В Молизе усыновление оливковых деревьев поддерживает исследования в области здравоохранения

Расположенная на холмах Аньоне, живописная деревня в центрально-южно-итальянском регионе Молизе, Uliveto Gianna (оливковая роща Джанна) предлагает посетителям возможность взять под опеку оливковое дерево, одновременно поддерживая исследования в области здравоохранения.

«Этот проект родился, когда я решил посадить несколько оливковых деревьев, соответствующих количеству лет, которые я провел со своей женой Джанной с момента нашей помолвки», — рассказал Орацио Феррелли. Olive Oil Times. Недавно она скончалась, и мне хотелось сделать что-то значимое, чтобы воздать ей дань уважения».

С помощью своего брата Антонио Феррелли посадил 26 молодых саженцев оливок на необработанном участке земли, принадлежащем их семье, и отдал их на усыновление.

«Я хотел дать возможность людям, особенно тем, кто не живет в сельской местности, выращивать эти растения и наслаждаться ими, когда захотят», — сказал Феррелли. Взамен я бы попросил нечто очень ценное: пожертвование на медицинские исследования».

Любой взнос в поддержку ассоциации или организации, занимающейся медицинскими исследованиями, равен цене усыновления молодого оливкового дерева в саду.

Мне не нужна квитанция о пожертвовании, так как я "«Горный человек», и я верю людям на слово», — сказал Феррелли.

Он уточнил, что желающие усыновить ребенка могут связаться с Уливето Джанной по телефону Instagram чтобы сообщить о своем пожертвовании и ассоциации, которую они решили поддержать. Затем их приглашают посетить сад и оставить сообщение, которое будет написано на табличке возле их оливкового дерева.

Запущенный как небольшая инициатива для друзей и коллег, он вызвал ажиотаж и интерес в местном сообществе и СМИ. Впечатленный успехом своего проекта, Феррелли получает запросы на усыновление со всей Италии и других стран, включая Великобританию и Германию.

Это побудило его добавить больше оливковых деревьев – недавно было посажено 70, и еще 100 будут посажены в ближайшие месяцы. В зависимости от количества новых запросов на усыновление, к плану может быть добавлен еще один участок. Предполагается, что деревья начнут давать плоды через четыре или пять лет.

Недавно в Уливето-Джанна было посажено семьдесят молодых оливковых деревьев. (Фото: Орацио Феррелли)

Теперь я могу сказать, что оливковое масло первого отжима «Изготовленная продукция будет использоваться нашей семьей и в качестве подарка», — сказал Феррелли. На данный момент я не могу позволить себе нанимать людей для розлива оливкового масла. В любом случае, эта инициатива никогда не будет иметь коммерческих целей, и она должна оставаться некоммерческой, с единственной целью поддержки исследований в области здравоохранения и содействия профилактике».

«Действительно, я мог бы посадить и другие виды фруктовых деревьев, но я выбрал оливковое дерево, поскольку оно символизирует то, что оно символизирует для всех народов», — добавил он. Во всех культурах он символизирует важные ценности, которые я хочу донести с помощью этого проекта, например: мир, вечная любовь, дружба и возрождение».

В октябре прошлого года, в месяц осведомленности о раке груди, в панорамной зоне оливковой рощи была установлена ​​розовая скамейка как напоминание о важности профилактики. Это будет конечная точка прогулки, которую Феррелли планирует организовать в следующем году в качестве еще одного способа повышения осведомленности и поддержки исследований.

«Я смог продолжить этот проект благодаря моим двум дочерям, которые поддерживали меня с тех пор, как я его задумал», — сказал он. Однако я должен сказать, что я не смог бы сделать ничего из этого без фундаментальной помощи моего брата, который заботится о саде на практическом уровне круглый год. Эта земля принадлежала нашим родителям, которые принесли много жертв ради нас, и это также способ поблагодарить их.”

Тесная связь с его землей подразумевает охрану окружающей среды и биоразнообразия, а также сохранение природных ресурсов.

Каждое усыновленное оливковое дерево в Uliveto Gianna отмечено табличкой с сообщением от усыновителя. (Фото: Орацио Феррелли)

Оливковая роща Джанна состоит из деревьев, принадлежащих к автохтонным сортам, включая Белла ди Монтанья и Спероне ди Галло, а также другим, распространенным по всей центральной Италии, таким как Леччино, Франтойо, Пендолино Оливастро и Леччио дель Корно.

За деревьями ведется устойчивый уход, они удобряются органическими продуктами и в самые теплые месяцы поливаются через систему сбора дождевой воды.

«Знаки, указывающие на усыновление, возле оливковых деревьев рассказывают много разных историй, включающих в себя более или менее счастливые моменты, все из которых отмечены любовью», — сказал Феррелли. Самое прекрасное, что мы делаем здесь со всеми людьми, которые усыновляют оливковые деревья, — это проявляем активность и преданность делу, делаем что-то хорошее, чтобы улучшить мир».

«Несмотря на трудные времена, мы не сдались и решили двигаться вперед вместе, глядя в будущее, окрашенное в цвета радуги», — заключил он.