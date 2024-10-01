Группы граждан в Риме собирают урожай местных оливковых деревьев на благотворительность

Рим усеян общественными парками, в некоторых из которых растут древние и недавно посаженные оливковые деревья.

Волонтеры из двух местных ассоциаций на восточной окраине города взялись за уход за оливковыми деревьями, растущими в зеленых зонах их района. Эти деревья дают оливковое масло первого отжима на благотворительность.

Городские учреждения хорошо восприняли инициативу и вызвали большой интерес у общественности.

Это способ заботиться о общественном достоянии. Это не только возможность для всех нас общаться, но и способ защитить эти прекрасные оливковые деревья, одновременно делая что-то хорошее для других. - Андреа Каччиани, президент комитета Nuova Tor Vergata

«Поначалу мы были просто небольшой группой соседей, которые проводили время в парке», — рассказал Антонио Карози, один из промоутеров инициативы в Парке Романисти в Торре Спакката.

«Когда мы добровольно начали ухаживать за этим общественным пространством, поддерживая его в порядке и охраняя его растительность, мы поняли, что 35 оливковых деревьев, разбросанных по саду, растут хорошо и дают много плодов», — добавил он.

Десятилетние деревья были посажены в парке, когда он был основан в 2004 году. Группа, которая ежегодно собирает урожай оливок, пытается определить сорт оливок.

«У меня есть опыт производства оливкового масла вместе с моей семьей, как и у других членов группы; поэтому нам было легче приступить к проекту по производству оливкового масла первого отжима из их оливок», — сказал Карози.

Первую уборку урожая волонтеры провели в 2012 году, получив разрешение от местных властей, как того требует закон в общественных местах.

«В первые годы нашей деятельности, несмотря на разрешение, которое нам давали в начале каждого сезона сбора оливок, муниципальная полиция приходила, чтобы убедиться, что мы работаем в соответствии с правилами», — рассказал Карози.

Поработав некоторое время любителями, мы решили формализовать свою роль и действовать более структурированно, объединившись в группу солидарных закупок. "ГАЗ.ПАР8.' (читает "Гаспаротто')», — добавил он.

С тех пор они приняли участие в мероприятии, посвященном общественным пространствам, организованном местными учреждениями. Запуск их проекта был встречен с энтузиазмом.

«Мы представили нашу работу общественности и получили высокую оценку советника по сельскому хозяйству коммуны Рим-Капитале Сабрины Альфонси», — сказал Карози. Мы взяли на себя обязательство и дальше развивать проект, и теперь собираемся представить проект соглашения о сотрудничестве муниципалитету Рима».

Теперь они готовятся к предстоящему сбору урожая в середине октября. В нужное время созревания плоды будут собраны и доставлены на мельницу в нескольких часах езды от города, чтобы получить оливковое масло первого отжима. Расходы на фрезеровку оплачиваем мы, волонтеры», — сказал Карози.

Оливковое масло первого отжима немедленно разливается по бутылкам и передается в благотворительную ассоциацию Caritas Italiana, местное отделение которой находится в приходе Святого Бонавентуры, рядом с парком. Здесь масло входит в состав продуктовых наборов, которые сотрудники при поддержке волонтеров распределяют среди нуждающихся людей.

«Сейчас мы достигаем соглашения об обрезке деревьев в сотрудничестве с работниками садовой службы муниципалитета», — сказал Карози. Несколько лет назад я также посещал курс по обрезке. Должен сказать, что мы все больше стремимся узнать больше и улучшить производственный процесс».

Оливковые деревья в парке Романисти в Торре Спакката, Рим (Фото: Пьеро Месса)

Обычно за повседневный уход за небольшой городской рощей отвечают семь или восемь добровольцев, а в дни сбора урожая к группе присоединяется не менее дюжины человек.

«Сбор оливок — это интересный опыт и новизна для многих жителей города, которые также мотивированы благотворительной целью, стоящей за этим занятием», — сказал Карози. Каждый может посвятить этому столько времени, сколько может, и это прекрасная возможность пообщаться. Действительно, работа завершается прекрасным барбекю, открытым для всех».

