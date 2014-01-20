ЕС предлагает 5 млн евро на борьбу с мошенничеством с оливковым маслом

Исследования по лучшему выявлению мошенничества с оливковым маслом могут получить около 5 миллионов евро (6.7 миллиона долларов) в соответствии с новым планом Европейской комиссии. Horizon 2020 программа.

Программа почти на 80 миллиардов евро является крупнейшей исследовательской и инновационной инициативой ЕС и рекламируется как многообещающая. больше прорывов, открытий и новинок в мире, перенося замечательные идеи из лаборатории на рынок».

В рамках подпрограммы устойчивой продовольственной безопасности до 12 марта открыт прием заявок на тему проверки подлинности оливкового масла.

Оливковое масло обычно продается по более высокой цене, чем другие растительные масла, и мошеннические действия заманчивы», — говорится в соответствующей информации. Таким образом, ведется поиск новых аналитических методов, которые помогут сохранить имидж оливкового масла, гарантируя его качество и подлинность. Особый интерес представляет обнаружение смесей оливкового масла первого отжима или оливкового масла первого отжима с мягким дезодорированным оливковым маслом, а также оливкового масла первого отжима или оливкового масла первого отжима с другими растительными маслами.

Предложения должны оценивать уязвимость к мошенничеству в секторе оливкового масла и разрабатывать, валидировать и согласовывать методы и аналитические протоколы для обнаружения нежелательной обработки (например, дезодорация), фальсификации и проверки качества оливкового масла на основе новых технологических достижений», — краткое изложение программы. звонок говорит. Им также следует изучить возможность создания банка данных по оливковому маслу и внести свой вклад в стандартизацию.

Среди конкретных воздействий, ожидаемых от исследования, надежные, проверенные, рентабельные, согласованные и готовые к использованию методы (основанные, например, на геномных, метаболомных и других инструментах) для выявления мошенничества и проверки качества оливкового масла».

Комиссия считает предложения, запрашивающие взнос от ЕС в размере 5 миллионов евро, позволят должным образом решить эту конкретную проблему», — говорится в объявлении программы. Предложения могут включать участников из стран, не входящих в ЕС.

Команда Семинар по аутентификации оливкового масла совместно организованной Комиссией и Международным советом по оливкам в Мадриде в июне прошлого года, были определены приоритетные области, которые использовались для разработки конкурса проектов.