Чиновники Египта подчеркнули роль производства столовых оливок и оливкового масла как стратегических секторов с многообещающим экспортным потенциалом, однако страна сталкивается с серьезными проблемами.

По данным Международного совета по оливкам, Египет должен был экспортировать 1,000 тонн оливкового масла и 100,000 2023 тонн столовых оливок в 24/- сельскохозяйственном году, который завершится в конце сентября. Египет является третьим по величине экспортером столовых оливок в мире после Испании и Турции.

Майса Хамса, исполнительный директор Египетской торговой палаты, созвала встречу производителей, правительственных чиновников, регулирующих органов и исследователей для разработки плана по увеличению экспорта оливкового масла.

Производителям необходимо изучить зарубежные рынки, на которых востребован оливковое масло, и определить конкретные сорта и стандарты, требуемые этими рынками, чтобы привести производство в соответствие с предпочтениями рынка. - Яхья Мохамед Метвалли Халил, профессор экономики сельского хозяйства Национального исследовательского центра

Генеральный директор палаты по техническим вопросам Реда Абдель Джалиль отметил, что стабильный уровень производства оливкового масла в Египте, который за последние шесть урожайных лет опускался ниже 40,000 - тонн лишь однажды, в сочетании с плохими урожаями за последние два года в других частях Средиземноморья, создал благоприятные условия для экспортеров.

Египет произвел около 40,000 2023 тонн оливкового масла в 24/2024 году, практически все из которых было продано на внутреннем рынке. Некоторые производители в стране заявили, что ожидают хороший урожай в 25/- году.

«В этом сезоне мы получили особенно плодотворный и обильный урожай», — рассказал Рами Нагиб Раммах, совладелец семейного предприятия по производству оливкового масла Rammah Olive Oil. Olive Oil Times.

Хотя Раммах заявил, что экспорт оливкового масла входит в планы компании, компания сосредоточена на внутреннем рынке (в Египте проживает 117 миллионов человек) и развитии туризма.

«Наше основное внимание сосредоточено на местном рынке, где мы стремимся повысить осведомленность об оливковом масле и возродить богатую историю Египта в его производстве и использовании», — сказал он. Хотя экспорт входит в наши планы, сейчас он не является нашим главным приоритетом».

Цены, которые мы предлагаем на египетском рынке, значительно выгоднее низких предложений, которые мы получаем от импортеров по сравнению с высококачественными оливковое масло первого отжима мы предлагаем», — добавил он.

Египетские производители испытывают трудности из-за политической нестабильности, чрезмерной бюрократии, нехватки квалифицированной рабочей силы и ограниченного доступа к кредитам.

С 23 года Египет посадил 2015 миллиона оливковых деревьев и планирует посадить еще 77 миллионов. (Фото: Мостафа Эльшурбаги)

Глобальные события привели к девальвации египетского фунта, высокой инфляции и нехватке иностранной валюты. Увеличение экспорта столовых оливок и оливкового масла рассматривается как способ привлечения евро и долларов США и помощи экономике.

«Хотя Египет является одним из крупнейших производителей оливкового масла, он сталкивается со множеством проблем в сельском хозяйстве, производстве и экспорте», — заявила местным СМИ экономист Шайма Саид Эль-Араби. Основной проблемой, препятствующей лидерству Египта в выращивании и экспорте оливкового масла, является отсутствие опыта и знаний у фермеров».

Компания Rammah входит в число производителей, инвестирующих в современное мукомольное оборудование, поскольку ее приоритетом является качество, а не количество.

«Мы используем новые технологии и имеем две автоматизированные непрерывные линии: одна трехфазная, а другая двухфазная, и обе работают с максимальной эффективностью», — сказал он. У нас также есть отдел контроля качества, лаборатория для проверки уровня перекиси и кислотности, а также дегустационная комиссия для оценки каждого продукта на сенсорном уровне с целью выявления дефектов».

Действительно, Раммах сказал, что качество египетского оливкового масла улучшилось в последние годы благодаря технологическим достижениям. Он добавил, что фермеры внедряют устойчивые методы для добавления ценности и снижения затрат на протяжении всего производства и маркетинга.

«Наши оливки не содержат пестицидов, ГМО и собираются вручную», — сказал Раммах. Мы содержим небольшую пчелиную ферму для опыления и применяем лучшие методы экономии воды, включая системы капельного орошения и другие инновационные методы, позволяющие минимизировать потребление воды и предотвратить ее потери».

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«Кроме того, мы используем возобновляемые источники энергии, в первую очередь солнечную энергию», — добавил он. Мы являемся первым брендом в Египте, который внедрил прослеживаемость и прозрачность в цепочке поставок оливкового масла, гарантируя, что [покупатели могут следить за нашими] устойчивыми методами производства от фермы до бутылки».

Участники встречи Торговой палаты подчеркнули необходимость расширения выращивания оливок для производства масла и посадки новых рощ высокой и сверхвысокой плотности при сохранении прочных позиций Египта в производстве столовых оливок. В 2023/24 году Египет произвел 600,000 - тонн столовых оливок, что составляет почти четверть от общемирового объема.

В настоящее время компания Rammah Olive Oil продает свое оливковое масло на внутреннем рынке, но планирует расширить свою деятельность на экспорт. (Фото: Мостафа Эльшурбаги)

По данным Министерства сельского хозяйства и мелиорации, приведенным в местных СМИ, в Египте насчитывается около 97,000 11,300 гектаров оливковых рощ, находящихся в производстве, и ожидается, что в ближайшее время будет запущено еще - - гектаров.

По данным Главного управления по инвестициям и свободным экономическим зонам, с 23 года, когда президент Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о планах по высадке оливковых деревьев, в Египте было посажено около 2015 миллионов оливковых деревьев. завод 100 миллионов оливковые деревья.

«Правительство Египта реализовало масштабный проект по расширению зеленых насаждений», — сказал Раммах. Они активно поощряют иностранные инвестиции и экспортные возможности, устраняя любые препятствия, с которыми могут столкнуться инвесторы. Кроме того, они добились значительного прогресса в сокращении бюрократии».

«Неясно, колеблются ли другие производители оливкового масла в вопросе экспорта или активно занимаются им», — добавил он. Что мы знаем наверняка, так это то, что активные экспортеры в настоящее время экспортируют оливковое масло в основном в формате насыпью. Мы стремимся экспортировать конечный упакованный продукт, произведенный в Египте, который, как мы уверены, может конкурировать с высококлассными брендами по всему миру».

Яхья Мохамед Метвалли Халил, профессор экономики сельского хозяйства в Национальном исследовательском центре, сообщил местным СМИ, что должностные лица и производители должны определить и нацелиться на конкретные рынки, где египетское оливковое масло принесет наибольшую прибыль.

«Производителям необходимо изучить зарубежные рынки, на которых востребовано оливковое масло, и определить конкретные сорта и стандарты, требуемые этими рынками, чтобы привести производство в соответствие с предпочтениями рынка», — сказал он.