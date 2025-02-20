Турецкие фермеры, выращивающие оливки, испытывают трудности, несмотря на ожидаемый рекордный урожай

Несмотря на ожидания рекордного урожая, некоторые фермеры в Турции испытывают трудности из-за низких цен на оливки, высоких производственных затрат и неопределенной политики правительства.

В своих первоначальных оценках урожайного года 2024/25, опубликованных в январе, Международный совет по оливкам прогнозировал, что Турция произведет 450,000 - метрических тонн, что превышает предыдущая запись 421,000 2022 тонн в 23/- году, но ниже показателя Турецкого совета по оливкам и оливковому маслу (UZZK) предварительная оценка 475,000 тонн.

Чрезмерное повышение заработной платы значительно увеличило затраты на сбор урожая... Если цены на оливковое масло не превысят 180 лир, производители не смогут покрыть свои основные расходы. - Саим Демирбаш, президент Сельскохозяйственной палаты Фоча

Президент Сельскохозяйственной палаты Фочи Саим Демирбаш сообщил местным СМИ, что сбор оливок почти завершен, но цены на оливки не выросли в сравнении с затратами.

«Масличными заводами оливки закупаются по цене от 130 до 150 лир (от 3.40 до 3.95 евро) [за килограмм]», — сказал он, что ниже цены в 295 лир (9 евро) в предыдущем урожайном году.

Данные интернет-площадки по торговле оливковым маслом Oleista показывают цены в месте происхождения для лампанте, девственного масла и оливковое масло первого отжима выросли во вторую неделю февраля до 4.53, 5.15 и 6.20 евро за килограмм соответственно.

Однако фермеры заявили, что это не компенсировало рост цен на энергоносители, удобрения и пестициды, а также рост затрат на рабочую силу.

«В этом году производители оливок испытывают значительные трудности», — подтвердил Демирбаш. Расходы выросли на 50 процентов по сравнению с прошлым годом».

«Сельскохозяйственный труд становится все менее привлекательной профессией из-за экономических условий», — добавил он. Чрезмерное повышение заработной платы значительно увеличило затраты на уборку урожая».

Демирбаш подсчитал, что сбор в среднем шести килограммов оливок, необходимых для производства одного литра оливкового масла, обходится фермерам, выращивающим оливки, примерно в 180 лир (4.75 евро).

«Если цены на оливковое масло не превысят 180 лир, производители не смогут покрыть свои основные расходы», — сказал он.

Производители, разливочные предприятия и экспортеры также опасаются, что изменение политики правительства может повлиять на их способность поставлять свою продукцию за рубеж.

An введен запрет на экспорт правительством в июле 2023 года, направленные на стабилизацию внутренних цен и стимулирование экспорта индивидуально упакованного оливкового масла, привели к образованию значительных запасов оливкового масла.

Хотя запрет был снято в октябре 2024 г. производители опасаются, что часть оливкового масла первого отжима могла ухудшиться до более низкого качества и, следовательно, станет менее ценной на экспортном рынке.

Другие обеспокоены тем, что политика правительства быстро изменится, что усложнит долгосрочное планирование. Правительство запрещало экспорт оливкового масла оптом три раза с 2021 года, причем запреты длились от шести до 14 месяцев.

Халит Ушак, занимающийся выращиванием оливок уже 30 лет, рассказал местным СМИ, что сочетание низких цен на оливки с высокими затратами на рабочую силу и производство сделало бизнес нерентабельным.

«Собранные оливки даже не покрывают расходы на оплату труда рабочих», — сказал он. Государство должно как можно скорее вмешаться в эту ситуацию и поддержать производителей».

Омер Улаш Кырым, президент Турецкой палаты инженеров пищевой промышленности в Измире, призвал правительство рассматривать производство и экспорт оливкового масла как стратегические секторы для страны и оказать необходимую поддержку для достижения ими успеха.

«Поддержка производителей и сосредоточение внимания на усилиях по брендингу в этом процессе имеют решающее значение для будущего сектора», — сказал он. Этот кризис может стать возможностью для укрепления сектора оливкового масла. Однако для этого голоса производителей должны быть услышаны сильнее, а устойчивые стратегии должны быть разработаны в долгосрочной перспективе».