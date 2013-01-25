Подробности Появление репрессий в Европе против мошенничества с оливковым маслом

Согласно законопроекту Европейской комиссии, усиленные меры по борьбе с мошенничеством в Европейском Союзе потребуют от стран-членов проводить не менее одной целевой проверки ежегодно на каждую тысячу тонн оливкового масла, продаваемого в них.

И любое физическое или юридическое лицо, владеющее оливковым маслом, должно будет вести реестр, отслеживающий ввод и изъятие для каждой категории масла вплоть до этапа розлива в бутылки, в соответствии с другим аспектом закона. проект поправок к регламенту ЕС 2568/91 по характеристикам оливкового масла и методам анализа.

Опыт показал определенные риски мошенничества, препятствующие полному эффекту защиты прав потребителей, предлагаемой постановлением 2568/91», — говорится в проекте относительно необходимости реестров.

В нем также говорится о необходимости обновления некоторых методов анализа, упомянутых в регламенте, и, таким образом, предлагаются два новых приложения к нему.

Один, при спектрофотометрическом исследовании в ультрафиолете, предназначен для устранить некоторые несоответствия и несовершенства метода анализа».

Другой, по определению разницы между фактическим и теоретическим содержанием триацилглицеролов с ECN 42, предназначен для замены существующего приложения на более эффективный метод».

В законопроекте предлагается, чтобы изменения вступили в силу с 1 января следующего года, за исключением новых правил отчетности государств-членов ЕС о своих проверках на соответствие, которые вступят в силу в начале 2015 года.

Кроме того, что касается проверок соответствия, государства-члены должны будут предоставить гораздо более подробную информацию в ЕС о своих испытаниях и их результатах. Проверки должны проводиться выборочно, на основе анализа рисков и с соответствующей периодичностью, говорится в проекте.

Там же говорится, что ссылки на оливковое масло, продаваемое в определенном штате, означает общее количество оливкового масла и оливковое масло жмыха того состояния, которое потребляется в нем или вывозится из него.

Предполагается, что предлагаемое изменение получило благословение Управляющего комитета Общей организации сельскохозяйственных рынков и находится на продвинутом этапе консультаций и переговоров.