Производство оливкового масла приходит в столицу Франции

Группа соседей из южного пригорода Парижа Малакофф объединилась в конце прошлого года, чтобы впервые в столичном регионе Иль-де-Франс начать производство оливкового масла.

Основатель компании Born to be Olive Венсан Шеврие рассказал Radio France Internationale (RFI), что группа собрала 550 килограммов оливок с деревьев, разбросанных по всему району.

Идея объединить соседей пришла к Шеврие после того, как он понял, что не может собрать достаточно плодов для производства оливкового масла со своего единственного оливкового дерева.

«У многих людей в саду растет оливковое дерево. Каждый год они видят, как падают оливки, и ничего не делают, так как у нас нет мельницы, и мы не можем перерабатывать их в Париже», — сказал Шеврие.

Обойдя окрестности, он обнаружил 120 оливковых деревьев на двухкилометровой территории, растущих в частных садах и местных парках.

Затем он создал Facebook пригласить владельцев оливковых деревьев присоединиться к его инициативе. Группа запустила краудфандинговую кампанию для покупки оборудования для сбора урожая и измельчения, включая электрические грабли, сетки, измельчитель оливок и пресс.

Местные жители с любопытством и волнением наблюдали за первым сбором урожая.

«Винсент позвонил в нашу дверь, заметив оливковое дерево в нашем саду», — рассказала RFI жительница по имени Жеральдин, пока Шеврие собирала урожай с ее дерева с помощью недавно купленных электрических граблей. Я начинаю с нуля. Я ничего не знаю, но попробовать очень интересно».

«Это первый раз, когда мы настолько организованы благодаря Винсенту, и мы также учимся ухаживать за деревом», — добавила она. Это немного магически — думать, что вы собираетесь сделать оливковое масло таким образом».

После того, как все оливки были собраны, что заняло около месяца, группа измельчила и отжала фрукты, используя традиционное оборудование и методы.

Шеврие призвал жителей, которые собирают урожай рано, хранить оливки в морозильнике до тех пор, пока весь район не будет готов к переработке.

Хотя конечный продукт может не подпадать под определение оливковое масло первого отжимасоседи настаивают, что дело скорее в впечатлениях, чем в результате.

«Жители города собрались вместе и решили реализовать этот коллективный проект», — рассказала RFI другая жительница по имени Джоанна. Это создает связи между людьми на местном уровне по-другому... поскольку они собираются вместе, чтобы потребить то, что они приготовили вместе со своими соседями».

Born to be Olive является частью более масштабного городского сельскохозяйственного движения, направленного на сокращение углеродного следа, связанного с производством и транспортировкой продуктов питания.

С 2016 года городское сельское хозяйство в Париже набирает обороты благодаря таким инициативам, как программа Parisculteurs, которая упрощает и ускоряет реализацию сельскохозяйственных проектов в городе и в регионе Иль-де-Франс в целом.

Идея состоит в том, чтобы использовать крыши, стены, парковки и открытые пространства для создания городских ферм и садов.

В рамках программы Parisculteurs уже реализовано более 70 проектов, и еще столько же находятся в стадии разработки.

В настоящее время в черте города Парижа насчитывается около 36 гектаров сельскохозяйственных угодий, что делает его лидером в области городского сельского хозяйства.

Программа также поддерживает образовательные и просветительские мероприятия, а также возможности обучения для начинающих городских фермеров.

Юг Франции, особенно Прованс, несомненно, останется самым плодородным регионом выращивания оливок в стране, на долю которого придется большая часть из 6,300 тонн оливкового масла, которое, как ожидается, будет произведено в 2024/25 сельскохозяйственном году.

Однако Шеврие не видит причин, по которым парижанам не следует продолжать сажать одно-два оливковых дерева и производить оливковое масло.

«Вы можете сажать оливковые деревья в любом месте Парижа и добиваться очень успешного производства оливок», — заключил он.