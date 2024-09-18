Danone — французский многонациональный производитель продуктов питания и один из первых, кто принял Nutri оценкаобъявила о значительном сокращении использования французской системы маркировки на лицевой стороне упаковки (FOPL).

После последнего обновления алгоритма Nutri-Score французская пищевая корпорация удаляет FOPL из своих питьевых молочных и растительных продуктов.

Мы не согласны с пересмотром алгоритма. Это развитие дает ошибочное представление о питательной ценности и функциональности питьевых молочных и растительных продуктов. - Данон,

Система FOPL в стиле светофора использует комбинацию из пяти согласованных цветов и букв для оценки того, насколько полезен упакованный продукт питания, на основе содержания в нем жира, сахара, соли и калорий на 100 грамм или миллилитр порции. Зеленый A» указывает на самый здоровый вариант, и «Красный E» обозначает наименее питательный продукт.

В новой версии Nutri-Score питьевые молочные и растительные продукты были переклассифицированы из категории общих продуктов питания в категорию напитков.

Это изменение повлияло на рейтинги продуктов, поскольку алгоритм применяет разные показатели в зависимости от категории, в которой находятся продукты питания.

В этой категории такие продукты, как цельное молоко, были понижены в рейтинге. Б” к С» из-за содержания в них жира.

После перехода рейтинги некоторых из этих продуктов упали с А” или B” до самого низкого уровня Д” или Е» в зависимости от содержания сахара или питательной ценности альтернативных подсластителей.

Показатели Nutri-Score также учитывают функцию: в то время как твердый йогурт классифицируется как продукт, обычно употребляемый во время еды, питьевой йогурт классифицируется как напиток, который предполагается употреблять вне приема пищи.

Вода — единственный напиток в категории напитков, который сохраняет Классификация «Зеленый А».

«Мы не согласны с пересмотром алгоритма», — заявили в Danone. Olive Oil Times. Такое развитие событий создает ошибочное представление о пищевой ценности и функциональности питьевых молочных и растительных продуктов, что не соответствует рекомендациям по питанию в Европе».

Некоторые из этих продуктов могут содержать от 10 до 13 граммов сахара на 100 миллилитров, но были неправильно классифицированы как " А' или " B' с методом расчета для обычных продуктов питания, которые изначально использовались - Nutri-Score,

Danone удаляет информацию Nutri-Score из ряда популярных брендов, таких как Actimel, High Pro, Danino, Danone и Activia.

Промоутеры Nutri-Score категорически не согласились с решением компании.

«Содержание сахара в этих напитках — питьевых йогуртах, подслащенных молочных напитках (ароматизированном молоке) и напитках на растительной основе (включая соевые, миндальные, овсяные, рисовые и т. д.) — значительно различается между версиями продукта без сахара и очень сладкими версиями», — написали организаторы Nutri-Score в своем блоге.

Некоторые из этих продуктов могут содержать от 10 до 13 граммов сахара на 100 мл (то есть столько же, сколько и газированные напитки), но были неправильно классифицированы как "А' или "«B' с методом расчета для обычных продуктов питания, которые использовались изначально», — добавили они.

Подход Danone к Nutri-Score может продолжить свое развитие.

«Мы также изучаем влияние этого отзыва на другие наши продукты и работаем со всеми заинтересованными сторонами на каждом рынке, где мы работаем, чтобы найти лучшее решение», — заявили в компании.

Обновление Nutri-Score было объявлено в прошлом году после двухлетнего обзора, проведенного научным комитетом, курирующим FOPL.

Этикетка Nutri-Score

Среди множества затронутых продуктов обзор также модернизированы все оливковые масла от Желтая С” на Светло-зеленый B.”

Сторонники FOPL подчеркнули, что периодические пересмотры алгоритма планировались и ожидались с момента его дебюта.

«Логотип пищевой продукции, каким бы он ни был, должен регулярно пересматриваться на основе научного прогресса... развития рынка... опыта его внедрения», — написали они.

Дистанцируясь от Nutri-Score, компания Danone также призвала к принятию в Европейском Союзе гармонизированная система пояснительной информации о питании, приносящая пользу всем европейским потребителям».

Nutri-Score принят в шести странах ЕС (Франция, Бельгия, Германия, Люксембург, Нидерланды, Испания и Португалия) и Швейцарии.

Эти решения являются добровольными, то есть производители продуктов питания могут свободно выбирать, размещать ли логотип на своей упаковке.

Несколько стран выступают против введения Nutri-Score в качестве общеевропейской системы оценки пищевых продуктов, а в прошлом году румынский потребитель сторожевой пес официально запретил производителей продуктов питания от размещения французского FOPL на своих упаковках.

Два года назад итальянское антимонопольное власти запретили использование FOPL французского происхождения для различных видов продуктов питания.