Deoleo фиксирует убыток при выручке почти в 1 млрд евро

Высокие цены способствовали тому, что крупнейший в мире производитель оливкового масла сообщил о выручке от продаж в размере 996 миллионов евро в 2024 году, что на 19 процентов больше, чем в предыдущем году.
Однако годовой отчет компании показывает, что в прошлом году убытки Deoleo составили 54.5 млн евро по сравнению с 34.3 млн евро в 2023 году.
Чиновники сослались на компанию текущие юридические вопросы, включая судебный процесс, возбужденный итальянским дочерним предприятием Carapelli Firenze, как основную причину убытков.См. также:Цены на испанское оливковое масло падают по мере восстановления производства
На основании двух неблагоприятных судебных решений компания заявила, что выделит €64.7 млн на погашение задолженности по налогам и штрафам, если решения будут поддержаны. Deoleo ждет, когда Верховный суд Италии решит, рассматривать ли это дело.
Спор возник из-за юридического маневра, который Carapelli использовал для импорта оливкового масла через швейцарскую дочернюю компанию. Масло впоследствии разливалось в Италии и реэкспортировалось за пределы ЕС.
Швейцария не является государством-членом, но имеет соглашение о свободной торговле с ЕС.
Deoleo заявила, что понимает эту практику как исключение из европейского таможенного законодательства, что позволяет ей избегать уплаты пошлин на импорт оливкового масла. Однако итальянские таможенники не согласились и возбудили дело против Carapelli в 2014 году.
Финансовый директор Deoleo Энрике Вайкерт сообщил, что итальянские таможенные органы запросили первый платеж в феврале.
«Результат года крайне негативный, но 90 процентов этого результата связано с резервом, который мы сделали для судебного разбирательства в Италии», — сказал он журналистам на телефонной конференции, добавив, что компания «очень веские аргументы», если Верховный суд решит рассмотреть это дело.
Отвлекаясь от юридических вопросов, Вайкерт описал 2024 год как трудный и сложный».
В начале года компания столкнулась с трудностями при поставках оливкового масла, поскольку его запасы упали почти до нуля после второго подряд плохой урожай по всей Испании и Средиземноморью.
Во второй половине года на компанию оказали влияние устойчивые снижение цен поскольку многие страны региона готовились к возобновлению урожая.
Вайкерт сообщил, что в 2024 году потребление оливкового масла в Испании и США сократилось на восемь процентов, а в Италии — на два процента.
Тем не менее, компания указала, что бизнес по-прежнему силен, указав на десятипроцентный рост показателя EBITDA, который достиг €33.4 млн. EBITDA — это показатель эффективности, который помогает оценить, какую прибыль бизнес получает от своей основной деятельности.
Вайкерт добавил, что компания достигла своей цели по валовой марже в размере 0.69 евро за литр благодаря эффективный» перенос цен на сырье в цены реализации.
Компания также привела несколько других позитивных финансовых показателей, включая снижение чистого финансового долга на четыре процента, увеличение денежной позиции на 72 процента и обязательное соглашение о рефинансировании долга в размере 160 миллионов евро в июне.
На фоне возобновление тарифных угроз Президент США Дональд Дж. Трамп, Вайкерт подчеркнул, Важность рынка США в компанию.
Он сказал, что около 38 процентов EBITDA компании генерируется в США. Он подчеркнул, что повышение тарифов приведет к только заставят американского потребителя платить больше за полезный продукт, который производится в странах Средиземноморья».
Deoleo уже рассмотрела способы минимизации влияния потенциальных тарифов, такие как создание дополнительной подушки безопасности» и, возможно, местный розлив в США».