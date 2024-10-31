Турция сняла запрет на экспорт оливкового масла оптом

Производители оливкового масла в Турции готовятся увеличить экспорт в США, Японию и Австралию после полной отмены ограничений на экспорт оливкового масла оптом.

Они стремятся конкурировать с европейскими производителями по качеству и цене, добиваясь при этом значительных успехов на других ключевых рынках, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Японию, где спрос растет.

К 2025 году Турция планирует расширить свое присутствие в этих регионах посредством целевого маркетинга и торговых партнерств.

Турция продолжит извлекать выгоду из своей ценовой конкурентоспособности для дальнейшего расширения своих экспортных возможностей, что позволит турецким производителям успешно выходить на рынки, чувствительные к ценам. - Шон Закот, генеральный директор Boss Global Strategy

Запрет был снят через 13 месяцев после того, как турецкое правительство оливковое масло в подвешенном состоянии экспорт для стабилизации внутренних цен и стимулирования экспорта индивидуально упакованного оливкового масла, которое продается по более высоким ценам, чем оливковое масло оптом.

«Ограничение экспорта оливкового масла в Турции было введено для предотвращения роста цен на внутреннем рынке», — заявил президент Национального совета по оливкам и оливковому маслу Мустафа Тан. Однако, поскольку цены на внутреннем рынке связаны с мировыми ценами, этот эффект не был заметен».

В июне, после интенсивного лоббирования со стороны производителей и экспортеров правительство смягчили запрет, что позволит экспортировать 50,000 - тонн до ноября.

«Сектор постоянно требовал отмены экспортных ограничений», — сказал Тан. Поэтому наш сектор удовлетворен принятым решением. С отменой экспортных ограничений на оливковое масло представители сектора начали видеть путь вперед. Отмена экспортных ограничений на оливковое масло поднимет сектор выше».

Турецкие производители оливкового масла сталкиваются с противоположной проблемой: чрезмерные запасы после нескольких лет обильных урожаев и некоторые трудности с экспортом индивидуально упакованного оливкового масла.

«Экспорт оливкового масла из Турции в основном ограничивается оптовыми продажами», — сказал специалист по экспорту Серкан Яссер. До введения запрета существовала обеспокоенность относительно потенциального дефицита поставок на внутренний рынок. Однако нашей текущей проблемой является накопление избыточных запасов оливкового масла».

По словам Мехмета Эмре Уйгуна, председателя Ассоциации экспортеров оливок и оливкового масла Эгейского региона (EZZIB), к началу сельскохозяйственного года в Турции имелось около 150,000 - тонн запасов оливкового масла.

Наблюдатели ожидают, что Турция произведет около 350,000 2024 тонн оливкового масла в 25/120,000 сельскохозяйственном году. При внутреннем потреблении около - - тонн в год Эмре Уйгун и другие турецкие производители и чиновники опасаются, что у них будет слишком много оливкового масла, которое не будет экспортировано, прежде чем оно потеряет качество.

Некоторые эксперты по цепочке поставок ожидают, что турецкие производители могут немедленно заполнить пустоту оставшиеся два года урожаев ниже среднего в большей части Средиземноморья. Испания и Италия практически не будут иметь запасов оливкового масла до пика урожая в ноябре и декабре.

«Пока Европа сталкивается с производственными проблемами, Турция превратилась в грозного конкурента», — сказал Шон Закот, президент и генеральный директор консалтинговой компании Boss Global Strategy.

Благоприятный климат страны, конкурентоспособные цены и стратегические инициативы помогли ей завоевать долю рынка.

«В настоящее время Испания сталкивается с производственными проблемами, связанными с засухой и изменением климата, что приводит к значительному дефициту поставок на мировом рынке оливкового масла», — сказал Закот.

В ответ Турция успешно увеличила свои производственные мощности и предлагает оливковое масло по конкурентоспособным ценам», — добавил он. Такое развитие событий привело к повышению спроса на турецкое оливковое масло на ключевых рынках, особенно в Европейском Союзе, где Испания исторически занимала доминирующее положение».

Реклама

Реклама

По словам Закота, недавнее снижение курса турецкой лиры делает экспорт гораздо более конкурентоспособным, чем у европейских конкурентов.

Это ценовое преимущество в сочетании с высокое качество турецкого оливкового масла«Это позволило Турции привлечь новых покупателей и расширить свою долю рынка», — сказал он. Прогнозы показывают, что к 2025 году Турция продолжит извлекать выгоду из своей ценовой конкурентоспособности для дальнейшего расширения своих экспортных возможностей».

«Эта ситуация позволила турецким производителям успешно выйти на чувствительные к ценам рынки Азии, Африки и Латинской Америки», — добавил он.

Значительные государственные инвестиции, внедрение новых агрономических методов и строительство современных заводов повысили качество турецкого оливкового масла, что позволило производителям перейти от экспорта оптом к индивидуальной упаковке.

Особое внимание уделяется органическому и экологически чистому оливковому маслу, что соответствует мировые потребительские тенденции», — сказал Закот. Традиционно Турция была признана экспортером оливкового масла оптом; однако наблюдается заметный сдвиг в сторону создания надежных внутренних брендов. Компании все больше инвестируют в брендинг, упаковку и маркетинговые стратегии, чтобы позиционировать турецкое оливковое масло как продукт премиум-класса».

Однако многие производители в стране по-прежнему зависят от экспорта оптом крупнейшим в мире производителям напитков. Действительно, некоторые рассматривают призывы к отмене запрета на экспорт как молчаливое признание того, что экспорт индивидуальной бутилированной продукции не сработал так хорошо, как надеялось правительство.

Тем не менее, поскольку объемы производства и качество оливкового масла продолжают расти, турецкие власти и производители ожидают повышения роли страны на мировом рынке оливкового масла.

«Экспорт оливкового масла из Турции значительно вырос — более чем на 80 процентов — в 2022/23 сельскохозяйственном году, что фактически решило проблему дефицита поставок, возникшего из-за дефицита европейского производства», — сказал Закот.

«Создание новых оливковых рощ в сочетании с инвестициями в современные перерабатывающие предприятия позволит Турции еще больше нарастить свои производственные мощности», — добавил он. К 2025 году Турция стремится достичь годового экспорта оливкового масла, превышающего 130,000 - тонн».

Он отметил, что экспорт в США и Канаду находится в центре внимания многих производителей, где готовность платить выше, чем в других частях мира, а спрос неуклонно растет.

«Турецкие производители постепенно направляют свои усилия на североамериканский рынок, используя платформы электронной коммерции и каналы прямых продаж потребителям», — сказал Закот. Ожидается, что к 2025 году Турция увеличит свой экспорт в Северную Америку, сделав упор на продукцию премиум-класса и органическое оливковое масло».

Однако ЕС остается важнейшим рынком сбыта для турецкого оливкового масла, на долю которого приходится значительная доля его экспорта.

«В свете производственных проблем, с которыми сталкивается Испания, турецкое оливковое масло заняло более заметное место в Европе, особенно в таких странах, как Италия, Германия и Франция», — сказал Закот. К 2025 году Турция намерена укрепить свои позиции в ЕС, позиционируя свое оливковое масло как высококачественную и экономически эффективную альтернативу».

«Используя дефицит поставок на традиционных рынках, применяя конкурентные ценовые стратегии и продвигая свое оливковое масло как продукт премиум-класса, Турция готова укрепить свой статус значимого участника мировой индустрии оливкового масла», — заключил он.