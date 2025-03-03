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Deoleo фиксирует убыток при выручке почти в 1 млрд евро

В 54.5 году международный производитель оливкового масла понес убытки в размере 2024 млн евро, в основном из-за продолжающихся судебных разбирательств в Италии.
(Фото: Деолео)
Дэниел Доусон
3 марта 2025 г., 18:38 (UTC)

Высокие цены способствовали тому, что крупнейший в мире производитель оливкового масла сообщил о выручке от продаж в размере 996 миллионов евро в 2024 году, что на 19 процентов больше, чем в предыдущем году.

Однако годовой отчет компании показывает, что в прошлом году убытки Deoleo составили 54.5 млн евро по сравнению с 34.3 млн евро в 2023 году.

Чиновники сослались на компанию текущие юридические вопросы, включая судебный процесс, возбужденный итальянским дочерним предприятием Carapelli Firenze, как основную причину убытков.

См. также:Цены на испанское оливковое масло падают по мере восстановления производства

На основании двух неблагоприятных судебных решений компания заявила, что выделит €64.7 млн ​​на погашение задолженности по налогам и штрафам, если решения будут поддержаны. Deoleo ждет, когда Верховный суд Италии решит, рассматривать ли это дело.

Спор возник из-за юридического маневра, который Carapelli использовал для импорта оливкового масла через швейцарскую дочернюю компанию. Масло впоследствии разливалось в Италии и реэкспортировалось за пределы ЕС.

Швейцария не является государством-членом, но имеет соглашение о свободной торговле с ЕС.

Deoleo заявила, что понимает эту практику как исключение из европейского таможенного законодательства, что позволяет ей избегать уплаты пошлин на импорт оливкового масла. Однако итальянские таможенники не согласились и возбудили дело против Carapelli в 2014 году.

Финансовый директор Deoleo Энрике Вайкерт сообщил, что итальянские таможенные органы запросили первый платеж в феврале.

«Результат года крайне негативный, но 90 процентов этого результата связано с резервом, который мы сделали для судебного разбирательства в Италии», — сказал он журналистам на телефонной конференции, добавив, что компания «очень веские аргументы», если Верховный суд решит рассмотреть это дело.

Отвлекаясь от юридических вопросов, Вайкерт описал 2024 год как трудный и сложный».

В начале года компания столкнулась с трудностями при поставках оливкового масла, поскольку его запасы упали почти до нуля после второго подряд плохой урожай по всей Испании и Средиземноморью.

Во второй половине года на компанию оказали влияние устойчивые снижение цен поскольку многие страны региона готовились к возобновлению урожая.

Вайкерт сообщил, что в 2024 году потребление оливкового масла в Испании и США сократилось на восемь процентов, а в Италии — на два процента.

Тем не менее, компания указала, что бизнес по-прежнему силен, указав на десятипроцентный рост показателя EBITDA, который достиг €33.4 млн. EBITDA — это показатель эффективности, который помогает оценить, какую прибыль бизнес получает от своей основной деятельности.

Вайкерт добавил, что компания достигла своей цели по валовой марже в размере 0.69 евро за литр благодаря эффективный» перенос цен на сырье в цены реализации.

Компания также привела несколько других позитивных финансовых показателей, включая снижение чистого финансового долга на четыре процента, увеличение денежной позиции на 72 процента и обязательное соглашение о рефинансировании долга в размере 160 миллионов евро в июне.

На фоне возобновление тарифных угроз Президент США Дональд Дж. Трамп, Вайкерт подчеркнул,  Важность рынка США в компанию.

Он сказал, что около 38 процентов EBITDA компании генерируется в США. Он подчеркнул, что повышение тарифов приведет к только заставят американского потребителя платить больше за полезный продукт, который производится в странах Средиземноморья».

Deoleo уже рассмотрела способы минимизации влияния потенциальных тарифов, такие как создание дополнительной подушки безопасности» и, возможно, местный розлив в США».

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