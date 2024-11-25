Carrefour вводит обязательную маркировку Nutri-Score для французских поставщиков

Гигант розничной торговли Carrefour вскоре представит Nutri оценка логотип для большинства упаковок продуктов питания, продаваемых во Франции.

В письме, адресованном более 550 производителям продуктов питания, компания Carrefour установила трехмесячный срок для внедрения маркировки на лицевой стороне упаковки (FOPL).

По словам ритейлера, если поставщики не соблюдают требования, он проинформирует об этом своих клиентов, рассчитает рейтинги Nutri-Score для этих продуктов и опубликует их на своем веб-сайте и в мобильном приложении.

«Мы будем публиковать Nutri-Score различных продуктов, продаваемых в Carrefour, на нашем веб-сайте и в мобильном приложении Carrefour, за исключением случаев, когда вы официально возражаете против этого, о чем мы сообщим нашим клиентам», — Александр Бомпар, президент и генеральный директор Carrefour. написал на LinkedIn поставщикам розничного продавца.

Это первый случай, когда ритейлер занял столь жесткую позицию по отношению к своим поставщикам в отношении Nutri-Score.

Хотя Франция приняла Nutri-Score в 2017 году, его использование на упаковке остается добровольным, и производители не обязаны его по закону включать. Более 7,000 продуктов питания, продаваемых Carrefour, уже имеют эту маркировку.

Nutri-Score — это FOPL в стиле светофора, в котором используется комбинация пяти согласованных цветов и букв для оценки того, насколько полезным для здоровья является упакованный пищевой продукт на основе его содержания жира, сахара, соли и калорий на 100-граммовую или миллилитровую порцию.

Команда "Зеленый A 'указывает на самый здоровый вариант, а "Красный ' обозначает наименее полезный. Все сорта оливкового масла оценено с "Светло-зеленый Б.

Недавнее исследование предположил, что Nutri-Score повлиял на состав продуктов питания во Франции, первой стране, принявшей эту систему маркировки.

Согласно исследованию, производители продуктов питания меняют рецептуру своей продукции, чтобы получить более высокие оценки на этикетке на лицевой стороне упаковки.

«Прежде чем задаться вопросом, облагать ли налогом сладкие продукты, давайте начнем с предоставления нашим потребителям полной информации о том, что они потребляют», — сказал Бомпар.

Он подчеркнул, что расширенное присутствие Nutri-Score в ассортименте Carrefour является частью более широкой инициативы Act for Food.

Инициатива, запущенная в 2018 году, направлена ​​на улучшение соотношения качества и цены продукции Carrefour, а также на повышение прозрачности в производстве продуктов питания. Программа напрямую вовлекает поставщиков продуктов питания в эти усилия.

Сегодня я хочу сделать шаг вперед и предоставить нашим клиентам еще больше информации о пищевой ценности продаваемых нами продуктов, чтобы помочь им сделать выбор, ведущий к более здоровому и устойчивому потреблению», — написал Бомпар.

Среди поставщиков, на которых направлено письмо, — Danone, французская пищевая транснациональная компания, которая недавно объявила о планирует значительно сократить использование Nutri-Score на своей упаковке.

Компания Danone объяснила это решение недавним пересмотром базового алгоритма Nutri-Score.

«Такое развитие событий создает ошибочное представление о пищевой ценности и функциональности питьевых молочных и растительных продуктов, что не соответствует рекомендациям по питанию в Европе», — заявили в компании.

Nutri-Score имеет был принят в ряде европейских стран, хотя во всех случаях это остается добровольным для поставщиков.

Инициатива Carrefour появилась на фоне все большей неопределенности будущего Nutri-Score в Европе.

Поскольку новая Европейская комиссия начинает свою работу 1 декабряstНовый комиссар по вопросам здравоохранения и защиты животных Оливер Вархели исключил возможность принятия ЕС Nutri-Score в качестве общеевропейского официального FOPL на предстоящих заседаниях законодательного органа.