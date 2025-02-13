Высокий процент неудачных проверок качества в Чешской Республике

В ходе инспекционной кампании, проведенной в Чешской Республике Государственной сельскохозяйственной и продовольственной инспекцией (SZPI), были обнаружены проблемы почти в половине протестированных образцов оливкового масла.

Небольшие испытания подтвердили, что оливковые масла первого и первого отжима из разных стран соответствуют европейским стандартам качества и требованиям маркировки.

Результаты оказались тревожными: восемь из 18 образцов не соответствовали требованиям. Семь из этих образцов не были оливковое масло первого отжима как заявлено на упаковке, но были более низкого качества. Кроме того, один образец имел другие недостатки маркировки.

Несоответствующие требованиям образцы были получены из Испании, Греции и Туниса. SZPI проинформировало власти этих стран о результатах и ​​приказало продавцам изъять с рынка соответствующие партии. Агентство также инициирует административные разбирательства в виде штрафов.

Эта инспекционная кампания является частью постоянных усилий SZPI по обеспечению соответствия безопасности пищевых продуктов европейским стандартам. В 2023 году 67 процентов оцененных образцов оливкового масла не прошли проверку, что свидетельствует о небольшом улучшении показателей соответствия в этом году.

Чешская Республика, где проживает около 11 миллионов человек, не производит оливковое масло. По данным Международного совета по оливкам, страна потребила 2,800 тонн в 2023/24 сельскохозяйственном году, что является самым низким показателем с 2003/04 года.

В 2023 году, последнем году, по которому доступен полный набор данных, Европейский союз провел 4,357 проверок этикеток, выявив 724 партии оливкового масла, не соответствующих требованиям ЕС.

Самый высокий уровень несоответствия маркировки был выявлен среди брендов оливкового масла первого отжима в странах, не являющихся производителями: 124 из 472 образцов не соответствовали маркетинговым стандартам ЕС, которые гарантируют правильность наименования, указания происхождения и информации о хранении.

Оливковое масло первого отжима из стран-производителей имело гораздо более низкий уровень несоответствия – 492 из 3,299 образцов – в то время как другие сорта оливкового масла из стран-производителей и стран-непроизводителей не соответствовали требованиям в 18 процентах случаев.

ЕС также провел 3,023 проверки категорий, выявив 1,030 образцов, не соответствующих категории.

Проверки категории гарантируют, что оливковое масло соответствует требованиям качества для своего сорта и определяет чистоту. ЕС использует проверки категории для выявлять случаи мошенничестваСерьезные нарушения в ходе этих проверок могут привести к изъятию продукта с рынка, штрафам для производителей или дистрибьюторов, а в самых крайних случаях — к судебному преследованию.

Европейские власти обнаружили, что 37 процентов образцов оливкового масла первого отжима из стран-производителей и стран, не являющихся производителями, нарушали правила ЕС. Страны-производители были ответственны за 743 нарушения из 2,036 образцов, в то время как страны, не являющиеся производителями, имели 125 нарушений из 336 образцов.

Почти четверть других образцов оливкового масла, проанализированных ЕС, не соответствовали требованиям качества и чистоты: власти отметили 162 из 651 образца как несоответствующие требованиям.