В Европе обеспокоены новыми стандартами оливкового масла



Председатель Консультативной группы Европейской комиссии по оливкам и продуктам их переработки Рафаэль Санчес де Пуэрта Диас

Европейский сектор оливкового масла внимательно следит за США и Австралией в отношении любых шагов по введению обязательных стандартов качества, как показывают протоколы консультативного комитета ЕС.

И, согласно проекту отчета о последнем заседании Консультативной группы Европейской комиссии по оливкам и производным продуктам, существует потребность в более точных данных, позволяющих получить более четкие снимки состояния рынка оливкового масла.

Недавно опубликованный минуты на встрече 14 июня в Брюсселе также говорят, что ЕС хотел бы, чтобы США ввели максимальный уровень остаточного содержания пестицида хлорпирифос-этил в оливковом масле, потому что отсутствие MRL привело к тому, что различные контейнеры с итальянским оливковым маслом были отклонены в американских портах. .

Беспокойство по поводу возможного заказа на продажу оливкового масла в США

По пункту повестки дня нетарифных барьеров в торговле», некоторые члены группы разделили опасения по поводу возможности введения США заказ на продажу оливкового масла. Последнее может привести к тому, что импорт также будет соответствовать более высоким стандартам.

Среди высказанных мнений было то, что Калифорнийцы должны соответствовать тем же требованиям, что и операторы ЕС, чтобы мы все играли по одним правилам», и что Стандарты МОК (Международного совета по оливкам) должны быть приняты и применяться к импортным и отечественным продуктам в США».

Представитель комиссии заявил, что поддерживает контакт с властями США, следит за развитием событий и пытается повысить осведомленность об этой проблеме.

Комиссия также представила обновленную информацию о своих переговорах о свободной торговле с США, указав, что она готов завершить переговоры к концу 2015 года».

Опасаются, что австралийский стандарт оливкового масла может быть введен в действие

Высказывались опасения и по поводу Австралийский стандарт оливкового масла, принятой в 2011 году, и может ли ее присоединение перестать быть добровольным в этой стране.

Комиссия заявила, что правительство Австралии подтвердило, что стандарт останется добровольным. и не было никаких доказательств того, что это может измениться в ближайшее время».

Представитель отрасли попросил Комиссию сохранять осторожность» в этом вопросе, поскольку сектор не был полностью уверен, что это произойдет, учитывая, что австралийские производители оказывали большое давление».

Комиссия также заявила, что не планирует начинать переговоры о свободной торговле с Австралией, и вряд ли это изменится в ближайшем будущем.

Пестицид, создающий проблемы для импорта в США: хлорпирифос-этил

Различные емкости с итальянским оливковым маслом первого холодного отжима были отклонено в портах США ранее в этом году, потому что в них были обнаружены следы хлорпирифос-этила, пестицида, разрешенного в США для других сельскохозяйственных продуктов, но не для оливкового масла.

При обсуждении проблемы Комиссия заявила, что решение состоит в том, чтобы попросить Агентство по охране окружающей среды США установить MRL для оливкового масла.

Комиссия готова поддержать такое представление и поднять этот вопрос на двусторонних переговорах, говорится в сообщении.

Желание получать более качественные рыночные данные

Обзор рынков оливкового масла и столовых оливок, включая предварительные данные о производстве, потреблении, торговле и переходящих запасах на сезон 2012–13 гг., а также прогноз на 2013–14 гг., привел к обсуждению сбора таких данных.

На предыдущем собрании группы в декабре 2012 года некоторые члены выразили озабоченность по поводу несоответствия» между данными Комиссии и данными МОК.

На последнем заседании Комиссия напомнила участникам, что члены ЕС должны регулярно предоставлять ей информацию о своих запасах и что ЕС обязан передавать рыночные данные в МОК.

В протоколе говорится, что многие эксперты, присутствовавшие на встрече, считали составление исчерпывающего баланса очень важным, но более важным было иметь исчерпывающие данные о предстоящем маркетинговом году».

Представитель комиссии высказался за осторожность при размещении прогнозов на следующий год на бумаге, учитывая, что это может косвенно повлиять на цены. Кроме того, многое еще может произойти до начала сбора урожая в следующем октябре, например, неблагоприятные климатические ситуации», — говорится в протоколе.

Испанское агентство по оливковому маслу собирает рыночные данные в этой стране и публикует ежемесячные отчеты по ним.

Представитель производителей в другой стране, поддержанный некоторыми торговыми представителями, попросил Комиссию помочь другим государствам ЕС собрать аналогичную статистику, включая данные о запасах, такие же исчерпывающие, как и в Испании, чтобы повысить уровень доступной информации и предоставить общий обзор ситуации для всех операторов рынка».

В протоколе говорится, что затем состоялось обсуждение о том, как повысить юридическую определенность панельных тестов», но никаких подробностей не приводится.

Реализация Плана действий ЕС по оливковому маслу: новые правила отбора проб и параметров тестирования

Среди других вопросов, обсуждавшихся на заседании, Комиссия представила обновленную информацию о реализации своего план действий для сектора оливкового масла ЕС, в ходе которого также обсуждался разворот в мае предложения запретить многоразовые бутылки с оливковым маслом на столах в ресторанах ЕС.

Представитель производителя сказал, что это неясно, почему Комиссия решила отозвать предложение».

Между тем, Комиссия заявила, что подготовила новый регламент, затрагивающий отбор проб и различные параметры для химического анализа», которые, как надеются, будут поставлены на голосование к концу года.

Роль МОК

Учитывая, что срок действия международного соглашения, регулирующего МОК, истекает в конце следующего года, продолжаются дебаты о том, как должен развиваться совет.

Комиссия заявила, что она должна играть важную роль в качестве глобального защитника качества и отправной точкой для стандартизации и балансов».

И, вероятно, ссылаясь на возможность открытия членства в МОК для стран-потребителей, а не только для стран-производителей, Комиссия заявила, что это пора задуматься о расширении своей членской базы».

Новый председатель и заместитель председателя

Когда мандат председателя консультативной группы Дженнаро Форселлы истек после двух сроков подряд, состоялось голосование, и его преемником был единогласно избран испанец Рафаэль Санчес де Пуэрта Диас.

Консультативную группу традиционно возглавляли итальянцы, и Санчес, генеральный директор FAECA, Андалузской федерации сельскохозяйственных кооперативных предприятий, стал первым испанцем, возглавившим ее.

Рафаэль Пико Лапуэнте, также из Испании и директор Asoliva, Испанской ассоциации экспортеров оливкового масла, был избран заместителем председателя при одном воздержавшемся.

Форселла является президентом Federolio, итальянской ассоциации торговли оливковым маслом, с 1997 года.

Консультативные группы ЕС

Консультативная группа по оливкам и продуктам их переработки обычно собирается два раза в год. Следующее его заседание состоится в Брюсселе 12 ноября.

Комиссия сообщает, что мнения, высказанные рабочей группой, отражают взгляды заинтересованных сторон отрасли и не могут быть приписаны ей.

В отчетах о собраниях группы обычно не указывается ни список участников, ни источник высказанных мнений.