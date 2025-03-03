Deoleo фиксирует убыток при выручке почти в 1 млрд евро

Высокие цены способствовали тому, что крупнейший в мире производитель оливкового масла сообщил о выручке от продаж в размере 996 миллионов евро в 2024 году, что на 19 процентов больше, чем в предыдущем году.

Однако годовой отчет компании показывает, что в прошлом году убытки Deoleo составили 54.5 млн евро по сравнению с 34.3 млн евро в 2023 году.

Чиновники сослались на компанию текущие юридические вопросы, включая судебный процесс, возбужденный итальянским дочерним предприятием Carapelli Firenze, как основную причину убытков.

На основании двух неблагоприятных судебных решений компания заявила, что выделит €64.7 млн ​​на погашение задолженности по налогам и штрафам, если решения будут поддержаны. Deoleo ждет, когда Верховный суд Италии решит, рассматривать ли это дело.

Спор возник из-за юридического маневра, который Carapelli использовал для импорта оливкового масла через швейцарскую дочернюю компанию. Масло впоследствии разливалось в Италии и реэкспортировалось за пределы ЕС.

Швейцария не является государством-членом, но имеет соглашение о свободной торговле с ЕС.

Deoleo заявила, что понимает эту практику как исключение из европейского таможенного законодательства, что позволяет ей избегать уплаты пошлин на импорт оливкового масла. Однако итальянские таможенники не согласились и возбудили дело против Carapelli в 2014 году.

Финансовый директор Deoleo Энрике Вайкерт сообщил, что итальянские таможенные органы запросили первый платеж в феврале.

«Результат года крайне негативный, но 90 процентов этого результата связано с резервом, который мы сделали для судебного разбирательства в Италии», — сказал он журналистам на телефонной конференции, добавив, что компания «очень веские аргументы», если Верховный суд решит рассмотреть это дело.

Отвлекаясь от юридических вопросов, Вайкерт описал 2024 год как трудный и сложный».

В начале года компания столкнулась с трудностями при поставках оливкового масла, поскольку его запасы упали почти до нуля после второго подряд плохой урожай по всей Испании и Средиземноморью.

Во второй половине года на компанию оказали влияние устойчивые снижение цен поскольку многие страны региона готовились к возобновлению урожая.

Вайкерт сообщил, что в 2024 году потребление оливкового масла в Испании и США сократилось на восемь процентов, а в Италии — на два процента.

Тем не менее, компания указала, что бизнес по-прежнему силен, указав на десятипроцентный рост показателя EBITDA, который достиг €33.4 млн. EBITDA — это показатель эффективности, который помогает оценить, какую прибыль бизнес получает от своей основной деятельности.

Вайкерт добавил, что компания достигла своей цели по валовой марже в размере 0.69 евро за литр благодаря эффективный» перенос цен на сырье в цены реализации.

Компания также привела несколько других позитивных финансовых показателей, включая снижение чистого финансового долга на четыре процента, увеличение денежной позиции на 72 процента и обязательное соглашение о рефинансировании долга в размере 160 миллионов евро в июне.

На фоне возобновление тарифных угроз Президент США Дональд Дж. Трамп, Вайкерт подчеркнул, Важность рынка США в компанию.

Он сказал, что около 38 процентов EBITDA компании генерируется в США. Он подчеркнул, что повышение тарифов приведет к только заставят американского потребителя платить больше за полезный продукт, который производится в странах Средиземноморья».

Deoleo уже рассмотрела способы минимизации влияния потенциальных тарифов, такие как создание дополнительной подушки безопасности» и, возможно, местный розлив в США».