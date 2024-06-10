Бетон и вода повредили старейшее оливковое дерево Черногории

Рядом с Улцинем и Баром на побережье Черногории растет более 50 оливковых деревьев возрастом не менее 500 лет.

Самый старый из них Старая Олива в Мировице. По данным ученых факультета лесного хозяйства Стамбульского университета, возраст этого дерева оценивается в 2,247 лет, что делает его одним из трех старейших деревьев в Средиземноморском бассейне.

Мы боимся, что дерево может не выжить. - Чазим Алкович, президент Барской ассоциации производителей оливок

У нас нет ничего более значимого, ничего более ценного и ничего старше этого», – сказал Гойко Кастратович во время лекции о культурном наследии Черногории.

Чазим Алкович, президент Барской ассоциации производителей оливок, согласен, и он не мог скрыть своего беспокойства, когда узнал, что ветви на самой старой части дерева начали увядать. Мы боимся, что дерево может не выжить», — сказал он.

Чазим Алкович, президент Барской ассоциации производителей оливок

Тревожные изменения первыми заметили сотрудники местного культурного центра, который ухаживает за парком, в котором находится дерево. Посетители могут заплатить за вход и совершить экскурсию, чтобы посетить дерево и узнать о нем больше.

Местные власти Бара 18 лет назад осознали, что Стара Маслина может стать туристической достопримечательностью, и начали развивать территорию, чтобы улучшить» окружающую среду вокруг оливкового дерева.

Это включало заливку бетонного кольца вокруг дерева, чтобы создать тротуар для посетителей. Однако бетон был залит, поэтому вода собралась и осталась вокруг корней дерева. Тем временем вокруг оливкового дерева было построено еще больше зданий и семейных домов.

Ратко Батакович, агроном из Никшича, города в континентальной части Черногории, был первым, кто предупредил о проблеме и ее возможных последствиях. В статье, опубликованной в ежедневной газете «Республика», он объяснил губительность бетона, окружающего Старую Маслину.

Некоторые граждане протестовали, в том числе известный археолог Омер Перочевич и активист Анто Бакович.

Однако тогда местные СМИ не высказались против этого решения, равно как и Ассоциация адвокатов производителей оливок до тех пор, пока четыре года назад на первый план не вышел нынешний президент Чазим Алкович.

С тех пор Ассоциация производителей оливок Бара провела множество мероприятий. Он подписал договор с культурным центром на помощь в поддержании Старой Маслины. В течение трех лет объединением применялись все необходимые агротехнические мероприятия.

В соответствии с рекомендациями биотехнологического факультета мы провели подкормку через почву и листья, защиту от вредителей и болезней, санитарную обрезку и все остальное», — рассказал Алкович.

Кроме того, культурный центр организовал общественный урожай Старой Маслины два года подряд, ставший в городе праздником, который также ознаменовал начало сбора урожая оливок.

Многие жители и гости, в том числе министр сельского хозяйства, председатель муниципального собрания Бара и президент муниципалитета Бара, приняли участие в общественном сборе урожая.

Урожай Старой Маслины

В целом, компания производила оливковое масло только из тщательно собранных фруктов из Старой Маслины, которые муниципалитет Бара подарил избранным гостям. включая короля Карла III и его жена Камила в 2016 году, когда он еще был принцем Уэльским.

Когда четыре года назад Муниципальная ассамблея Бара вынесла исследование по защите Старой Маслины на общественное обсуждение, только Ассоциация производителей оливок Бара представила письменные комментарии.

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Нашим первым замечанием было то, что бетон угрожает Старой Маслине и что собираемая им вода может навсегда поставить под угрозу ее корни», — сказал Алкович.

К сожалению, предупреждение производителей, некоторые из которых имеют 300-летнюю семейную традицию выращивания оливок, не было воспринято всерьез.

Также в начале лета 2023 года мы указали на проблему увядания Старой Маслины, то есть на проблему избыточной воды в ее корневой системе», — рассказал Алкович.

Однако мало кто воспринял предупреждение ассоциации всерьез. Только Мирко Буйишич, заместитель директора Барского культурного центра, хотел, чтобы мы что-то сделали, и он был единственным, кто пытался удалить воду из корневой системы, поскольку у нас не было разрешения на вмешательство, хотя мы знали, что нужно сделать. готово», — сказал Алкович.

В августе 2023 года Душан Райчевич, президент муниципалитета Бар, сформировал комиссию по управлению Старой Маслиной, в которую не вошли члены Барской ассоциации производителей оливок.

С тех пор ассоциация не имела никакой информации о том, что и как делается», — сказал Алкович. Еще большее беспокойство вызывает то, что президент сформировал комиссию в августе, а вмешательство должно было начаться в январе следующего года. Эти дополнительные пять месяцев в воде, должно быть, способствовали дополнительному повреждению корней».

Он считает, что строительство дренажной канавы и установка насоса прошли успешно. Однако Алкович добавляет, что вода на земле все еще есть, пусть и гораздо меньше, чем раньше, но больше, чем хотелось бы.

Как и большинство производителей оливок, он предложил удалять лишнюю воду из корневой системы; хотя недавние вмешательства дали результаты, проблема не решена полностью.

Наше предложение также является общественным: убрать бетонное кольцо вокруг Старой Маслины и бетонные стены, окружающие дерево, и создать предпосылки для естественного стока воды», – сказал Алкович.

В качестве примера он приводит одно из старейших оливковых деревьев в соседней Хорватии – национальный парк Бриони. Его окружает простой деревянный забор, и это несравненно более значимая туристическая достопримечательность.

Алкович также считает, что строительство здания для продажи билетов, которое предназначено для того, чтобы закрыть вид на дерево с улицы, не позволяет солнечному свету достигать основания дерева и способствует росту сорняков, в том числе олеандра, что также может быть вредным для дерева. .

Ассоциация производителей оливок Бара придерживается совершенно иного подхода и считает, что Стара Маслина должна быть открыта для обозрения, а не скрыта.

Весь комплекс, безусловно, был бы намного лучше, если бы бетон убрали и позволили траве украсить пространство», — сказал Алкович.

Мы уверены, что Стара Маслина продолжит жить и станет более крупной туристической достопримечательностью, если вокруг нее убрать бетон», — добавил он. Нам также следует удалить окружающий его олеандр, который, как мы знаем, может быть вредным».