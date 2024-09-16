Инвазивные овцы опустошают оливковые рощи на востоке Испании

L'ALCOIÀ, Испания – Валенсийское сообщество Unió Llauradora i Ramadera (Союз фермеров и животноводов) вновь привлек внимание к ущербу, наносимому сельскому хозяйству дикими животными в горах Аликанте, особо подчеркнув последствия проникновения инвазивных видов, таких как гривистый баран.

В исследовании, опубликованном в августе, профсоюз подсчитал, что ущерб от копытных животных наносит фермерам в этом районе прямые убытки в размере 10 миллионов евро в год, из которых около 4.7 миллиона евро или 47 процентов приходится на оливковые рощи.

Наиболее сильно пострадали регионы Марина-Альта, Марина-Байша, Эль-Комтат, Л'Алькойа, Л'Алаканти и Альто-и-Медио-Виналопо.

Благодаря комплексному и устойчивому подходу можно защитить интересы фермеров, сохранив при этом природное богатство, которое отличает этот прекрасный регион. - Мигель Анхель Гарсия, фермер из Аликанте, выращивающий оливки.

Одним из животных, отмеченных в исследовании, является берберийский баран, дикий полорогий, эндемичный для регионов Сахары. Хотя он становится все более редким в своем родном ареале, он распространился во многих областях, куда был завезен.

В Испании это впервые произошло в региональном парке Сьерра-Эспунья, куда баран был завезен как охотничий вид в 1970 году. С тех пор он распространился по меньшей мере в восьми различных провинциях. Популяция только в Аликанте в настоящее время оценивается примерно в 2,500 особей.

Предполагается, что инвазивные виды, происходящие из Северной Африки, размножаются быстрее, чем в предыдущие десятилетия, из-за растущего скорость опустынивания что превращает испанский ландшафт в более близкий к их родной среде обитания. Это особенно касается гор Аликанте.

Благодаря адаптации к горной, засушливой местности и способности питаться широким спектром видов древесных растений, берберийский баран может нанести значительный ущерб традиционным горным оливковым рощам. Кроме того, он может выполнять прыжок с места на расстояние более двух метров, что делает стандартное ограждение неэффективным.

Профсоюз привел случай Мигеля Анхеля Гарсии в качестве примера проблем, с которыми сталкиваются фермеры из-за этих видов. Фермер, выращивающий оливки и производящий масло в Л'Алькойе, чей участок, расположенный ближе всего к горам, за последние годы понес значительный и растущий ущерб: урожай 2023 года составил всего 300 килограммов: на 1,000 килограммов меньше, чем в предыдущем году.

Берберийские бараны наносят вред оливковым деревьям в горах Аликанте. (Фото: Саймон Рутс)

Выступая перед Olive Oil Times, Местные жители Л'Алькойи выразили ряд мнений о присутствии экзотических видов, ни одно из которых не было положительным. Хотя все были обеспокоены влиянием животных на местную экономику и традиции, многие считали, что их воздействие на окружающую среду вызывает еще большую озабоченность.

Этот район славится своей природной красотой, а его горы и ущелья являются важным убежищем для многих видов, встречающихся только на Пиренейском полуострове. Помимо растущей конкуренции за пищу и среду обитания, инвазивные экзотические виды являются переносчиками различных заболеваний, которые могут распространяться на местных диких животных и домашний скот.

Еще одной признанной опасностью, которую представляют животные, является их способность перепрыгивать через придорожные ограждения, что приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий в регионах, где их численность резко возросла.

Такой всеобъемлющий спектр проблем означает, что призывы к контролю популяций этих видов имеют широкую поддержку. Однако ситуация осложняется часто меняющимся и даже противоречивым законодательством, поскольку сменяющие друг друга правительства привносят противоположные идеологии и приоритеты.

Например, гривистый баран был включен в испанский каталог инвазивных чужеродных видов в 2013 году, что означало, что официальная политика национального правительства заключалась в полном искоренении этого вида в стране.

Однако охотничьи группы добились исключения для региона Мурсия, откуда этот вид появился в Испании. Однако в 2016 году решение Верховного суда отменило это и другие исключения и подтвердило, что все инвазивные чужеродные виды должны быть искоренены.

Однако в 2018 году было внесено изменение в законодательство о природном наследии и биоразнообразии 2007 года, что фактически отменило решение 2016 года.

Несмотря на усилия по охоте на инвазивных овец, запреты на такую ​​деятельность в охраняемых зонах препятствуют этим усилиям. (Фото: Саймон Рутс)

С этой реформой чужеродные виды, которые были инвазивными до 2007 года, больше не подлежат уничтожению. Вместо этого они подлежат контролю посредством охоты и рыболовства. Еще больше осложняет ситуацию то, что охота является незаконной в охраняемых природных зонах, а охотничье законодательство различается в разных автономных сообществах.

Однако многие жители считают, что в рамках существующей структуры можно найти эффективный баланс.

Реклама

Реклама

«Баланс между сохранением дичи и защитой сельского хозяйства — сложная, но решаемая задача», — сказал Гарсия. Горы Аликанте с их богатым биоразнообразием и важным сельскохозяйственным сектором могут служить моделью для других регионов, сталкивающихся с аналогичными проблемами».

«Благодаря комплексному и устойчивому подходу можно защитить интересы фермеров, сохранив при этом природное богатство, которое определяет этот прекрасный регион», — добавил он. Поэтому крайне важно внедрять стратегии устойчивого управления, которые обеспечивают баланс между сохранением дичи и защитой сельского хозяйства».

Еще одним спорным вопросом является компенсация. В то время как управление дикой природой является обязанностью Департамента охраны окружающей среды, Департамент сельского хозяйства несет ответственность за компенсацию фермерам убытков, понесенных в результате ущерба, нанесенного дикой природой, и за предоставление помощи для превентивных мер.

Однако в июне этого года Департамент сельского хозяйства объявил, что выделит средства только на профилактические меры в Валенсийском сообществе, а не на компенсацию, как было объявлено ранее. Более того, средства, выделенные на эти меры, составили €250,000 6.3, что резко контрастирует с €- млн в бюджете соседней Каталонии.

По данным профсоюза, общие потери от ущерба дикой природе в сельской местности Валенсии в 2023 году составили более 45 миллионов евро.

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия ранее заявляло, что нынешние меры недостаточны для сдерживания распространения различных видов или частота и масштаб их воздействия на деятельность человека и окружающую среду. Он говорил конкретно о кабан, косуля, гривистый баран, козерог, муфлон и кролик, численность и ареал которых увеличиваются.