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«Люди вовлекаются в эту деятельность, которая оживляет район», — добавил он. Поскольку мы стремимся распространить проект на другие части города, мы рады, что смогли поддержать еще одну группу волонтеров, которые также начали производить оливковое масло первого отжима неподалеку отсюда несколько лет назад».

На самом восточном краю города археологический парк Сальвадора Альенде занимает 12 гектаров земли. Здесь растут 25 оливковых деревьев вдоль вымощенной камнем дороги римской эпохи.

«Эти деревья, вероятно, имеют многовековой возраст и принадлежат к автохтонным сортам», — Андреа Каччиани, президент Nuova Tor Vergata районный комитет, сказал Olive Oil Times.

«Когда мы переехали в этот недавно построенный район в конце 1990-х годов, они были практически заброшены, в основном потому, что они защищены законодательными ограничениями Управления археологического наследия», — добавил он. Они действительно расположены прямо рядом с прекрасно сохранившейся древней дорогой, которая во времена Римской империи соединяла поселения Тусколо и Фидене».

Несмотря на жесткие ограничения, введенные властями, волонтеры из махаллинского комитета получили разрешение на уход за деревьями.

Потом, когда три года назад меня избрали председателем местного комитета, я подумал, что их плоды тоже следует ценить», — сказал Каччани. Кроме того, на окраинах нам приходится иметь дело с "«Оливковые налетчики», которые крадут оливки и при этом обрывают ветви и повреждают их».

«Это проблема для здоровья этих деревьев, которые являются настоящим наследием, особенно учитывая их солидный возраст», — добавил он. Мы защищаем деревья от вреда, собирая плоды в нужный момент, чтобы получить качественный продукт, пока они еще слишком зеленые, чтобы привлечь внимание воров».

Nuova Tor Vergata жертвует масло, полученное из урожая общественных оливковых деревьев, нуждающимся. (Фото: CDQ Nuova Tor Vergata)

Решив защитить и приумножить оливковые деревья, представители комитета района отправились в офис садоводческой службы. Они представили чиновникам ситуацию в парке и свою идею по производству оливкового масла первого отжима. Они быстро получили разрешение на сбор первого урожая в 2022 году.

Советник по сельскому хозяйству не только согласилась разрешить нам собирать урожай, но и ее коллега проинформировала нас о работе, уже проводимой волонтерами в районе Торре Спакката», — сказал Каччани. Они познакомили нас с ними, и они сразу же согласились помочь и дали нам полезные советы для начала работы».

Когда в парке Сальвадора Альенде начались работы по сбору урожая, несколько человек присоединились к группе волонтеров, чтобы помочь им собрать оливки и погрузить их в фургон.

«Я позвонил эксперту, который приехал с двумя помощниками, чтобы помочь нам лучше, и он одолжил нам все необходимые инструменты, включая ящики, сети и грабли», — рассказал Каччани. Мы начинаем сбор урожая утром, и через полдня мы уже ехали на мельницу в районе Павоны. Учитывая цель нашей работы, мельник щедро предоставил нам хорошую скидку на прессование».

Они получили 110 литров, которые были разлиты по бутылкам и переданы операторам Caritas в соседнем городе Фраскати.

В то же время сотрудничество между комитетом района Nuova Tor Vergata и группой парка Romanisti переросло в дружбу, что предвещает хорошее будущее проекта. Волонтеры надеются, что больше групп граждан начнут охранять и ценить оливковые деревья в своих районах, получая дополнительное преимущество в виде производства хорошего и полезного оливкового масла первого отжима для тех, кто в нем больше нуждается.

«Еще вчера мне звонил Тонино», — сказал Каччани, ласково обращаясь к Антонио Карози. Он сообщил мне, что они подали заявку на разрешение провести сбор урожая в этом году и что их деревья и оливки находятся в хорошем состоянии».

В прошлом году мы не смогли собрать никаких фруктов, потому что сильная засуха «Это привело к потере урожая, но в этом году наши деревья также процветают, и мы собираемся начать новый урожай через несколько недель», — добавил он.

«Это способ заботиться об общественном достоянии», — заключил Каччиани. Для всех нас это не только возможность пообщаться, но и способ защитить эти прекрасные оливковые деревья, одновременно делая что-то хорошее для других».