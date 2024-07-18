Итальянские карабинеры обнаружили широко распространенную сеть по подделке оливкового масла в Чериньоле, Апулия, что стало одной из самых масштабных операций такого рода за последние годы.

Оперативники отдела по борьбе с фальсификацией и охране здоровья карабинеров (NAS) выполнили ордера на обыск семи местных жителей и обнаружили 71 тонну маслянистых веществ, 623 литра хлорофилла и оборудование для незаконного производства большого количества продуктов, подобных оливковому маслу.

Команда полицейская операция координировалась прокуратурой Фоджи и охватывала несколько провинций страны.

Расследование началось в сентябре прошлого года и недавно позволило НАН идентифицировать и конфисковать почти 42 тонны фальсифицированной нефти.

Большая часть этого вещества была готова к распространению на рынке. Иногда его уже разливали по бутылкам и поставляли в цепочку поставок агропродовольственной продукции, ошибочно маркируя как итальянский. оливковое масло первого отжима.

С годами проблема подделки оливкового масла вызвала рост объема научных исследований, изучающих, как происходит подделка, и методы обнаружения фальсифицированных продуктов.

Производители контрафактной продукции иногда добавляют в масла семян хлорофилл и бета-каротин, чтобы имитировать цвет оливкового масла первого отжима.

Поверхностный анализ этой контрафактной продукции может не выявить мошенничества, поскольку в смесь часто добавляют оливковое масло низкого качества.

В результате правоохранительные органы применяют весьма сложные методы, в том числе спектроскопия, хроматография и даже тестирование ДНК.

По словам Дженнаро Сиколо, президента Italia Olivicola, расследование NAS подчеркивает способность итальянских правоохранительных органов эффективно бороться с продовольственными преступлениями.

Операция карабинеров по борьбе с поддельным оливковым маслом первого отжима и маслом, окрашенным хлорофиллом, является ярким примером отличного функционирования системы контроля против мошенничества с продуктами питания», — сказал он.

Сиколо подчеркнул важность таких операций, учитывая высокую стоимость производства оливкового масла в Апулии.

С его 60 миллионами оливковых деревьев и многочисленными отмеченный наградами производителей оливкового масла, Апулия является наиболее важным регионом-производителем Италии, на который приходится примерно половина национального производства.

По словам Сиколо, задача состоит в том, чтобы повысить осведомленность потребителей о качестве и польза для здоровья высококачественного оливкового масла первого холодного отжима, поэтому более дешевые масла с меньшими гарантиями для здоровья пользуются меньшим предпочтением.

Итальянская ассоциация производителей пищевых масел (Assitol) предупредила, что реальная проблема — это репутационный ущерб подавляющему большинству компаний, которые работают правильно».

Анна Кейн, президент группы оливкового масла Assitol, отметила, что наш сектор является одним из наиболее контролируемых, в первую очередь благодаря SIAN, национальной телематической системе, которая отслеживает потоки нефти, поступающие в Италию и покидающие ее».

Кроме того, восемь различных органов общественного контроля контролируют масла, продаваемые на прилавках», — добавила она.

По мнению Assitol, одной из причин, по которой мошенничество сохраняется, является низкая осведомленность потребителей об оливковом масле первого отжима.

Тот факт, что продавцы из-под прилавка, подобные обнаруженным в Чериньоле, все еще находят покупателей на рынке, показывает, насколько мало ценности придается этому выдающемуся продукту», — сказал Кейн. Это еще один повод продвигать свои знания в Италии и во всем мире и всячески поддерживать их защиту».

После конфискации поддельного масла и ЦРУ, и ассоциация фермеров Coldiretti подчеркнули важность сертифицированного производства оливкового масла как безопасной гавани для потребителей.

Они сослались на санкционированный Европейским Союзом Защищенное обозначение происхождения (PDO) и Защищенное географическое указание (PGI) сертификаты, которые связывают традиционно производимые продукты питания и напитки с конкретными регионами и сортами.

Я продолжаю обращаться к потребителям: покупайте оливковое масло экстра-класса с PDO и PGI. Чтобы получить это признание, оливковое масло экстра-класса PDO и PGI должно соответствовать точным и строгим правилам, подтверждающим их высокое качество и полезность для здоровья», — сказал Сиколо.

Альфонсо Кавалло, президент Coldiretti Puglia, заявил, что правоохранительная деятельность имеет решающее значение для защиты здоровья потребителей.

Пищевое мошенничество является особо тяжким преступлением, поскольку оно ставит под угрозу здоровье людей, оно основано на обмане и в первую очередь затрагивает тех, кто ограничен в финансовых средствах и вынужден прибегать к дешевым продуктам питания», - сказал он.

Это не первый случай, когда итальянские правоохранительные органы раскрывают крупные незаконные операции по подделке оливкового масла. В декабре власти Италии и Испании изъято 260,000 - литров фальсифицированного оливкового масла и арестовали 11 человек в ходе скоординированных рейдов.

Однако эксперты предупреждают, что сочетание низкого производства в последние два сельскохозяйственных года, сокращения запасов оливкового масла и высоких цен создало заманчивые условия для преступных организаций для совершения мошенничества с оливковым маслом.