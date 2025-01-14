Производители оливок в Герцеговине, южном регионе Боснии и Герцеговины, запомнят 2024 год своими исключительными достижениями.

«Мы даже можем сказать, что это было историческое событие для нашего производства оливок и оливкового масла», — сказал Марко Иванкович, директор Федерального агросредиземноморского института (FZP) в Мостаре, крупнейшем городе Герцеговины.

Производители и должностные лица Герцеговины приветствовали несколько значительных достижений, включая создание Златне Капи Защищенное обозначение происхождения Института интеллектуальной собственности и Агентства по безопасности пищевых продуктов страны.

На ноябрь 20th, накануне Всемирный день оливок, страна также была встречена как 21-яst Член Международного совета по оливкам (МОК).

Босния и Герцеговина — новый член Международного совета по оливкам

«Для Боснии и Герцеговины как страны-кандидата на вступление в Европейский союз членство в МОК подразумевает гармонизацию внутренних правил с acquis [совокупностью правовых норм] ЕС в этой области, что принесет пользу как производителям, так и потребителям оливкового масла», — заявила посол Боснии и Герцеговины в Испании Весна Андре Заимович.

«В качестве важного шага на пути развития устойчивого и ответственного выращивания оливок вступление в МОК означает поощрение производителей возможностью получения экспертной поддержки, доступа к грантам, улучшения связей и выхода на более широкий рынок», — добавила она.

Заимович также принял участие в церемонии поднятия флага Боснии и Герцеговины в качестве нового члена в штаб-квартире МОК в Мадриде.

Церемония прошла в рамках 120-го заседания совета.th пленарное заседание, организованное исполнительный директор МОК Хайме Лильо и под руководством руководства этой организации, глав атташе стран-членов и других участников пленарного заседания, а также дипломатического персонала посольства Боснии и Герцеговины в Мадриде.

Заимович также приняла участие в заседании, выступив с речью, в которой подчеркнула многочисленные преимущества, которые членство в МОК принесет производителям и потребителям Боснии и Герцеговины.

Она сказала, что страна гордится своим разнообразием, мультикультурализмом и многовековым сосуществованием разных народов (хорватов, сербов и боснийцев) и религий (католицизма, православия и ислама).

Она также подчеркнула, что страна характеризуется природными ресурсами и биоразнообразием, способствующими выращиванию различных культур.

«Мы особенно гордимся нашими людьми, которые широко известны своим гостеприимством и открытыми дверями для всех», — сказал Заимович. Вот почему мы очень рады отпраздновать наше вступление в мировую семью производителей оливок и популяризацию оливкового дерева, которое, помимо прочего, также несет в себе символику мира».

Наряду с национальным одобрением сертификации PDO и возвышением Оливкового совета, производители Герцеговины запомнят 2024 год рекордным урожаем оливок и высоким качеством оливкового масла.

Оливковые деревья в этом году дали хороший урожай, но урожайность масла немного ниже, чем в предыдущие годы, из-за засухи в июле и августе и дождей в сентябре и октябре и составила от 12 до - процентов», — сказал Иванкович.

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Объем производства оценивается примерно в 400,000 - литров, и производители также довольны качеством, что подтверждается химическими анализами FZP и органолептической оценочной комиссией.

Шестьдесят процентов из 243 проанализированных образцов содержали не менее 250 миллиграммов полифенолы за литр, что означает, что они соответствуют Регламент ЕС 432/2012 о лечебных свойствах оливкового масла.

Регламент ЕС 432/2012 Регламент ЕС 432/2012 разрешает производителям оливкового масла утверждать, что полифенолы помогают защищать липиды крови от окислительного стресса, при условии, что масло содержит не менее пяти миллиграммов гидрокситирозола и его производных на 20 граммов.

«Масла с большим содержанием полифенолов также обладают более полезными для здоровья свойствами», — сказал Иванкович.

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Он объяснил, как возникло оливковое хозяйство в Герцеговине. Традиция восходит к временам Римской империи, о чем свидетельствуют остатки древней мельницы в вилле Rustica Mogorjelo недалеко от города Чаплина.

Топонимы (названия, полученные от мест) также свидетельствуют о наличии оливок, например, поселение Маслине, также хорватское слово для оливы. Тем не менее, организованное выращивание началось только около 15 лет назад.

С тех пор на 140,000 гектарах было посажено 520 6,000 оливковых деревьев, что значительно расширило площадь оливковых деревьев в стране, насчитывающую - - деревьев.

В Герцеговине сейчас семь заводов. Помимо постоянного улучшения качества оливкового масла, одной из стратегических целей является посадка 1,000 гектаров оливковых деревьев и производство одного миллиона литров оливковое масло первого отжима.

Со своей стороны, FZP помогла организовать фермеров, выращивающих оливки. Четыре года назад Иванкович помог основать Ассоциацию производителей масла и оливок Герцеговины (HUUM), насчитывающую более 95 членов.

Совет директоров Ассоциации производителей масличных культур Герцеговины

FZP также помогла организовать местные мероприятия, посвященные оливкам и оливковому маслу, чтобы информировать потребителей о Средиземноморская диета и оливковое масло польза для здоровья.

«Упомянутые успехи прошлого года знаменуют завершение важного этапа в общем развитии этой отрасли экономики», — сказал Иванкович.

Иванкович сообщил, что заявка ЕС на получение статуса охраняемого объекта «Златне Капи» будет представлена ​​в Брюссель в 2025 году.

«Я очень горжусь тем, что оливковое масло первого отжима из Герцеговины получило защищенное обозначение места происхождения, что является историческим моментом для нашего региона и выращивания оливок», — сказала Даяна Дуймович, член совета директоров HUUM. Мы особенно гордимся знаком качества Zlatne Kapi PDO, который еще раз подтверждает качество и подлинность нашей продукции».

«Тот, кто в этом году получит марку с логотипом Zlatne Kapi PDO, получит доказательство для всех потребителей и покупателей, что они получают полезное оливковое масло в Герцеговине», — добавил Рамиз Займович, член совета директоров и совладелец Agroherc Organic Agriculture.

«Есть масла первого отжима, экстра-класса и герцеговинского качества, причем герцеговинское оливковое масло — это самый высокий уровень, которого может достичь продукт», — пошутил он.

Компания HUUM также разрабатывает планы по проекту «Дорога оливкового масла», призванному стать прямым каналом продаж оливкового масла и других местных продуктов.

Иванкович добавил, что сектор должен повышать качество оливкового масла, чтобы увеличить потребление, которое в настоящее время составляет 0.40 литра на душу населения.

Он утверждал, что этого можно добиться, увеличив в четыре раза площадь земель, отведенных под выращивание оливок, и оказывая поддержку молодым фермерам, чтобы побудить их инвестировать в сельскохозяйственный бизнес.

Многие ведущие производители оливок в стране заявили о своем участии в выставке 2025 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

В 2023 году производители из Герцеговины получили рекордные четыре награды из пяти заявок на участие в конкурсе. В прошлом году только один производитель представил образец и получил награду. С 2018 года производители из Герцеговины в общей сложности получили 11 наград из 12 заявок.