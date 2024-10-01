Европа ужесточает ограничения на углеводороды в оливковом масле первого отжима

Ожидается, что Европейская комиссия ужесточит правила в этом году, еще больше ограничив количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), разрешенное в чистом и переработанном топливе. оливковое масло первого отжима.

ПАУ — это органические соединения, известные своей способностью вызывать рак и вредные мутации у млекопитающих. Эти соединения встречаются в природе и производятся при сжигании угля, нефти, природного газа, древесины, отходов и табака.

Действующие европейские правила ограничивают количество нескольких ПАУ в оливковом масле до менее десяти микрограммов на грамм. Для бензо(а)пирена, одного из наиболее распространенных ПАУ, предел составляет два микрограмма на грамм.

Оливковое масло первого отжима в идеале не должно содержать ПАУ. Однако загрязнение может произойти как непосредственно во время измельчения, так и косвенно через воздействие дыма или загрязненного воздуха на оливки.

Значительным источником загрязнения является обрезка деревьев во время сбора урожая оливок. Смазочные материалы, используемые в бензопилах, содержат ПАУ.

PHA также содержатся в химикатах, используемых для производства джутовых мешков, которые специально разработаны для повышения прочности и водонепроницаемости при транспортировке оливок.

Ассоциации фермеров призывают Европейскую комиссию распространить больше информации среди всех фермеров и производителей оливок. Они просят комиссию предоставить официальное руководство по практикам, которые могут привести к попаданию ПАУ во время выращивания, сбора урожая и экстракции.

ПАУ также могут быть обнаружены в промышленных растворителях. В результате, «Масла из оливковых выжимок имеют более высокое содержание ПАУ, в некоторых случаях превышающее допустимые нормы», — написали исследователи из итальянского Университета Удине в недавнем исследовании. исследовании,.

Согласно новым правилам, любое оливковое масло первого отжима, содержащее ПАУ, будет считаться непригодным для употребления.

Следовательно, производители будут обязаны продавать это некачественное масло в качестве биодизеля по цене 0.80 евро за литр, что существенно ниже цены 8 евро за литр за оливковое масло первого отжима.

Хотя ситуация заставила некоторых фермеров переосмыслить свои взгляды, исследователи полагают, что ограничения еще больше улучшат общественное мнение о качестве оливкового масла.

Что касается нового регламента PAH, я считаю, что любая идея и правило, которые могут привести к лучшему пониманию качества оливкового масла, полезны для повышения удовлетворенности клиентов качеством», — сказал Микеле Пизанте, председатель научно-образовательного центра агрономии и растениеводства в Университете Терамо. Olive Oil Times.

Европейские страны, производящие оливковое масло, просят комиссию отложить введение новых правил до 2028 года. Однако пока неясно, удовлетворит ли комиссия эту просьбу.

Загрязнение оливкового масла вызывает серьезную озабоченность в блоке из 27 членов. В прошлом году мелкомасштабный анализ органических и неорганических марок оливкового масла во Франции показал, что 23 из 24 образцов были загрязненный пластификаторами и углеводороды минерального масла.

Исследование, опубликованное Национальным институтом потребителей Франции, выявило следы насыщенных минеральным маслом углеводородов и ароматических углеводородов минерального масла в образцах. Известно, что эти углеводороды накапливаются в печени и лимфатической системе, что может привести к воспалению.

Новые правила являются частью постоянных усилий Европы по борьбе с загрязнением пищевых продуктов.

В 2019 году Международный совет по оливкам (МОК) консультировал Европейский Союз что допустимый уровень потребления потенциально канцерогенного соединения 3-монохлорпропандиола (эфиры 3-МХПД) в рафинированном оливковом масле следует установить на уровне 1.25 миллиграмма на килограмм.

Это соединение обычно содержится в растительных маслах, особенно в оливковых выжимках и рафинированных маслах, тогда как в оливковых маслах первого отжима оно отсутствует из-за отсутствия процессов рафинации.

В 2021 году европейские власти также ограниченный кадмий уровни в столовых оливках и кулинарных маслах. Этот шаг был предпринят после того, как тяжелый металл, известный канцероген, был обнаружен в испанских столовых оливках и некоторых ароматизированных итальянских оливковых маслах.

Хотя некоторые ассоциации производителей выступают против дальнейших ограничений со стороны Брюсселя, где заседает Европейская комиссия, есть свидетельства того, что они работают.

В Европейском Союзе 2022 года докладу об уровнях пестицидов в пищевых продуктах, опубликованном в апреле 2024 года, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов заявило, что провело 1,805 тестов на 167–226 образцах оливкового масла первого отжима, проверяя на наличие девяти различных химических соединений, обнаруженных в пестицидах. Не каждый образец был проверен на наличие каждого химического вещества.

В тридцати семи образцах оливкового масла первого отжима были обнаружены уровни пестицидов ниже максимально допустимых уровней остатков. Только в одном образце превышен допустимый уровень.

Для сравнения, EFSA обнаружило четыре образцы превышающие предельно допустимых значений из 84, указанных в отчете за 2019 год, а некоторые уровни пестицидов были обнаружены еще в 22 образцах.