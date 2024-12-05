Обвинение в широкомасштабном мошенничестве вызвало споры в Испании

Сектор производства оливкового масла в Испании переживает потрясения после обвинений со стороны кооператива Dcoop, насчитывающего тысячи членов, в бесконтрольном и широкомасштабном мошенничестве с оливковым маслом.

Эти заявления кажутся мне особенно досадными и безответственными, поскольку они ставят под сомнение репутацию сектора. - Луис Планас, министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия

В разгар сбора урожая оливок генеральный секретарь кооператива Антонио Луке рассказал изданию El Economista, что некоторые производители напитков получают прибыль, смешивая оливковое масло с более дешевыми продуктами, такими как подсолнечное масло.

По словам Луке, эти фальсифицированные продукты затем продаются на национальном и международном рынках под видом оливкового масла, что ставит под угрозу целостность испанского производства.

По словам президента Dcoop, такой сценарий сохраняется уже долгое время. Мы молчали 40 лет, но больше мы этого допускать не будем», — заявил Луке во время мероприятия, организованного кооперативом.

«У нас нет доказательств, чтобы подать на них в суд, но у нас есть очень веские основания, и у нас нет администрации, как национальной, так и региональной, готовой остановить это и положить этому конец», — добавил он. Администрации необходимо что-то предпринять, поскольку случаи мошенничества не отслеживаются».

Луке далее заявил, что «Крупное мошенничество с оливковым маслом было изобретено в Италии. Там этот вопрос уже взят под контроль благодаря отслеживаемости. Однако теперь мошенничество переместилось в Испанию».

Dcoop не назвал конкретных операторов, причастных к этому, и не представил никаких доказательств предполагаемого мошенничества.

Замечания Люка вызвали немедленную реакцию со стороны Anierac и Asoliva, основных организаций, представляющих производителей и экспортеров оливкового масла. Обе организации яростно отказано обвинения.

«Во-первых, мы категорически отвергаем это. Испанская промышленность — это дееспособный сектор, который соответствует всем параметрам, требуемым европейским законодательством, и, кроме того, контролируется всеми администрациями», — заявил Примитиво Фернандес, директор Anierac.

«Я считаю подобные заявления, не подкрепленные никакими доказательствами, крайне безответственными», — добавил Рафаэль Пико Лапуэнте, исполнительный директор Asoliva. Если у вас есть какие-либо доказательства, вы должны обратиться в суд и сообщить о них».

Обе организации подчеркнули свое сотрудничество с правительством Испании на всех уровнях с целью постоянного совершенствования контроля и регулирования.

Они также предупредили о возможных судебных исках против того, что они описали как ложные обвинения». По их мнению, такие заявления Целью является дискредитация престижа испанского оливкового масла по сравнению с маслом из других стран и нападение на сектор, имеющий огромное значение и традиции в Испании, который является основополагающим элементом экономики и культуры страны».

Обвинения Dcoop также вызвали критику со стороны национального правительства. Министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас предупредил, что эти заявления могут нанести ущерб индустрии оливкового масла.

«Эти заявления кажутся мне особенно досадными и безответственными, поскольку они ставят под сомнение репутацию сектора», — сказал он.

Планас подчеркнул необходимость строгого контроля маркировки и органолептических испытаний продуктов из оливкового масла, которые проводятся в плановом порядке.

Он также подчеркнул важность правил передано в 2021 ограничить использование терминов девственник и Экстра-класс в смесях оливкового масла и других растительных масел и запрещают производителям смешивать оливковые масла из разных годов урожая. Обновление правил направлено на улучшение прослеживаемости продукции по всем каналам производства и продаж.

Реклама

Планас предупредил Dcoop, что без предоставления «имена и фамилии» предполагаемых виновников, их обвинения рискуют подорвать сектор, который этого не заслуживает».

В последующем утверждениеDcoop повторил свои обвинения, сославшись на аномалии на рынке, которые указывают на то, что мошенничество действительно имеет место.

«В ходе этой кампании были случаи, когда лампантское масло (которое нельзя разливать по бутылкам, поскольку оно низкого качества и должно быть очищено) было намного дороже рафинированного масла, несмотря на промышленные затраты на его очистку», — написал кооператив.

«Это противоречит рыночной логике», — добавили в кооперативе. Lampante это масло, произведенное на заводах, которое не может быть разлито по бутылкам из-за низкого качества и должно пройти очистку. После очистки его смешивают с маслом первого отжима или экстра-первичного отжима, а затем разливают по бутылкам как "оливковое масло,'"

Dcoop также отметил сложность обнаружения некоторых видов мошенничества с нефтью с помощью лабораторного анализа, повторив недавние слова Итальянские эксперты по борьбе с мошенничеством.

«Все масла имеют определенный состав жирных кислот», — пишет кооператив. Например, подсолнечное масло содержит олеиновую кислоту, которая также является преобладающим жиром в оливковом масле.

«Мы провели исследования, выявившие на рынке масла с аналитическими параметрами, постоянно находящимися на пределе своих возможностей, что, естественно, невозможно и может быть объяснено только смешиванием разных масел. Эти масла соответствуют стандартам, но демонстрируют необычные аналитические значения, что указывает на манипуляцию», — добавили в нем.

«Мы здесь не обсуждаем риск для здоровья, а обсуждаем подлинность, чистоту и гарантию того, что все в бутылке оливкового масла действительно получено из оливок», — сказал Дкуп.

«У нас есть улики, но нет конкретных доказательств против какого-либо оператора; в противном случае мы бы сообщили об этом», — говорится в заявлении. Однако очевидно, что этот факт необходимо расследовать, чтобы защитить хороший имидж испанского оливкового масла».