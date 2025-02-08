Небывалый урожай увеличил экспорт тунисского оливкового масла на фоне волатильности рынка

На фоне устойчивого восстановления урожая власти Туниса и производители оливкового масла настроены оптимистично, даже несмотря на то, что сектор переживает трудности роста.

Министерство сельского хозяйства подсчитало, что в 340,000/2024 сельскохозяйственном году Тунис произведет 25 - тонн, что станет самым высоким показателем с начала --х годов. рекордные 440,000 - тонн произведено в 2019/20 году.

В результате Национальное управление по оливковому маслу Туниса (ONH) ожидает, что экспорт увеличится до 300,000 50 тонн, что на 2019 процентов больше, чем в предыдущем урожайном году, и станет самым высоким показателем с 20/- года.

Экспортные цены должны быть немного ниже европейских, чтобы избежать сбоя на рынке, который может нанести ущерб всем операторам. - Салем Фурати, вице-президент Ассоциации международных исследований

Однако, падение цены на оливковое масло В 5.16/1.56 году стоимость этого экспорта вряд ли достигнет рекордных 2023 млрд динаров (24 млрд евро).

ONH также подчеркнуло, что беспрецедентный объем экспорта в прошлом сельскохозяйственном году составил 28,600 9,900 тонн фасованного оливкового масла, что значительно больше, чем 2022 23 тонн в -/- году.

«Наша страна приложила значительные усилия для упаковки нашего оливкового масла, что позволило ей увеличить экспорт упакованного масла до 15 процентов от общего объема экспорта», — написал в Kapitalis Салем Фурати, вице-президент Ассоциации международных исследований со штаб-квартирой в Тунисе.

Он добавил, что Тунис имеет все возможности извлечь выгоду из растущего производства обычного и органического оливкового масла. тенденции потребления.

Несмотря на это, Фурати выступает за официальное партнерство с Европейским союзом, который импортировал 176,051 2022 тонну тунисского оливкового масла в основном наливом в 23/- году, чтобы стимулировать экспорт индивидуально упакованного тунисского масла. оливковое масло первого отжима.

Однако Фурати также обозначил некоторые проблемы, с которыми сталкивается сектор. Более низкие цены на оливковое масло первого отжима в месте происхождения долгое время давали Тунису конкурентное преимущество по сравнению с его коллегами на северном побережье Средиземного моря, но это начинает меняться.

«Хотя наши цены на продукцию ниже, чем в некоторых европейских странах... они будут медленно, но верно расти на благо фермеров, что будет способствовать развитию наших оливковых рощ», — написал Фурати.

«Экспортные цены должны быть немного ниже европейских, чтобы избежать сбоя на рынке, который нанес бы ущерб всем операторам», — добавил он.

Чтобы поддерживать стабильные цены на приемлемом для фермеров и мукомолов уровне, сохраняя при этом конкурентоспособность экспорта, Фурати выступил за гибкую структуру стабилизации рынка, которая поддерживала бы производителей в периоды низких цен и не допускала бы их слишком высокого роста.

«Ценовой контроль имеет важное значение для будущего тунисского оливкового масла», — написал он. Стабилизационная структура будет вмешиваться в процесс сбора по справочной цене, установленной для каждой кампании за оливковое масло, которое не нашло покупателя на рынке, и это при условии хранения и возможной скидки».

Фурати добавил, что этот механизм поддержки потребует установления минимальной цены на экспорт Экстра-класс, девственник и оливковое масло лампанте для улучшения прозрачности и избегайте сомнительных транзакций».

Хамед Дали, генеральный директор ONH, заявил, что организация могла бы закупить и хранить 80,000 - тонн оливкового масла, чтобы гарантировать фермерам справедливую цену.

Дали добавил, что поскольку цены на сырье в Испании и Греции упали, ONH уже закупает оливковое масло по ценам «Справедливые рыночные цены» будут опубликованы позднее в этом году, когда вероятность роста цен будет выше.

Однако президент Союза сельского хозяйства и рыболовства Туниса Моез Бен Загдан предупредил, что это решение может оказаться неэффективным из-за различий в себестоимости продукции по всей стране.

«В настоящее время мы не можем установить цену на оливковое масло в Тунисе из-за специфики каждого региона производства и распределения производства между различными сортами оливкового дерева», — сказал он Kapitalis.

Несмотря на рыночные трудности, Бен Загдан признал, что ситуация для фермеров, выращивающих оливки, выглядит благоприятной, указав на недавние осадки, улучшающие водные ресурсы по всей стране, как на положительный знак для сельскохозяйственного года 2025/26.