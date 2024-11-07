Команда Международный оливковый совет (МОК) и Китай обсуждают вступление страны в межправительственную организацию.

Делегация второй по численности населения страны мира и второй по величине экономики посетила в сентябре штаб-квартиру МОК в Мадриде.

Дэн Юй, директор Центра исследований оливкового масла Луннань, и Роберт Ву, президент Ассоциации производителей оливкового масла, встретились с представителями МОК исполнительный директор Хайме Лильо рассмотрит вопрос о присоединении и признании большего количества китайских лабораторий и дегустационных комиссий.

Потребление на душу населения в Китае составляет всего 0.04 килограмма в год, что подчеркивает значительный потенциал страны как растущего потребительского рынка. - Абдеррауф Лааджими, заместитель исполнительного директора МОК

По словам заместителя исполнительного директора МОК Абдеррауфа Лааджими, в Китае уже есть одна физико-химическая лаборатория для тестирования остатков и загрязняющих веществ, а также одна признанная МОК дегустационная комиссия.

«С ростом интереса к потреблению, импорту и внутреннему производству оливкового масла в Китае крайне важно усилить контроль качества импортируемых и производимых на месте оливковых масел первого отжима», — сказал он. Olive Oil Times.

По данным Министерства сельского хозяйства США, Китай произвел 8,000 тонн оливкового масла в 2023/24 сельскохозяйственном году. Министерство сельского хозяйства США ожидает, что производство будет примерно таким же в приближающемся 2024/25 сельскохозяйственном году.

Данные IOC показывают, что потребление оливкового масла в Китае резко возросло за последние 15 лет, увеличившись с 12,000 2008 тонн в 09/57,500 году до рекордных 2021 22 тонн в 2023/24 году. В предварительной оценке на урожайный год 46,000/-, который закончился в сентябре, IOC прогнозирует потребление на уровне - - тонн.

«Расширение числа лабораторий и дегустационных комиссий, признанных МОК, в Китае сыграет ключевую роль в предотвращении мошенничества, обманных практик и фальсификации», — сказал Лааджими. Это защитит права потребителей и обеспечит соответствие оливкового масла международным стандартам чистоты и качества».

По оценкам МОК, Китай представляет около четырех процентов мирового импорта оливкового масла. На встрече Юй сказал Лилло, что он ожидает, что потребление оливкового масла будет увеличиваться примерно на семь процентов в год, поскольку китайские потребители развивают аппетит к оливковому маслу, а продукт охватывает новую аудиторию посредством маркетинговых инициатив.

По словам Ю, за 60 лет с момента появления коммерческого выращивания оливок в Китае фермеры посадили 120,000 50 гектаров оливковых деревьев в центральных провинциях Ганьсу и Сычуань. В стране насчитывается около 11,000 заводов, которые могут производить - - тонн оливкового масла в год.

Лааджими отметил, что, хотя ожидается рост местного производства, китайский рынок представляет огромные среднесрочные и долгосрочные возможности для производителей и экспортеров оливкового масла.

«Потребление на душу населения в Китае составляет всего 0.04 килограмма в год, что подчеркивает его значительный потенциал как растущего потребительского рынка», — сказал он. Тесные отношения с МОК могли бы дополнительно стимулировать внутренний спрос посредством целевых рекламных кампаний».

«Китай является одним из основных импортеров оливкового масла, а Испания — его основным поставщиком», — добавил Лааджими. Поскольку Испания является членом ЕС и государством-членом МОК, развитие более тесных отношений с МОК может помочь Китаю лучше понять и решить проблемы на своем внутреннем рынке оливкового масла».

Действительно, испанские производители и политики в последние годы упорно трудились, чтобы развивать экспорт в Китай. Согласно данным Министерства экономики, торговли и бизнеса Испании, проанализированным Olive Oil TimesИспания обеспечит Китай 64 процентами его потребностей в оливковом масле в 2022/23 году.

Среди проблем, на которые ссылаются испанские производители, ведущие бизнес в Испании, — просвещение потребителей об оливках масло польза для здоровья, понимание китайской культуры питания и ее особенностей, а также таргетинг рекламы и поставок на критические моменты в году когда закупки оливкового масла достигают пика.

Учитывая явную заинтересованность китайской делегации стать 22-йnd Член МОК Лааджими заявил, что путь к вступлению очевиден.

«Если Китай хочет стать членом МОК, он должен подать заявку, которая запустит процесс, в ходе которого Совет членов примет решение о квоте страны», — сказал он. Эта квота, основанная на участии Китая в оливковом секторе, влияет на его финансовый вклад и право голоса в МОК».

Далее китайские власти должны подписать и ратифицировать Международное соглашение по оливковому маслу и столовым оливкам.

Став членом, Китай будет пользоваться правами и обязанностями члена», — сказал Ладжими. Членство в МОК предоставляет странам доступ к международным стандартам, техническим знаниям, продвижению на рынке и возможность влиять на глобальную политику в области оливкового масла».

«Кроме того, Китаю необходимо будет соблюдать и обеспечивать соблюдение торгового стандарта МОК, обеспечивая защиту своих потребителей, гарантируя качество и подлинность оливкового масла на своем внутреннем рынке», — добавил он.