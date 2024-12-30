Ирак объявляет о планах вернуться в Оливковый совет

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани объявил о намерении своей страны вновь присоединиться к Международному совету по оливкам (МОК).

Аль Судани сделал это заявление во время встречи с исполнительный директор МОК Хайме Лильо в Мадриде обсудит шаги, предпринятые иракским правительством для повторного вступления в межправительственную организацию.

«Если Ирак захочет стать членом МОК, ему необходимо будет подать в организацию официальную заявку», — сообщил представитель МОК. Olive Oil Times. С этого момента начнется процесс, в ходе которого Совет членов примет решение о квоте, которая будет выделена Ираку».

Квота определяет размер финансового взноса Ирака в МОК и его права голоса. Квота рассчитывается на основе активности оливкового сектора страны.

После подачи заявки иракский парламент должен ратифицировать проект 2015 года. Международное соглашение по оливковому маслу и столовым оливкамАль Судани сказал, что этот процесс уже идет.

«После завершения этих шагов Ирак официально станет членом МОК со всеми правами и обязанностями», — заявил представитель МОК. Граждане Ирака выиграют от деятельности МОК, особенно в сфере технического сотрудничества».

Страна также должна будет соблюдать и обеспечивать соблюдение торгового стандарта МОК, который защищает потребителей, обеспечивая применение стандартов качества для оливкового масла и столовых оливок», — добавил чиновник.

Первоначально Ирак присоединился к МОК в 2008 году, но через несколько лет вышел из состава организации из-за экономических и административных трудностей.

МОК заявил, что решение Ирака вновь присоединиться к организации знаменует собой решительный шаг на пути к реинтеграции страны в организацию и ее приверженности возрождению своего оливкового сектора.

По данным МОК, производство оливкового масла в Ираке незначительно, однако страна ежегодно производит около 10,000 - тонн столовых оливок.

За последнее десятилетие сектор оливкового хозяйства столкнулся с рядом неудач, включая ущерб, нанесенный оливковым рощам на северо-западе страны боевиками так называемого «Исламского государства» (ИГИЛ) во время оккупации с 2014 по 2017 год.

«Были уничтожены сады, оливковые рощи, посевы пшеницы и ячменя», — говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) за 2022 год. Совместная оценка Всемирного банка и иракского правительства показала, что общая стоимость ущерба сельскохозяйственному сектору в Ниневии составила около 1377 миллиардов динаров (95 миллионов долларов США)».

«В Башике, например, боевики ИГИЛ уничтожили оливковые рощи, в которых росли сотни тысяч оливковых деревьев, некоторым из которых было несколько столетий», — говорится в отчете. В результате этого серьезно пострадала некогда процветающая торговля оливками, специализирующаяся на масле и мыле».

Помимо конфликта, иракские фермеры, выращивающие оливки, столкнулись с рядом других проблем, включая высокие цены на электроэнергию и топливо.

«Электричество стоит очень дорого, а фермерам не оказывается никакой поддержки в виде субсидий на электроэнергию или топливо», — рассказал Sipr фермер, выращивающий оливки в Башике.

Жесткая конкуренция со стороны импортных столовых оливок также наносит ущерб местным производителям, которым зачастую сложно продавать их по конкурентоспособным ценам на внутреннем рынке.

«Импорт оливок сильно повлиял на наш рынок, а правительство нас вообще не поддерживает», — рассказал курдскому информационному агентству Rudaw Али Джарджис, еще один фермер, выращивающий оливки в Башике.

Несмотря на трудности, на протяжении нескольких лет предпринимаются попытки оживить сектор.

В 2022 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) идентифицированные оливки как стратегическая культура для подверженных засухе регионов северного и северо-западного Ирака.

С этой целью Всемирная продовольственная программа ООН помогла открыть современный завод по производству оливкового масла в Башике, в то время как Программа развития ООН поддерживает усилия по посадке оливковых деревьев в ухоженном районе Хадита в центрально-западной части страны.