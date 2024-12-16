Оливковый сектор Турции нацелен на рекордный экспорт в 1 млрд долларов

Ожидается, что сектор оливкового хозяйства Турции установит новый рекорд производства В этом году власти страны повысили планку экспорта оливкового масла и столовых оливок, поставив цель достичь рекордной стоимости в 1 миллиард долларов США (950 миллионов евро) в 2024/25 сельскохозяйственном году.

«Мы ожидаем, что в сезоне 2024/25 гг. достигнем исторического уровня производства оливок и оливкового масла, поставив цель собрать 475,000 750,000 тонн оливкового масла и - - тонн столовых оливок», — рассказал Эмре Уйгун, председатель Ассоциации экспортеров оливок и оливкового масла Эгейского региона (EZZIB). Olive Oil Times.

В течение следующих пяти лет мы намерены увеличить объем экспорта до 1.5 млрд долларов США. - Эмре Уйгун, председатель EZZIB

«Я считаю, что эти уровни производства представляют собой амбициозные экспортные цели для турецкого сектора оливкового хозяйства», — добавил он. Поставив перед собой цель экспортировать 200,000 100,000 тонн оливкового масла и 1 - тонн столовых оливок, мы стремимся получить в общей сложности - миллиард долларов США иностранной выручки».

Основными странами-потребителями турецкого оливкового масла являются Испания, Италия и США, в то время как столовые оливки из Турции в основном экспортируются в Германию, США, Румынию и Ирак.

Уйгун сообщил, что EZZIB также изучает возможность беспошлинного доступа турецкого оливкового масла и столовых оливок к ключевым торговым партнерам, таким как Европейский союз и Великобритания.

«Кроме того, мы планируем направить отраслевые торговые делегации в США и другие страны, а также провести рекламные мероприятия на международных торговых ярмарках для поддержки роста нашего экспорта», — сказал он. В течение следующих пяти лет мы намерены увеличить объем нашего экспорта до 1.5 млрд долларов США (1.43 евро)».

Что касается оливкового масла, то за последние два года турецкий экспорт пережил взлеты и падения объемов и доходов.

В 2022/23 году страна экспортировала около 146,000 709,000 тонн оливкового масла на сумму около 673,000 - долларов США (- - евро).

Однако в 2023/24 году экспорт оливкового масла из Турции сократился на 52 процента по количеству до 71,000 29 тонн и на 506,000 процентов по стоимости до 481,000 - долларов США (- - евро). из-за падения в производстве оливкового масла в стране в том году и запрет наложен об экспорте турецкого оливкового масла наливом.

По данным EZZIB, турецкие производители и экспортеры оливкового масла понесли убытки в размере 202.5 ​​млн долларов США (192.7 млн ​​евро) из-за запрета на экспорт, который вступил в силу 1 августа 2023 года и продлится до 13 месяцев подряд.

Однако в этом сельхозгоду производители страны с оптимизмом смотрят на увеличение экспорта на международные рынки.

«Рекордные объемы производства в сочетании с недавней отменой запрета на экспорт способны создать благоприятные условия для турецкого оливкового масла на мировом рынке», — заявила Нилуфер Корай, директор по продажам компании Гайя Олива из северного Эгейского региона Турции.

«Мы ожидаем увеличения экспорта Gaia Oliva и Турции в целом в этом году», — добавил он. Мы сосредоточены на выходе на новые рынки и укреплении своего присутствия на существующих».

«Это критически важный момент для Турции, желающей укрепить свою репутацию мирового лидера по производству оливкового масла», — отметил Корай.

Однако сектор производства оливкового масла в стране сталкивается с последствиями ограничений на экспорт турецкого оливкового масла: за последние четыре года правительство ввело три запрета на экспорт оливкового масла оптом, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

Эти запреты на экспорт неизбежно привели к сокращению международных рынков для турецких производителей и экспортеров.

Экспортеры пытаются возместить ущерб, нанесенный введенными в прошлом запретами на экспорт, и снова увеличить экспорт», — пишет сельскохозяйственный новостной сайт Tarim Gündem.

С возвращением в нормальное производство «В Испании есть опасения, что страна не сможет конкурировать из-за снижения цен и, что наиболее важно, из-за подавленного обменного курса», — добавили в нем.

С другой стороны, есть опасения, что "«Кому мы продадим столько нефти?» — заключил Тарим Гюндэм. Запрет был снят, но было слишком поздно».