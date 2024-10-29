Хотя многие потребители ценят пользу для здоровья и превосходный вкус высококачественных оливковых масел первого отжима, им часто сложно распознать их на полках магазинов, ориентируясь только на упаковку.

Команда Olive Oil Times Мировой рейтинг теперь имеет новаторскую новую функцию, которая в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, которая использует искусственный интеллект для определения лучших оливковых масел по простой фотографии бутылки. Инновационный инструмент направлен на то, чтобы дать возможность потребителям и профессионалам отрасли быстро и легко находить лучшие оливковые масла в мире.

Потребители получают доступ к десятилетнему опыту, накопленному в отношении тысяч брендов. - Curtis Cord, Olive Oil Times Главный редактор

Приложение использует обширную базу данных информации, собранную из NYIOOC World Olive Oil Competition, крупнейший и самый уважаемый в мире конкурс качества оливкового масла. Приложение на базе искусственного интеллекта может точно определять отмеченные наградами оливковые масла, анализируя тысячи изображений и точек данных.

Доступ к новой функции можно получить на Oliveoilranking.org. Нажмите на значок камеры и сфотографируйте упаковку оливкового масла, чтобы узнать, какое место занимает бренд в мировом рейтинге.

«С помощью этого приложения потребители получают доступ к десятилетнему объему знаний о тысячах брендов», — сказал он. Curtis Cord, главный редактор Olive Oil Times и президент World Olive Oil Competition. Просто сфотографировав бутылку, пользователи могут мгновенно получить подробную информацию о ее качестве, происхождении и вкусовых характеристиках».

Команда Olive Oil Times Мировой рейтинг, обновляемый в режиме реального времени, содержит список наиболее награжденных производителей и брендов, а также подробные исторические данные по полушарию, стране, сорту и органической классификации. Портал дополняет World Olive Oil CompetitionАвтора Официальное руководство, каталог лучших оливковых масел первого отжима, к которому ежегодно обращаются более миллиона пользователей.