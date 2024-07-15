По данным Национальной сельскохозяйственной обсерватории (Онагри), доходы от экспорта оливкового масла Туниса выросли почти на 90 процентов за первые семь месяцев 2023/24 сельскохозяйственного года по сравнению с аналогичным периодом 2022/23 года.

Крупнейшая страна-производитель оливкового масла в Северной Африке экспортировала 3.936 миллиарда тунисских динаров (1.159 миллиарда евро) в период с ноября 2024 года по май 2024 года. Аналогичным образом, объемы экспорта увеличились более чем на 12 процентов до 148,700 - тонн.

Переход на продажу бутилированного масла может увеличить добавленную стоимость и валютные поступления, позиционируя Тунис как ведущий мировой рынок по производству и экспорту оливкового масла. - Дония Сфар, менеджер по экспорту, Tesoro del Rio

По словам Донии Сфар, менеджера по экспорту Тесоро-дель-РиоСущественное увеличение доходов Туниса от экспорта нефти можно объяснить превышением спроса над предложением в последние два сельскохозяйственных года и резким ростом Мировые цены на оливковое масло. Однако цены снизились с рекордных максимумов середины января.

Значительный рост продаж привел к существенной прибыли государства, особенно с точки зрения иностранной валюты», — сказала она. Olive Oil Times. Стоимость экспорта оливкового масла впечатляюще растет из-за растущего мирового спроса».

Этот успех побудил власти продолжать развивать сектор и расширять сельскохозяйственные угодья, предназначенные для производства оливкового масла», — добавила она.

Сфар также назвал растущую осведомленность о тунисском оливковом масле еще одной причиной увеличения продаж из этой североафриканской страны. Тунисские продюсеры недавно получили 26 наград на выставке 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition. Компания Сфара была среди победителей.

Данные Онагри показывают, что Испания является ведущим местом назначения тунисского оливкового масла: 47.4 процента поступает в испанские порты, за ней следуют Италия с 42.2 процента и Соединенные Штаты на третьем месте с 33.8 процента.

Обсерватория также сообщила, что продажи органического оливкового масла составили 32,589 881 тонн на сумму 259 миллион тунисских динаров (21.9 миллионов евро), что составляет 22.2 процента от общего объема и - процента стоимости.

Несмотря на положительный рост экспорта оливкового масла, сектор оливкового масла Туниса сталкивается с ограничениями, такими как низкая добавленная стоимость от оптового экспорта и высокий уровень бюрократии при производстве, упаковке и экспорте оливкового масла.

Данные Онагри показывают, что экспорт упакованного оливкового масла составил менее пяти процентов от общего объема экспорта органического оливкового масла, при этом основными направлениями были Италия (51 процент), Испания (31 процент) и Франция (12 процентов).

Несмотря на эти положительные показатели, экспортеры в настоящее время сталкиваются с трудностями, особенно в связи с продленными сроками и сложными процедурами», — сказала она. В результате они призывают власти активизировать усилия по устранению этих препятствий».

Кроме того, отраслевые эксперты рекомендуют создать высокоэффективную систему производства и экспорта с целью стать ведущим мировым рынком оливкового масла и извлечь выгоду из исключительного качества тунисского оливкового масла», — добавил Сфар.

Сфар считает, что основной слабостью рынка оливкового масла Туниса является то, что большая часть экспорта осуществляется оптом, который смешивается, разливается в бутылки и реэкспортируется европейскими странами, которые получают большую долю прибыли.

Восемьдесят процентов экспорта осуществляется оптом, что приводит к различным экономическим и коммерческим недостаткам», — сказала она. Некоторые тунисские масла упаковываются и продаются под разными европейскими брендами».

Кроме того, экспорт оливкового масла оптом приводит к потере добавленной стоимости и валютных поступлений», — добавил Сфар.

Несмотря на правительственное усилия по продвижению Экспортируя индивидуально упакованную продукцию, Сфар заявил, что нынешняя торговая парадигма не позволяет жителям Тунсии воспользоваться всеми преимуществами более высоких цен на оливковое масло, которые возникают при розливе, маркировке и сбыте фирменного оливкового масла.

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Эта деятельность не только создает возможности трудоустройства, но также повышает ценность конечного продукта и укрепляет репутацию Туниса как выдающегося игрока на рынке производства и экспорта оливкового масла», - сказала она.

Переход на продажу бутилированного масла может увеличить добавленную стоимость и валютные поступления, позиционируя Тунис как ведущий мировой рынок по производству и экспорту оливкового масла», — добавил Сфар.

Хотя большая часть продукции продавалась оптом, на рынок вышли новые компании, продающие свою продукцию в бутылках.

Проблема в том, что этим компаниям сложно найти упаковку, а даже если и найдут, то это будет дорого», — сказал Сфар. В результате им будет сложно конкурировать, если они не нацелятся на рынок высокого класса».

Чиновники отрасли ожидают роста затрат для производителей оливкового масла: цены в настоящее время колеблются от 2 до 5.7 тунисских динаров (0.59–1.68 евро) за килограмм.

Поскольку Тунис продолжает решать проблемы и возможности в отрасли оливкового масла, Сфар пришел к выводу, что стратегические инвестиции в упаковку, маркетинг и производство с добавленной стоимостью имеют важное значение для устойчивого роста и конкурентоспособности на мировой арене.