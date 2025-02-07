Тунисская экспортная группа готовит рекламную акцию

Чтобы повысить узнаваемость и объемы продаж своего оливкового масла первого отжима, Центр содействия экспорту Туниса (CEPEX) приступил к реализации амбициозной кампании, включающей 20 международных рекламных мероприятий.

По словам официальных лиц, цель мероприятий — представить тунисское оливковое масло на новых рынках и укрепить его присутствие на традиционных, таких как Италии, Испания и США. Тунисские чиновники особенно стремятся нацелиться на развивающиеся рынки, такие как Китай, Катар, Саудовская Аравия и Нигерия.

Спасение Туниса в виде оливкового масла заключается в весьма благоприятных перспективах его потребления, которое к 30 году может достичь… 2030 млрд евро. - Салем Фурати, вице-президент Ассоциации международных исследований

Они также надеются укрепить отношения на существующих рынках, включая Южная Корея и Соединенное Королевство, которое сниженные тарифы об импорте оливкового масла из Туниса в 2021 году.

Мурад Бен Хассин, генеральный директор CEPEX, сообщил на пресс-конференции в Тунисе, что мероприятия будут включать в себя дегустационные дни и кулинарные демонстрации.

Центр уже провел дегустацию и показ рекламного фильма на мероприятии в столице Кении Найроби 30 января.th, объединяющая тунисских экспортеров, кенийских импортеров и розничных торговцев.

В начале февраля также состоялась бизнес-встреча с конголезской делегацией в Тунисе, на которой присутствовали производители и экспортеры оливкового масла.

В марте CEPEX посетит Португалию на Лиссабонской продовольственной ярмарке, а затем в марте в Болонье (Италия) пройдет выставка Comsoprof.

В мае CEPEX также организует делегацию для участия в выставке Olive Japan в Токио, ориентированной на предприятия и потребителей.

В следующем месяце центр привезет делегацию для участия в Food & Beverage West Africa в Лагосе, Нигерия. Другие мероприятия запланированы на весь год.

Стратегия продвижения CEPEX заключается в том, что тунисские экспортеры получили отличную прибыль в 2023/24 сельскохозяйственном году.

Данные Национальной обсерватории сельского хозяйства (Onagri) показали, что экспортный доход за последние десять месяцев сезона 2023/24 вырос до 1.5 млрд долларов США (1.44 евро), что на 62 процента больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона.

Онагри объяснил увеличение доходов небольшим ростом объема экспорта и значительными скачками цены на оливковое масло в источнике.

Хотя цены значительно упали с конца 2023/24 урожайный год в сентябре объемы экспорта, вероятно, снова возрастут в 2024/25. Министерство сельского хозяйства Туниса оценило производство в 340,000 - метрических тонн в текущей кампании.

«Спасение Туниса благодаря оливковому маслу заключается в весьма благоприятных перспективах его потребления, которое, по некоторым оценкам экспортного рынка, может достичь 30 млрд евро к 2030 году», — написал в Kapitalis Салем Фурати, вице-президент Ассоциации международных исследований со штаб-квартирой в Тунисе.

Фурати, родом из региона Сфакс, где выращивают оливковое масло, рассказал о том, как постоянные усилия по продвижению тунисского оливкового масла привели к тому, что доля индивидуально упакованного оливкового масла в общем объеме экспорта выросла с пяти процентов в 15/2022 сельскохозяйственном году до 23 процентов.

Со своей стороны, Бен Хассин оптимистично настроен по поводу того, что кампания CEPEX изменит ситуацию в отношении тунисского экспорта, и считает, что это поможет создать больше рабочих мест в секторе оливкового масла.

«Мы считаем, что наша комплексная программа продвижения значительно повысит узнаваемость тунисского оливкового масла на мировой арене», — сказал Бен Хассин. Наша цель — увеличить экспорт и подчеркнуть богатое наследие и превосходное качество нашей продукции».