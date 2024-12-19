Оливковые полифенолы перспективны в качестве ингредиента корма для аквакультуры

Итальянские исследователи обнаружили, что добавление в корм морского леща 0.08% экстракта полифенолов улучшило конверсию корма на 30%. Также были отмечены противовоспалительные и проиммунные эффекты.

Команда полифенолы под вопросом, гидрокситирозол и тирозол были извлечены из отходов переработки оливок, что делает исследование еще одним примером возможностей оливковой промышленности вносить вклад в экономику замкнутого цикла и повышать устойчивость.

Команда исследовании,, проведенное исследователями из Зоопрофилактического экспериментального института Умбрии и Марке и ветеринарного факультета Университета Перуджи, было задумано для оценки потенциала отходов оливковой промышленности в качестве пищевых добавок для аквакультуры в контексте глобальных экологических проблем и Европейская зеленая сделка.

Эксперимент проводился на 600 золотистоголовых морских лещах, случайным образом распределенных на две диетические группы по 300 особей. Затем каждая группа была разделена на три подгруппы по 100 особей, помещенных в отдельные крытые аквариумы.

По сравнению с контрольной группой, рыбы, питавшиеся экспериментальным рационом, показали тенденцию к увеличению веса в промежуточной фазе (117 процентов прироста веса по сравнению с 82 процентами), а более высокий прирост веса был зафиксирован в конце эксперимента (177 процентов по сравнению со 125 процентами).

Также было зафиксировано значительное улучшение коэффициента конверсии корма (1.85 по сравнению с 1.45).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что добавление в рацион полифенолов, полученных из оливок, может ускорить рост, поддерживая при этом общее состояние здоровья и физическое благополучие рыб.

Кроме того, генетический анализ показал, что у рыб, которых кормили добавкой на основе полифенолов, улучшилась экспрессия генов биомаркеров, связанных с иммунитетом и обменом веществ.

Исследователи особенно отметили снижение экспрессии провоспалительного гена интерлейкина 12 бета и повышение экспрессии противовоспалительного гена интерлейкина 10.

Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, демонстрирующими, что диеты на основе растительного белка снижают экспрессию различных провоспалительных маркеров и других генов, связанных с иммунной защитой.

Напротив, рацион питания на основе животного белка, например, рыбной муки, приводит к увеличению экспрессии генов, связанных с медиаторами воспаления, которые регулируют воспаление и активируют естественный иммунный ответ на инфекцию.

Авторы отмечают, что в Европейском союзе ежегодно образуется около 88 миллионов тонн пищевых отходов на сумму около 143 миллиардов евро, причем большая часть отходов приходится на пищевую промышленность, а не на потребителей.

На эту категорию отходов приходится от восьми до десяти процентов мировых выбросов и около шести процентов выбросов парниковых газов, загрязнения и производства отходов в ЕС.

Поэтому они стремились применить концепции круговой биоэкономики и устойчивого земледелия к аквакультуре.

Обширные исследования показали полезные эффекты потребления рыбы из-за ее питательного профиля, который богат белком, полиненасыщенными жирными кислотами, такими как омега-3, и витаминами, такими как B2 и B6. Рыба является неотъемлемой частью Средиземноморская диета и другие диеты, связанные со здоровьем и долголетием.

Аквакультура была представлена ​​как устойчивый способ производства рыбы. Ее часто выгодно противопоставляют традиционному рыболовству и связанным с ним экологическим воздействиям, в частности, перелову, нарушению пищевой цепи и прилову — случайному вылову нецелевых видов, таких как дельфины, морские черепахи и морские птицы.

Однако недавние исследования вызвали обеспокоенность по поводу потенциально вредных практик в этой отрасли.

Некоторые из основных факторов, упомянутых выше, — это состав, источник и производительность кормов. Поэтому улучшение устойчивости этого аспекта рассматривается как ключ к улучшению устойчивости отрасли в целом.