Производители Герцеговины празднуют новый PDO

Производители оливок в Босния и Герцеговина, западнобалканская страна, празднует объявление о первом в истории страны Защищенное обозначение происхождения-проверенный оливковое масло первого отжима: Златне Капи Герцеговина.

Фермеры и должностные лица, внесшие вклад в создание PDO, приняли участие в торжественной церемонии в Мостаре, крупнейшем городе в южном регионе Герцеговины.

Мы уделяем особое внимание продвижению PDO «Златне Капи» и развитию туризма, связанного с оливковым маслом, посредством таких проектов, как «Оливковая дорога Герцеговины». - Йосип Матич, президент Ассоциации производителей оливок и масла Герцеговины

Хозяева подчеркнули роль Соединенных Штатов, которые через проект устойчивого туризма Агентства США по международному развитию (USAID) работают над защитой и продвижением уникальных кулинарных продуктов Боснии и Герцеговины.

Церемония открытия Златне Капи PDO в Мостаре

«Знак подлинности значит для нас очень много. Теперь наши масла будут попадать на рынки легче. У выращивания оливок есть будущее в Герцеговине; у нас есть масла исключительного качества», — сказал Драган Муса, владелец рощи из около 900 оливковых деревьев в Милошевичах.

Слова Мусы поддержал Иван Милас Муса, который также ожидает в этом году хорошего урожая и высококачественного масла.

«Защищенное географическое указание имеет большое значение для всех нынешних и будущих производителей оливок, а бренд Zlatne kapi Herzegovina будет способствовать региональному и глобальному успеху», — сказал Милас. Мы можем конкурировать с мировыми брендами, потому что, где бы мы ни появлялись, мы получаем награды».

Например, Семейная винодельня Шкегро был награжден на NYIOOC World Olive Oil Competition в каждом из последних семи выпусков конкурса. В 2023 году производители из Герцеговины в совокупности выиграли четыре награды из пяти заявок.

Выращивание оливок в Герцеговине существует уже много веков, начиная с древних находок близ Неума, и активизировалось за последние 15 лет.

По словам Марко Иванковича, директора Федерального агросредиземноморского института, тогда было всего 80 гектаров оливковых рощ. Сейчас в регионе насчитывается десять крупных оливковых рощ и около 800 семейных ферм, которые управляют 521 гектаром оливковых рощ, производя 380,000 - литров оливкового масла в год.

«В следующем среднесрочном периоде цель — охватить площадь в 1,000 гектаров и удвоить производство оливкового масла», — сказал Иванкович.

Марко Иванкович

USAID в сотрудничестве с агентством по безопасности пищевых продуктов Боснии и Герцеговины продолжает работу по увеличению количества продуктов с защищенными географическими указаниями.

«Это признание является новым подтверждением богатства Герцеговины и ее огромного потенциала для развития туризма, основанного на аутентичных продуктах и ​​впечатлениях», — сказала Феджа Бегович, директор проекта USAID по туризму.

«Оливковое масло, как важный элемент средиземноморской культуры и традиций, является не только высококачественным продуктом питания, но и возможностью для дальнейшего развития гастрономического туризма, который становится все более привлекательным для туристов, ищущих уникальные впечатления», — добавил он.

Бегович также подчеркнул роль агентства по безопасности пищевых продуктов в развитии туризма и оказании помощи производителям в получении защищенных географических указаний.

«Продукты с защищенным обозначением места происхождения тесно связаны с местом производства, поскольку они полностью производятся в определенной географической зоне с использованием местных навыков и сырья», — отметил директор агентства Джемил Хайрич.

Качество этой продукции напрямую зависит от природных факторов и населения данного региона.

Герцеговинское оливковое масло, традиция производства которого насчитывает 2,000 лет, узнаваемо по пряным ноткам, горечи и фруктовым ароматам.

Президент Ассоциации производителей оливок и масла Герцеговины Йосип Матич убежден, что бизнес по производству оливкового масла в регионе будет продолжать развиваться.

Другие члены ассоциации, которые прилагают все усилия для содействия сохранению оливкового масла первого отжима из Герцеговины, особенно имеющего статус PDO, думают так же.

«Наши цели — создание новых оливковых рощ, регистрация оливковых рощ и поддержка технических и образовательных инициатив», — сказал Матич. Мы уделяем особое внимание продвижению PDO «Златне Капи» и развитию туризма, связанного с оливковым маслом, посредством таких проектов, как «Оливковый путь Герцеговины», которые поддерживают развитие сельских районов и предотвращают сокращение численности населения деревень».