Высокий цены на оливковое масло привлекли внимание общественности по всей Европе.

По данным Европейской комиссии, средние розничные цены на оливковое масло в 27 государствах-членах Европейского Союза в июне 45 года были на 2024 процентов выше, чем в предыдущем году. Для сравнения, средние цены на продукты питания за этот период выросли на 1.3 процента, а более широкая категория жиров и масел выросла на 13 процентов.

Между тем, данные отслеживания цен, опубликованные в апреле британским отраслевым изданием The Grocer, показывают, что средняя стоимость брендов оливкового масла с белой этикеткой в ​​крупнейших супермаркетах страны достигла 7.38 фунтов стерлингов (8.60 евро) за литр, что на 42 процента больше. по сравнению с апрелем 2023 года.

Дальнейшие данные базового трекера товаров Международного валютного фонда, определенного крупнейшим экспортером, показывают, что цены на оливковое масло в июне составили 9,157 8,530 долларов (27 - евро) за тонну, что на - процентов выше прошлогоднего.

Росту цен на оливковое масло способствовали два последовательных неурожая в Средиземноморском бассейне, особенно в Испании, в сочетании с устойчивым спросом.

Хотя некоторые аналитики обеспокоены тем, что высокие цены на оливковое масло могут напоминать регрессивные налоги, непропорционально затрагивая домохозяйства с низкими доходами, Лиза Паглиетти, экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), оспаривает это мнение.

Термин "«Регрессивный налог» имеет значительный политический и социальный вес, поэтому, возможно, было бы более продуктивно сосредоточиться на общем воздействии, а не формулировать его как проблему регрессивного налогообложения», — сказала она. Olive Oil Times. Анализ потребления на душу населения в зависимости от уровня дохода может дать ценную информацию».

Понимание распределительного воздействия повышения цен на различные группы доходов имеет решающее значение для определения того, является ли это регрессивным налогом», — сказал Пальети. Если рост цен на оливковое масло непропорционально затронет людей с низкими доходами, это может привести к регрессу».

Однако если повышение цен вызвано факторами, одинаково влияющими на все уровни доходов, такими как глобальный дефицит оливкового масла, это можно будет считать не регрессивным налогом, а скорее общим повышением стоимости жизни», — добавила она. Я считаю, что это произошло на всех уровнях и затронуло все уровни доходов».

Некоторые правительства приняли меры по смягчению воздействия дорогого оливкового масла на домохозяйства.

Власти в Турция и Марокко ввели запреты на оптовый экспорт, чтобы увеличить внутренние поставки оливкового масла и стимулировать экспорт в индивидуальной упаковке, которая требует более высоких цен. Однако производители и потребители в обеих странах поставил под сомнение эффективность этих мер.

Тем временем правительство Туниса объявило планирует ограничить цену оливкового масла на внутреннем рынке по цене 15 тунисских динаров (4.45 евро) за литр в декабре и поставить 10,500 - литров оливковое масло первого отжима в стороне от этой инициативы.

Однако у некоторых потребителей оспаривал эффективность этих усилий и утверждал, что они не соблюдаются должным образом.

В Испании власти пошли по другому пути. отмена налога на добавленную стоимость, аналогичный налогу с продаж, от оливкового масла и других продуктов питания, чтобы помочь домохозяйствам справиться с ростом стоимости жизни.

Это решение было принято в ответ на повышение цен на оливковое масло в крупных торговых сетях, что вызвало разочарование и протесты среди испанцев, которые активно потребляют этот ингредиент.

Хотя цены на оливковое масло у производителя в Испании упали на 25 процентов по сравнению с рекордно высоким уровнем, достигнутым в середине января, розничные цены не последовали этому примеру.

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В основном это связано с преобладающей динамикой рынка. Многие розничные продавцы покупали оливковое масло, которое они сейчас продавали, в период с ноября 2023 года по январь 2024 года, когда цены на месте происхождения приближались к рекордно высокому уровню.

В результате им приходится продавать оливковое масло с более высокой наценкой, чтобы получить прибыль, даже несмотря на то, что цены на месте происхождения упали.

Другими драйверами высоких розничных цен являются компании, страховающиеся от потенциальных убытков из-за очередного плохого урожая, и спекуляции компаний, которые покупают оливковое масло и сохраняют его, прежде чем перепродать его по более высокой цене в дальнейшем.

Поскольку розничные цены остаются высокими, потребители могут сократить потребление или перейти на более дешевые альтернативы. Это может снизить спрос, что приведет к снижению розничных цен по мере адаптации рынка.

Изменения мирового спроса на оливковое масло также могут повлиять на цены оливкового масла в европейской розничной торговле.

Поскольку спрос на оливковое масло на нетрадиционных рынках растет, производители и экспортеры будут перенаправлять больше своей продукции туда, где они могут привычно продавать оливковое масло. взимать более высокие цены, оставляя меньше для традиционных рынков.

Важно признать, что на нетрадиционные страны-производители оливкового масла за пределами ЕС в настоящее время приходится большая доля общего потребления оливкового масла», — сказал Пальети. Производители и дистрибьюторы должны решить задачу дифференциации продукции и развития рынка, особенно для тех оливковых масел, которые продаются на основе качества, а не цены».

Хотя каждый рынок и ниша уникальны, производителям, возможно, придется адаптировать свои стратегии на новых рынках», — добавила она. Без усилий по развитию рынка степень ценовой эластичности спроса может быть более высокой, а нетрадиционные рынки могут иметь больший потенциал роста в будущем».

Потребительские агентства, такие как Испанская организация потребителей и пользователей (OCU), некоммерческая организация по надзору за потребительскими ценами, предложили ценные советы по экономически эффективным методам покупки оливкового масла без ущерба для его преимуществ.

Рекомендации включают покупку оливкового масла большего формата (что снижает цену за единицу), правильное хранение оливкового масла, чтобы оно прослужило как можно дольше, использование рекламных скидок, сокращение количества, используемого в каждом приготовлении, и поддержку местных производителей.

Пальети рекомендует покупать разные сорта оливкового масла для различных целей. Например, оставьте дорогую бутылку оливкового масла первого отжима для отделки таких блюд, как салаты, а для приготовления используйте оливковое масло первого или не первого отжима. обжаривание и выпечка.

Высококачественное фруктовое масло с его сильными приправами и отличными сенсорными характеристиками можно использовать в меньших количествах и зарезервировать для особых случаев или особых блюд, тем самым снижая экономический эффект, поскольку оно, как правило, дороже», — сказала она.

Более обычные и менее дорогие масла первого отжима можно использовать для приготовления пищи и в качестве основы для блюд», — добавил Паглиетти. Еще одно предложение — покупать меньшие упаковки высококачественных продуктов, чтобы уменьшить сумму заказа и обеспечить высокую ротацию запасов, учитывая, что эти продукты потребляются в меньших количествах».