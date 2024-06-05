Открытие новых сортов оливок в Италии стимулирует разработку приложений

Два ранее неизвестных сорта оливок были обнаружены в Фрозиноне, провинция в центральном итальянском регионе Лацио.

Лаборатория Итальянского национального исследовательского центра (CNR) протестировала несколько образцов деревьев и подтвердила, что их ДНК не соответствует ни одному известному сорту, указанному в базе данных IBBR-CNR в Перудже.

Мы попробовали оливковое масло, производимое этими деревьями, вместе с опытными дегустаторами и нашли его качество действительно интересным. Следовательно, мы уже вложили средства в их распространение. - Пьерлуиджи Турчетта, фермер, выращивающий оливки из Фрозиноне.

База данных включает более 5,000 генетических профилей и хранилище с более чем 10,000 - образцов.

Анализ CNR показал, что два недавно обнаруженных сорта могут быть генетически связаны с сортами Венето, северного итальянского региона, особенно с сортом Фавароль.

Это деревья, которые возникли в нашем регионе и процветали здесь на протяжении веков», — рассказал Пьерлуиджи Турчетта, производитель оливок, открывший новые сорта. Olive Oil Times.

Он добавил, что это открытие его не удивило. Мы специально искали местные сорта оливок в нашем регионе, потому что подозревали, что некоторые деревья не относятся к типичным здесь сортам», — сказал Турчетта. Однако мы не могли быть в этом уверены».

Мы решили отправить четыре образца в специализированную лабораторию CNR», — добавил он. Два образца выявили уникальную природу, по крайней мере, некоторых из наших деревьев».

Хотя необходимо сделать еще несколько шагов, чтобы официально включить эти сорта в официальный список итальянских сортов оливок, местные производители надеются, что это открытие может создать новую область для производства оливкового масла сертифицированного происхождения.

Такие географические указания имеют основополагающее значение для сертификации Защищенных географических указаний (PGI) Европейского Союза, которая связывает продукты питания с их уникальной производственной зоной и повышает ценность местных продуктов.

Недавно исследователи обнаружили 21 ранее неизвестный сорта оливок на Капри, остров, с древних времен усеянный оливковыми деревьями.

Биоразнообразие оливковых деревьев имеет значительную ценность с экологической и экологической точки зрения», — сказал Томас Ватрано, дегустатор оливкового масла и агроном. Он динамично взаимодействует со всеми живыми организмами на территории, способствуя ее процветанию».

По Ватрано, оливковое дерево биоразнообразие имеет решающее значение во времена изменения климата. Посмотрите на юг Италии, где длительный дефицит воды ежегодно влияет на качество оливкового масла», — сказал он.

Древние оливковые рощи в таких регионах, как Калабрия, выступают в качестве хранителей этих территорий и хорошо противостоят засухе, предлагая стратегию по смягчению последствий изменения климата», — добавил Ватрано.

Деревья с высокой способностью адаптироваться к суровому климату также могут дать ценную информацию о предотвращении распространения новых болезней.

(Фото: Пьерлуиджи Турчетта)

Средиземноморский бассейн является крупнейшим районом выращивания оливок в мире», — сказал Ватрано. Рискованный выбор сортов для получения масла или рыночных нужд привел к отказу от отечественных сортов в пользу иностранных или отечественных».

Эта потеря биоразнообразия может изменить стратегию устойчивости к новым патогенам или вредителям», — добавил он.

Ватрано подчеркнул, что открытие новых сортов оливковых деревьев в Италии будет продолжаться.

В Италии находится около 30 процентов мировой зародышевой плазмы оливок», — сказал он. Число разновидностей недооценено, поскольку неизвестные особи часто обнаруживаются с помощью современных методов молекулярной биологии».

По словам Турчетты, новые сорта могут принести значительные результаты для производителей оливок.

Мы попробовали оливковое масло, производимое этими деревьями, вместе с опытными дегустаторами и нашли его качество действительно интересным», — сказал он. Следовательно, мы уже вложили средства в их распространение».

В настоящее время мы сажаем сотни деревьев, по 600 молодых оливковых деревьев каждого сорта», — добавил Турчетта.

Turchetta также разрабатывает мобильное приложение, использующее искусственный интеллект для быстрой идентификации конкретных сортов.

С командой молодых программистов мы разработали приложение, которое может идентифицировать оливковые деревья», — сказал он. Это может указывать, например, "это оливковое дерево похоже на Леччино с уровнем достоверности, скажем, 80 процентов».

Хотя для получения полных результатов необходим молекулярно-генетический анализ, Турчетта говорит, что приложение отвечает на распространенный вопрос среди производителей оливок.

Бета-версия приложения Olivamea доступна для Android, вскоре последует версия для iPhone, официальный запуск которой запланирован на 21 июня.st», Сказал он.