Президент ЕС назначил нового комиссара по сельскому хозяйству

Немецкий политик и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила состав новой Европейской комиссии. Новым комиссаром по сельскому хозяйству и продовольствию назначен 42-летний люксембуржец Кристоф Хансен.

Комиссия, главный исполнительный орган Европейского союза, состоит из 27 комиссаров, по одному от каждого государства-члена блока.

Хансен принадлежит к консервативной правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей политической группе в Европейском парламенте, в которую входят 188 членов из всех стран ЕС.

С 2018 года он работает в Европейском парламенте, в основном занимаясь разработкой ключевых законов ЕС, таких как Общая сельскохозяйственная политика (CAP) и правила блока по вырубке лесов.

Ожидается, что Хансен сменит поляка Януша Войцеховского, который в течение пяти лет занимал пост комиссара ЕС по сельскому хозяйству во время первого срока президентства фон дер Ляйен.

Войцеховский выпустил последняя редакция Единой сельскохозяйственной политики (ЕСП), свода правил и схем субсидирования сельского хозяйства, вступившего в силу в январе 2023 года.

Однако Европейские фермеры нацелились на строгие экологические нормы новой Единой сельскохозяйственной политики для фермеров и требования к зеленому земледелию in демонстрации которые произошли по всему континенту в начале 2024 года.

Хансен, выходец из фермерской семьи из одного из самых маленьких государств-членов ЕС с ограниченным количеством пахотных земель, должен будет восстановить мосты между Брюсселем и фермерами блока после их недавних протестов.

Однако фермеры Европы, похоже, привлекли большую часть внимания крупнейшей политической силы Брюсселя.

Правоцентристская Европейская народная партия, политическая резиденция фон дер Ляйен и Хансен, назвала себя Партия фермеров». Некоторые из ее членов регулярно призывают к справедливому доходу и уменьшению бюрократической волокиты для европейских фермеров.

В своей речи в парламенте в июле прошлого года перед переизбранием на второй срок в качестве главы ЕС фон дер Ляйен заявила, что фермеры не должны быть вынуждены" продавать свои «хорошая еда» ниже себестоимости.

«Мы должны укрепить позиции фермеров в продовольственной цепочке; им нужен доступ к большему капиталу», — сказала она.

В своем послании Хансену после его назначения на пост нового комиссара по сельскому хозяйству фон дер Ляйен также поручила ему подготовить "«Видение сельского хозяйства и продовольствия» в первые 100 дней своего пребывания в должности, сосредоточившись на обеспечении долгосрочной конкурентоспособности и устойчивости сельскохозяйственного и продовольственного секторов блока.

Новый план также будет учитывать рекомендации Стратегического диалога по сельскому хозяйству и продовольствию ЕС, составленного комиссией в сотрудничестве с 29 заинтересованными сторонами. Отчет призывает к переходу от выплат на основе гектара к более целевым выплатам фермерам и большей поддержке мелких фермеров.

«Вы также обеспечите, чтобы наша будущая Единая сельскохозяйственная политика соответствовала своему назначению и оказывала адресную поддержку фермерам, которые в ней больше всего нуждаются, особенно мелким фермерам», — написала фон дер Ляйен в своем письме. Во всей своей работе вы обеспечите фермерам справедливый и достаточный доход».

Согласно стандартной практике, все новые назначенные комиссары пройдут несколько слушаний в парламентских комитетах, чтобы получить окончательное одобрение Европейского парламента. Затем парламент голосует о пригодности новой комиссии в целом.

Ожидается, что пятилетний срок полномочий новой команды комиссаров фон дер Ляйен начнется в конце ноября или начале декабря этого года.