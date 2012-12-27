Список пожеланий производителей оливок в ЕС к переменам

Производители оливкового масла укрепляют свои позиции по мере продвижения переговоров о будущем Европы Общей сельскохозяйственной политики (CAP) и план действий для сектора оливкового масла ЕС.

Хуан Корбалан, делегат Брюсселя от Испанских агропродовольственных кооперативов, председательствующей в секции оливкового масла Европейской федерации фермеров. Копа-Кожека - обращался к Olive Oil Times о том, что важнее всего для фермеров.

Он сказал, что приоритеты включают усиление влияния организаций производителей на переговорах в пищевой промышленности и капитальный ремонт в области контроля качества.

В отношении последнего они добиваются некоторых спорных мер, в том числе возлагают на розничных продавцов ответственность за обеспечение того, чтобы масло, которое они хранят, соответствовало качеству, указанному на этикетке.

Восстановление баланса пищевой цепи

Низкие доходы многих производителей оливок признаются в проекте плана действий, опубликованном Европейской комиссией в июне для комментариев.

Корбалан сказал, что повышение концентрации производителей имеет важное значение, если они хотят укрепить свое влияние в цепочке создания стоимости продуктов питания.

Например, в Испании, ведущий мировой производитель оливкового масла, существует более 1,000 производственных предприятий (900 кооперативов), но только четыре компании контролируют около 40 процентов (розничного) рынка».

Эти организации должны активно продавать продукцию своих членов, но для этого им требуется достаточная масса. Необходимы стимулы для поощрения слияний и разработки инструментов, помогающих фермерам увеличивать добавленную стоимость.

По его словам, работа над этим ведется в рамках переговоров по ЕСП.

Лимит ответственности за качество продукции

В октябре в Испании поднялся шум, когда организация по защите прав потребителей заявила, что тестирует купленные в магазине продукты. оливковое масло первого отжима обнаружено, что каждый третий был неправильно маркирован. В свою защиту некоторые крупные компании по производству оливкового масла заявили, что их масло было первого холодного отжима, когда оно покинуло их руки, и поставили под сомнение достоверность тестов группы потребителей, особенно органолептических результатов.

Корбалан сказал, что европейское законодательство должно быть изменено, поэтому, когда оливковое масло подлежит проверке, ответственность должен нести тот, у кого оно есть в данный момент, например, в магазине.

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Мы хотим, чтобы тот, кто владеет продуктом, отвечал за его качество, как это предусмотрено законом о фруктах и ​​овощах».

Не тот, кто продал его два года назад, а тот, у кого он есть сейчас», — сказал он.

Панельный тест: первая классификация будет окончательной

Фермеры также хотят гармонизировать правила группового тестирования, чтобы обеспечить последовательность в применении теста по всей Европе.

И как только оливковое масло было классифицировано комиссией как экстра вирджин, этот результат должен оставаться в силе в течение всего срока службы масла. По словам Корбалана, еще один панельный тест, проведенный два года спустя с другим результатом, не должен сделать его недействительным.

Отвечая на вопрос о необходимости защиты потребителей, он сказал, что они тоже выиграют от таких мер.

Новые инструменты

По его словам, контроль качества необходимо улучшить и сделать единым как внутри ЕС, так и за его пределами.

Есть хорошие возможности для торговли в таких странах, как Китай, Индия и США, но для применения нам нужны те же правила, категории и аналитические инструменты».

Правительство Испании заявило, что изучает новые инструменты для группового тестирования, в том числе химический датчик», которые могли бы дополнить или заменить его. Некоторые отраслевые источники сообщили Olive Oil Times электронный нос и форма спектрометрии оцениваются.

Корбалан сказал, что инструмент был предложен и изучается, но он не может уточнить.

Маркировка и категории

относительно срок годности, в проекте плана действий говорится, что действующее законодательство предусматривает срок годности этикеток, но не устанавливает срок их хранения. По его словам, необходимо изучить изменения оливкового масла с течением времени и согласовать метод оценки.

Корбалан сказал, что важна стандартизация сроков годности. потому что одни ритейлеры просят два года, другие три, а некоторые и один год».

Он сказал, что также необходимо найти новое название для розничной марки под названием оливковое масло» — смесь оливкового масла первого отжима и химически рафинированного оливкового масла — потому что это очень сбивает с толку потребителей. Однако пока нет сильного претендента на новое имя.

Триггерные цены на частное хранилище

Понятно, что в настоящее время на уровне Европейского парламента существует консенсус в отношении увеличения триггерные цены на Extra Virgin и оливковое масло первого отжима (но не для лампанте), закрепить цены в основном законодательстве об оливковом масле и обеспечить быструю и автоматическую активацию.

Корбалан сказал, что последние меры важны, потому что фермерам нужна уверенность в том, что, как только цены на франко-завод упадут ниже триггерных значений, помощь будет оказана автоматически. как и в других секторах, таких как сливочное масло», а не по усмотрению Комиссии.

Европейский парламент проделывает хорошую работу, и мы верим, что в конце концов Европейский совет и Комиссия примут его позицию».

Тем не менее, производители надеются, что парламент все же будет убежден в том, что он также повысит начальную цену на газ. лампанте, сказал он.

Досье по соответствующим аспектам будущего КПД и плана действий все еще находятся на рассмотрении комитетов Комиссии и Парламента.