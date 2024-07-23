Проблемы и возможности, стоящие перед сектором оливкового масла Марокко

Поскольку производство оливкового масла было определено как стратегический сектор экономического развития Марокко более десяти лет назад, местные и международные чиновники работали над тем, чтобы сделать фермеров, выращивающих оливки, более прибыльными и устойчивыми к изменению климата.

Хотя эти усилия помогли устойчиво увеличить производство оливкового масла в среднем с 41,800 1990 тонн в год в период с 91/1994 по 95/141,600 сельскохозяйственные годы до в среднем - - тонн в год в последние пять сельскохозяйственных лет, внутренний рынок продолжает сталкиваться с проблемой значительные проблемы.

Цена на оливковое масло в Марокко выросла так же, как и в других крупных странах-производителях… несмотря на " контролируемый экспорт», который должен изолировать и сделать внутренний рынок менее восприимчивым к внешним воздействиям. - Лиза Паглиетти, экономист ФАО

Чтобы эффективно справиться с прогнозируемыми изменениями климата и их воздействием на доступность воды, заинтересованные стороны сектора и лица, принимающие решения в Марокко, должны планировать своевременные стратегии адаптации как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу для более теплого и засушливого будущего», — сказала Лиза Паглиетти, экономист. в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Эти стратегии помогут стране коллективно укрепить высокий уровень конкурентных преимуществ сектора оливкового масла, способный сохраниться с течением времени», — добавила она.

Представители ФАО присоединились к своим коллегам из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), местным чиновникам и заинтересованным сторонам на 16-й конференции.th издание Международной сельскохозяйственной выставки Марокко в Мекнесе, чтобы обсудить, как реформировать сектор и повысить устойчивость к изменению климата.

Одним из ключевых выводов была важность инвестиций в новые технологии и методы для улучшения управления водными ресурсами в регионе.

Крайне важно расставить приоритеты в инвестициях и поддержать заинтересованные стороны с помощью инновационных технологий и методов для улучшения управления водными ресурсами, при котором каждая капля имеет значение», - заявила на мероприятии Ириде Чеккаччи, глава агробизнеса ЕБРР.

В странах южного и восточного Средиземноморья, где ЕБРР инвестирует, мы видим, что оливковое масло является примером сектора, который может процветать даже в условиях острой нехватки воды», — добавила она, приведя в качестве примера Марокко.

По словам представителей ЕБРР, на Марокко приходится почти пять процентов мирового производства оливкового масла. В 2021 году на этот сектор пришлось 13 процентов всех сельскохозяйственных трудодней и 19 процентов потребностей страны в продовольствии.

Должностные лица на выставке также обсудили стратегии решения проблемы рыночной конкуренции и соблюдения стандартов качества в индустрии оливкового масла. Они сосредоточились на внедрении систем сертификации безопасности пищевых продуктов и окружающей среды, маркировки и отслеживания для создания внутренних и международных рынков.

Мероприятие состоялось в двенадцатую годовщину первоначального определения ФАО и ЕБРР оливкового масла в качестве стратегического сектора содействия экономическому развитию Марокко.

За последнее десятилетие две международные организации сотрудничали с министерством сельского хозяйства Марокко и Марокканской межпрофессиональной федерацией оливкового масла в целях обучения технических специалистов и агрономов, проведения тренингов по дегустации оливкового масла и внедрения устойчивая политика.

По данным ФАО, совместные действия политики и частного сектора привели к увеличению площади оливковых деревьев в Марокко на 40 процентов в период с 2009 по 2020 год.

ФАО и ЕБРР также реализовали программа поддержки создать динамичный и открытый рынок, сосредоточив внимание на добавлении стоимости по всей цепочке создания стоимости.

Для достижения этой цели требовалось более эффективное регулирование, розлив и правильная маркировка оливкового масла, особенно для оптовых продаж», — сказал Нуно Сантос, заместитель директора ФАО. Olive Oil Times. Кроме того, в партнерстве с ЕБРР было проведено обучение для решения проблемы нехватки потенциала в управлении заводом по производству оливкового масла и обрезке».

Программа работала над созданием ценности снизу вверх, сосредоточив усилия на оливковое масло первого отжима производство и поощрение производителей продавать индивидуально упакованные бренды вместо оптовых продаж европейским или североамериканским предприятиям по розливу.

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Были предприняты усилия по улучшению управления импортом и экспортом посредством сотрудничества с агентством по продвижению экспорта», — сказал Сантос. Это включало инициативы по повышению качества и отслеживаемости, переходу от оптового к бутилированному оливковому маслу, обеспечению мер безопасности пищевых продуктов и привлекать молодежь в секторе».

Однако параллельные усилия по стимулированию внутреннего потребления были затруднены высоким уровнем Мировые цены на оливковое масло и принята местная политика для ограничения их воздействия.

В ходе мероприятия мы кратко обсудили проблему скачков цен с заинтересованными сторонами», — сказал Паглиетти. Цены на оливковое масло на внутреннем рынке Марокко очень высоки, поскольку цена на оливки значительно выросла с 4–5 дирхамов (0.37–0.47 евро) за килограмм оливок до 12–14 дирхамов (1.12–1.31 евро) за килограмм. килограмм."

Более того, запасы оливкового масла прошлых лет были истощены, а урожай был очень плохим второй год подряд», — добавила она. Такое увеличение цен на оливки связано с их дефицитом».

Несмотря на реализацию экспортный контроль в октябре Чтобы снизить внутренние цены на оливковое масло, сказал Паглиетти, цены остаются значительно выше среднего во второй по величине стране-производителе Северной Африки.

Цена на оливковое масло в Марокко выросла так же, как и в других крупных странах-производителях: оптовые цены на масло в этом году достигли 7.50 евро (8 евро за килограмм), несмотря на "контролируемый экспорт», который теоретически должен изолировать и сделать внутренний рынок менее восприимчивым к внешним воздействиям», — сказал Паглиетти.

В ЕС цены выросли из-за коллапс нефтедобычи, особенно в Испании. Однако затраты местного производства не могут оправдать такое увеличение в Марокко», — добавила она. В результате внутреннее потребление упало еще более резко. Эта ситуация предполагает, что могут иметь место спекуляции».

Правительство потребовало от поставщиков оливкового масла получить разрешение на экспорт, чтобы защитить внутренние цены и стимулировать экспорт в бутылках. Все запросы на экспорт, сделанные в этом году, были одобрены, но, по словам местных игроков, влияние этой политики было ограниченным.

Воздействие также было незначительным, поскольку сектор пережил два года сильной засухи. На марокканском рынке доминируют оптовые продажи», — сказал Пальети. Только десять процентов оливкового масла, продаваемого на местном рынке, фасуется. Это очень, очень мало».

Поэтому, даже если один или несколько покупателей будут импортировать оливковое масло, они не смогут повлиять на цену на местном рынке, которая определяется оптовым объемом масла», — добавила она. Это очень сложное уравнение, но это марокканская реальность».

Эта ситуация делает правительственные стратегии весьма хрупкими и их очень трудно эффективно реализовать», — заключил Пальети. Ситуацию еще больше усложняет то, что прогноз на следующую кампанию не обнадеживает, поскольку производство будет очень низким. Таким образом, цены останутся очень высокими, что отпугнет еще больше потребителей».