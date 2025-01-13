Правительство Пакистана провинция Пенджаб подтвердило планы посадить 50 миллионов оливковых деревьев на четырех миллионах гектаров к 2026 году.

Усилия по возделыванию будут сосредоточены в округах Чаквал, Атток и Мианвали, известных своими благоприятными земельными и климатическими условиями.

Эта инициатива является частью более широкой стратегии по снижению зависимости Пакистана от импортных пищевых масел, повышению доходности сельского хозяйства и переориентации части сельскохозяйственного производства на более засухоустойчивые культуры.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 4.41/2023 сельскохозяйственном году Пакистан потребил 24 млн тонн пищевых масел, из которых 3.19 млн тонн были импортированы.

Выращивание оливок все чаще рассматривается как стратегическая культура, способная сократить потребление энергии в стране. торговый дефицит— который в октябре 5.4 года достиг 5.27 млрд долларов США (2024 млрд евро) — и создаст новый источник иностранных доходов за счет экспорта.

В Пакистане насчитывается 80 миллионов диких оливковых деревьев и 5.6 миллиона культивируемых оливковых деревьев, причем ежегодно высаживается 500,000 800,000 и - - новых деревьев.

Прогнозируется, что производство оливкового масла в стране достигнет 160 и 180 метрических тонн в 2024/25 сельскохозяйственном году, что на 20 процентов больше, чем в предыдущем сезоне.

В 2022 году Пакистан вступил в Международный совет по оливкам (МОК) в качестве 19-гоth член, он успешно экспортировал девственные и оливковое масло первого отжима оценивается в 1.9 млн долларов США (1.8 млн евро).

«Мы работаем над получением международных сертификатов, таких как сертификаты Европейского Союза и азиатские сертификаты, чтобы иметь возможность экспортировать продукцию на международный рынок», — рассказал Мухаммад Азим Тарик, менеджер проекта Loralai Olives. Olive Oil Times в интервью в декабре 2024 года.

«Этот год стал знаменательным для оливковой отрасли», — добавил он. Мы увидели не только рост плодов, но и интерес фермеров к производству оливок».

Наряду с усилиями в Пенджабе, национальное правительство планирует выращивать больше оливковых деревьев в Хайбер-Пахтунхве, особенно Хазарский район и Белуджистан.

На Международном симпозиуме по оливковому маслу, состоявшемся в Мадриде в прошлом месяце, Азим Тарик отметил, что приоритетное выращивание оливок в Пакистане обусловлено многочисленными преимуществами, связанными с этой культурой.

Он утверждал, что оливковые деревья особенно хорошо адаптированы к климатическим условиям Пакистана, поскольку им требуется значительно меньше воды, чем традиционным культурам, таким как пшеница и рис.

Эта характеристика делает оливки оптимальным выбором для региона, который часто испытывает нехватку воды. Кроме того, выращивание оливок имеет потенциал для улучшения здоровья почвы и смягчения эрозии, способствуя долгосрочной устойчивости сельского хозяйства.

Отдельно оливковое фермерство рассматривается как стратегический урожай в слаборазвитых районах, чтобы обеспечить обедневшим сельским фермерам лучшую жизнь и отговорить их от вступления в террористические группировки, включая «Аль-Каиду», которые продолжают действовать на севере страны.

Правительство Пакистана намерено оказать всестороннюю поддержку фермерам, заинтересованным в выращивании оливок.

Эта поддержка будет включать предоставление высококачественных саженцев, техническую помощь и программы обучения, направленные на обеспечение эффективного управления урожаем.

Также будут доступны финансовые стимулы и субсидии для поощрения фермеров к переходу на выращивание оливок.

Главная цель — создание надежной цепочки поставок для содействия местному производству, розливу и сбыту оливкового масла.