Олимпийские игры — ведущее международное мультиспортивное мероприятие и высший глобальный праздник атлетизма и единства.

В Древней Греции, где Олимпийские игры начались около 2,800 лет назад, они были крупным спортивным, культурным и политическим событием.

Согласно греческой мифологии, Олимпийские игры стали неразрывно связаны с оливковым деревом, богиней мудрости Афиной. подарок городу Афинам.

Истоки игр можно проследить до святилища Олимпии на южном полуострове Пелопоннес, где в 776 году до нашей эры были проведены первые зарегистрированные Олимпийские игры.

Игры были частью религиозного праздника в честь Зевса, отца греческих богов и богинь. Для древних греков тренировка тела и разума была важнейшим аспектом воспитания детей.

Идеал героизма был глубоко укоренен в сознании древних греков», — рассказала Анна Густавссон, финский археолог и писательница из Афин. Olive Oil Times.

На древних Олимпийских играх не было командных видов спорта», — добавила она. Вместо этого соперники стремились к индивидуальной славе. События проверяли силу, выносливость, храбрость и скорость — именно те качества, которые прославляются в героическом солдате».

Для мальчиков из семей высшего сословия занятия спортом были жизненно важны для их воспитания и подготовки к бою», — сказал Густавссон.

Делегации и спортсмены из древнегреческих городов-государств несколько дней маршировали, чтобы появиться на играх в Олимпии. Проводимые каждые четыре года, четырехлетняя периодичность игр позволила спортсменам подготовиться к следующим соревнованиям.

Олимпийские игры были настолько важны для древних греков, что они использовали их в качестве своего календаря. Например, они сказали бы: третий год 21st Олимпиада», чтобы указать, что прошло три года с момента проведения последних Олимпийских игр.

Военные действия между греческими городами-государствами того времени также прекратятся во время игр, чтобы спортсмены и зрители могли участвовать, не отвлекаясь.

В то время в Греции не было центрального правительства», — сказал Густафссон. Вместо этого страной управляли независимые города-государства, которые часто конфликтовали друг с другом».

Однако в культурном отношении древнегреческий мир был един», — добавила она. Отчасти это произошло благодаря панэллинским праздникам, которые объединяли греков в мирном праздновании и напоминали им обо всем, что у них было общего, например, о религии и идеалах».

Золотая медаль не всегда была на Олимпийских играх. В Древней Греции типичным призом для победителей игры был венок из переплетенных оливковых ветвей диких оливковых деревьев, росших в Олимпии.

Есть много изображений этого на керамических картинах того времени», — сказал Густавссон.

Победители также могли получить ценные призы, такие как амфора, наполненная оливковым маслом, шествия в их честь, бронзовые щиты или треножники».

Оливковое дерево считалось священным в Древней Греции и ассоциировалось с миром и единством. Просители также держали оливковые ветви в храмах или при приближении к влиятельным лицам, чтобы указать на свой статус.

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Оливковая ветвь, которой чтили победителей древних Олимпийских игр, также указывала на более глубокое значение оливкового дерева в Древней Греции.

В частности, в Афинах оливы приобрели политическое значение, о чем свидетельствуют законы, принятые для защиты деревьев. Тому, кто уничтожил оливковое дерево, грозила смертная казнь. Владельцам оливковых деревьев не разрешалось срезать с дерева более двух футов (0.6 метра) в течение года; в противном случае им грозят крупные штрафы.

Историки определили связь между оливковым деревом и регионом Аттики как начало того, что группа людей — тогдашних правителей Афин — контролировала территорию.

Пространство (земля) впоследствии заменило родословную и богатство в качестве основного источника политической власти Афин.

Государственный деятель Клисфен основал конституционные рамки, которые он представил афинянам в VI в.th века до нашей эры, что, в конечном итоге, привело к рождению демократии, на прочную связь в городе-государстве Афины между пространственным контролем и гражданством.

Древнегреческий винный кувшин VI в.th век до нашей эры, изображающий боксерский бой (Фото: Музей искусств Кливленда)

Оливковое дерево также было важным источником пищи для древних греков, которые в основном питались оливками, виноградом, используемым для изготовления вина, и зерном, ячменем или пшеницей.

Оливковое масло использовалось при приготовлении пищи и служило множеству религиозных и практических целей в древнегреческом обществе.

Значение оливкового масла в Древней Греции невозможно переоценить», — сказал Густаффсон. Я не думаю, что в нашем современном мире есть какой-либо материал, который одновременно был бы священным, практичным и важным экономическим товаром».

Оливковое масло может быть священным даром богам и использоваться в качестве возлияния в таких святилищах, как Олимпия», — добавила она. Перед спортивной тренировкой спортсмены смазывали свое тело оливковым маслом, чтобы подготовить кожу. Они также очищали себя после потоотделения, протирая кожу смесью оливкового масла и песка, а затем соскребая грязь».

В то время среднегодовое потребление оливкового масла жителем города-государства составляло 40–50 литров: 15–20 литров уходило на приготовление пищи, еще 20 литров на гигиенические нужды, два литра на церемонии, три литра на лампы. и 0.5 л для медицинских целей.

Густавссон отметил, что оливковое масло, вино и керамика были одними из важнейших товаров международной торговли в Древней Греции.

Торговля с соседними странами была одной из причин процветания процветающих цивилизаций в Греции в эпоху бронзы», — сказала она. Таким образом, оливковое масло было одним из главных драйверов жизни в Греции».

Наследие оливкового дерева на Олимпийских играх сохранилось на протяжении тысячелетий.

На Олимпийских играх 2004 года в Афинах победителей вместе с медалями символически украшали оливковым венком, отдавая дань древней традиции.

В 2021 году в саду Олимпийского дома в Париже в преддверии Олимпийских игр 2024 года было посажено оливковое дерево, которое символизирует мир и универсальность игр.

На некоторых олимпийских медалях, например, в Атланте в 1996 году, также была изображена оливковая ветвь как универсальный символ духа Олимпийских игр», — сказал Густафссон.

Корни объединения Олимпийских игр и мира уходят в древние Олимпийские игры», — добавила она. Помните, что во время игр древнегреческие города-государства соблюдали месячный мир во время игр, и все злодеяния прекращались».

От сотен спортсменов-олимпийцев из охваченных войной стран, которые собрались вместе во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году с призывом к миру, до таких спортсменов, как альпинист Джимми Чин и всемирно известный теннисист Рафаэль Надаль, которые высоко оценили важность оливкового масла в своем рационе. универсальность оливкового дерева как вечного символа мира и основы здорового питания все еще присутствует в сегодняшних Олимпийских играх и спорте.