Расширенный доступ к международным рынкам, упрощенное внедрение стандартных процедур и внедрение лучших методов ведения сельского хозяйства — вот несколько причин, по которым азербайджанский сектор оливкового масла празднует присоединение страны к Международный оливковый совет (МОК) в качестве 21-гоst член.

По словам Вахида Новрузова, исполнительного директора Agro Food Investments, одного из крупнейших агрохолдингов в стране, интерес к выращиванию оливок в Азербайджане растет, и ожидается, что площади выращивания оливок могут удвоиться до 15,000 - гектаров в ближайшие несколько лет. .

Стать членом МОК — значимая веха для нас», — сказал Новрузов. Olive Oil Times. Для достижения этой цели потребовалось более двух лет, что стало возможным благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства. Это членство важно, поскольку оно соответствует целям и чаяниям индустрии оливкового масла».

Правительство и предприниматели Азербайджана, расположенные между Россией и Ираном и поддерживающие тесные связи с соседней Грузией, значительно вложено в создании современной индустрии оливкового масла в последние годы.

От имени Международного совета по оливкам я рад приветствовать Азербайджан в качестве нашего нового члена», - сказал Хайме Лилло, генеральный директор Международного совета по оливкам. исполнительный директор МОК.

Азербайджан, который участвует в качестве страны-наблюдателя в МОК с 2021 года, имеет богатую историю и традиции, которые, несомненно, внесут вклад в миссию МОК по содействию росту и устойчивости выращивания и торговли оливками, защите потребителей и расширению их знаний об оливковом масле. многочисленные польза для здоровья, "Добавил он.

Георгий Сванидзе, грузинский предприниматель и бывший президент МОК, подтвердил, что это заявление является большой новостью для азербайджанского сектора оливкового масла.

Мы уже несколько лет ведем переговоры с правительством Азербайджана, обмениваемся визитами в Испанию и Грузию, поскольку производство оливок в стране показало отличные результаты», - сказал он.

Сванидзе, чьи компании и ассоциированные фермеры также вкладывают значительные средства в создание новых оливковые рощи в Грузииотметил, что вступление Азербайджана в МОК облегчит зарубежную экспертную поддержку и сертификацию качества производства оливкового масла.

Наши азербайджанские друзья увидели, какое значение МОК и его эксперты имеют для наших проектов по выращиванию оливковых деревьев в Грузии», - сказал он. Благодаря этому мы посадили здесь 1.2 миллиона оливковых деревьев».

Благодаря поддержке МОК мы также инвестируем в новые технологии и оборудование и начинаем работу над новыми современными заводами по производству оливкового масла», - добавил Сванидзе.

Оливковые деревья веками росли в Азербайджане, особенно на Апшеронском полуострове, где благоприятные климатические условия побудили правительство поддержать дальнейшее развитие.

В 1,000/2023 сельскохозяйственном году в Азербайджане было произведено около 24 тонн оливкового масла. (Фото: Гранд Агро)

Цель последних усилий — вернуть заброшенные земли, а также предоставить возможности местным фермерам.

В 2018 году наша компания «Гранд Агро» приобрела около 200 гектаров старых оливковых рощ недалеко от Баку», - сказал Новрузов. Они были ветхими, в очень плохом состоянии и брошены на вымирание. Это остатки того, что когда-то было большим колхозом».

Компания работала над восстановлением старых садов и посадкой множества новых деревьев.

В первые годы мы многое узнали об управлении садами, в результате чего около 30 процентов наших садов стали традиционными, с деревьями, расположенными на расстоянии до пяти метров друг от друга», — сказал Новрузов. Остальные — интенсивные и сверхинтенсивные».

Реклама

Реклама

Благодаря современной ирригации и удобрениям мы теперь можем стремиться собирать до семи или восьми тонн оливок с гектара», — добавил он.

Компания, крупнейший производитель оливкового масла в стране, в 600 году произвела 2023 тонн оливкового масла, что составляет более 50 процентов от общего объема производства в Азербайджане.

Планируем в ближайшее время произвести 1,000 тонн», — сказал Новрузов. Спрос есть, поскольку мы экспортируем в Испанию, Израиль, Россию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию».

Расширение выращивания оливок не ограничивается Азербайджаном и Грузией. Во всем регионе идет постоянный процесс», — сказал Сванидзе. Мы вели переговоры с официальными лицами в нескольких странах, и существует высокий уровень заинтересованности в поддержке дальнейших инвестиций в оливковое масло».

Грузия и Узбекистан уже являются членами МОК. Вслед за Азербайджаном мы предвидим, что интерес правительства Казахстана может привести к развитию более тесных связей с Международным советом по оливкам», - добавил он. Заглядывая в будущее, власти Туркменистана и фермеры также проявляют интерес».

Азербайджан входит в группу стран, где изменение климата расширяет возможности выращивания оливок. (Фото: Гранд Агро)

По словам Сванидзе, интерес этих стран к развитию своей оливковой промышленности совпадает с острой необходимостью адаптации мировой оливковой промышленности к меняющемуся климату.

В Январское интервью Olive Oil TimesЛилло заявил, что одной из задач МОК является расширение выращивания оливок во всем мире, чтобы смягчить воздействие сильной жары и засухи в Средиземноморье на мировые поставки оливкового масла.

Несмотря на то, что такие страны, как Грузия, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан, имеют более прохладный климат, чем страны Средиземноморья, многие сорта оливок здесь растут очень хорошо», — сказал Сванидзе.

Наличие новых стран-производителей является стратегической задачей в этом сценарии [постоянных неурожаев, вызванных высокими температурами и засухой], что привело к стремительному росту цен на оливковое масло почти повсюду», — добавил он.

Новрузов заявил, что ситуация в Азербайджане быстро меняется. Когда мы начинали, в Азербайджане было около 3,800 гектаров оливковых рощ, большая часть которых находилась в плохом состоянии», - сказал он. Теперь у нас более 7,000 гектаров плодородных оливковых садов».

По словам Сванидзе, развитие сильной оливковой промышленности может также способствовать лучшему взаимопониманию между вовлеченными странами в регионе, где конфликты и напряженность часто препятствуют местным усилиям.

Птицы несут ветви оливковых деревьев по всему миру», — сказал Сванидзе, имея в виду библейского голубя и оливковую ветвь, которую он принес Ною в качестве мирной жертвы.

Когда люди видят посаженные ими оливковые деревья и понимают, как долго они смогут прожить, это меняет их мышление», — добавил он. Это важная мотивация для мира и стабильности во всем мире».