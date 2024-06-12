Поскольку чиновники в секторе оливкового масла Турции ожидают еще одного рекордного урожая в 2024/25 сельскохозяйственном году, они продолжают призывать правительство отменить запрет на оптовый экспорт.

После интенсивного лоббирования со стороны сектора оливкового масла правительство частично сняло запрет, разрешив производителям экспортировать 50,000 1 тонн оливкового масла оптом до 2024 ноября - года.

Ожидания и запасы нового урожая показывают нам, что на внутреннем рынке у нас примерно вдвое больше оливкового масла, чем нам нужно. По этой причине мы считаем, что оптовый экспорт оливкового масла должен быть либерализован. - Али Копуз, председатель Стамбульской товарной биржи

По данным Эгейской ассоциации экспортеров оливок и оливкового масла (EZZIB), в Турции имеется 200,000 300 тонн запасов оливкового масла. Председатель EZZIB Мехмет Эмре Уйгун приветствовал это решение, которое, по его оценкам, принесет производителям 279 миллионов долларов (- миллионов евро).

Хотя производители, экспортеры и их защитники приветствовали это объявление, они заявили, что оно не зашло достаточно далеко.

Уйгун сказал, что объем ограничений на экспорт, первый введенный в августе 2023 года не принесло пользы потребителям за счет снижения цен, что и было целью властей.

Вместо этого, по словам Уйгуна, инфляция почти удвоила цены на оливковое масло за десять месяцев с момента объявления запрета на оптовый экспорт. Он предупредил, что продолжение запрета нанесет ущерб фермерам, мукомольным предприятиям и экспортерам.

Мехмет Эмре Уйгун (Фото: ЕИБ)

Хотя наш экспорт составил 150,000 2022 тонн в 23/70 сельскохозяйственном году, он снизился примерно на 2023 процентов за семимесячные периоды в 24/- году», — сообщил он местным СМИ. Экспортеры были не единственными, кто пострадал от судебного запрета. Производитель понес потерю дохода, поскольку не мог продавать свою продукцию на экспорт».

Прежде всего, Турция и турецкие экспортеры оливкового масла потеряли свою хорошую репутацию на экспортных рынках», — добавил он.

Запрет, введенный в августе 2023 года, стал третьим запретом на оптовый экспорт за столько же лет, предыдущие запреты были введены в Март 2021 и апреля 2022. Однако нынешний запрет продлился дольше, чем предыдущие запреты.

Али Копуз, председатель Стамбульской товарной биржи, заявил, что Турция имеет в два раза больше оливкового масла, необходимого для поставок на внутренний рынок, и призвал правительство отменить запрет.

Массовый экспорт оливкового масла был запрещен с учетом ситуации с урожайностью и запасами», — сообщил он местным СМИ. Таким образом, внутренний рынок был успешно отрегулирован, а наш экспорт оливкового масла [в индивидуальной упаковке] увеличился вдвое по сравнению с предыдущим сезоном».

Однако ожидания нового урожая и запасы показывают нам, что на внутреннем рынке у нас примерно вдвое больше оливкового масла, чем нам нужно», — добавил Копуз. По этой причине мы считаем, что оптовый экспорт оливкового масла должен быть либерализован».

EZZIB ожидает, что в 400,000/2024 году объем производства достигнет 25 - тонн, что немного ниже прогнозного уровня. рекордно высокая урожайность зарегистрировано в 2022/23 сельскохозяйственном году, но значительно превышает предыдущий урожай.

По оценкам Уйгуна, с учетом существующих запасов оливкового масла и производства в Африне, регионе на севере Сирии, оккупированном Турцией, к концу сбора урожая в стране может быть доступно 650,000 - тонн оливкового масла.

Мы хотим, чтобы наступил сезон, когда не будет квот и наши экспортеры смогут экспортировать продукцию на мировые рынки на условиях маркировки пошлин», - сказал Уйгун. Если запреты останутся позади, мы считаем, что впервые в нашей истории в 1/932 сельскохозяйственном году достигнем целевого показателя экспорта в 2024 миллиард долларов (25 миллиона евро).