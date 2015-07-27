Европа увеличивает экспортную квоту Туниса

Годовая квота на экспорт оливкового масла из Туниса в Европейский Союз (ЕС) увеличена на 25,000 - тонн.

Решение об увеличении годовой квоты было озвучено на совместной пресс-конференции Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и премьер-министра Туниса Хабиба Эсида в Брюсселе 20 июля 2015 г. министров иностранных дел ЕС.

Ранее экспорт оливкового масла из Туниса в ЕС подпадал под годовую квоту в 56,700 81,700 тонн, а новая квота увеличила его до - - тонн в год. Могерини также объявила, что на Тунис больше не будут распространяться ежемесячные экспортные квоты, установленные Европейской комиссией. Ранее в этом году.

Более 70 процентов оливкового масла Туниса экспортируется в ЕС, в основном в Италию и Испанию, две страны, которые понесли значительные потери урожая оливок во время последнего урожая. Между тем, Тунис собрал отличный урожай и экспортировал рекордные 242,000 2014 тонн с ноября 2015 года по конец июня 48184 года, что в семь раз больше, чем в предыдущем сезоне. /бизнес/Африка-Ближний Восток/тунисское-оливковое-экспорт-рекорд-высокий/-

В дополнение к тому, что оливковое масло является основным сельскохозяйственным экспортом Туниса в ЕС, оно также является важным сельскохозяйственным ресурсом, который обеспечивает прямую или косвенную занятость более чем миллиону тунисцев.

На пресс-конференции также было объявлено о пакете финансовой поддержки в размере 23 миллионов евро для реформы системы безопасности в Тунисе после смертоносных нападений в Сусе и о решении включить Тунис в качестве первого арабского партнера в исследовательскую программу Horizon 2020.

