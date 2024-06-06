Итальянский поставщик углеродных кредитов получает международную аккредитацию

Итальянским производителям оливок и другим фермерам будет легче выйти на рынок углеродных кредитов и получить выгоду от комплексного подхода к регенеративному сельскому хозяйству.

Проект Альберами был официально одобрен индийской организацией Carbon Check в соответствии с Международный углеродный реестр (ICR), что позволяет продавать квоты на выбросы углерода на международном уровне.

Эти кредиты поступают от первой группы итальянских фермеров, присоединившихся к протоколу Альберами, целью которого является максимизация производства углеродных кредитов на местах.

Наряду с производителями оливок, сотрудничество которых имело решающее значение для запуск инициативыФермеры, которые выращивают каштаны, миндаль, грецкие орехи, рожковые деревья, цитрусовые, вишню, инжир, опунции, фисташки, пастбища и пахотные земли, смогут генерировать и продавать углеродные кредиты в рамках этой схемы.

Когда производитель оливок или другой фермер интересуется получение углеродных кредитов Вместе с нами мы помогаем им на начальном этапе выбора агрономических методов», — сказал Франческо Мусардо, исполнительный директор и основатель проекта Alberami.

Братья, управляющие ЛиМатунни, 19-летнимthоливковая ферма, расположенная в южно-итальянском регионе Апулия, была одними из первых, кто продавал квоты на выбросы углерода в рамках проекта Альберами.

Весь наш подход к выращиванию оливок является органическим и направлен на то, чтобы позволить природе процветать», — рассказал Асканио Саммарко, совладелец фермы. Olive Oil Times. Когда мы узнали о возможности выставить на рынок наши углеродные кредиты, мы не колебались».

Нам понравилась эта идея, поскольку она объединяет современный подход к сельскому хозяйству, бережное отношение к окружающей среде и ощутимую поддержку фермеров», — добавил он.

Компания управляет оливковыми рощами в Эрчи и Маруджио на юге Апулии. Он применяет методы органического земледелия в обеих областях, одна из которых серьезно пострадала от Ксилелла фастидиоза.

Чтобы придерживаться ограничений и условий протокола Альберами, нам не пришлось много менять в нашей работе», — пояснил Саммарко. Хотя присоединиться может каждый, тем, кто занимается органическим сельским хозяйством, будет проще. Тем не менее, вы должны модернизировать и дополнить свою текущую практику, чтобы получать углеродные кредиты».

Советы команды Протокол Альберами включает 13 практик, вдохновленных устойчивым и регенеративным сельским хозяйством.

Фермеры должны принять как минимум три новых агрономических метода из перечисленных в протоколе», — сказал Мусардо.

Отбор проб почвы проводится для установления исходного уровня, а последующие пробы отбираются ежегодно», — добавил он. Это, наряду с другими факторами, позволяет нам измерять выдачу углеродных квот, которые затем продаются на рынке добровольных компенсаций».

Углеродные кредиты регулярно покупаются компаниями по всему миру, чтобы компенсировать производимый ими углеродный след. Углеродные рынки, такие как ICR, предоставляют платформу для таких сделок.

Доходы от этих продаж делятся между фермерами, которые получают до 75 процентов прибыли», — сказал Мусардо.

Хотя это зависит от фермы и практики, я бы сказал, что мы получаем в среднем 250 евро с гектара», — добавил Саммарко.

Реклама

Реклама

По словам Альберами, чем больше одобренных методов применяют фермеры, тем больше углеродных кредитов генерирует их деятельность.

Те, кто подпишется на протоколы Альберами, также обязуются соблюдать срок не менее 15 лет», — сказал Мусардо.

Список таких практик включает переход к органическому сельскому хозяйству, нулевую или минимальную обработку почвы, озеленение сельскохозяйственных угодий, посадку покровных культур, интеграцию более чем одной культуры на одной территории, создание буферных полос, ветрозащитных полос и живых изгородей по краям деревьев или зерновых культур, повторное использование остатков обрезки и сокращение использования синтетических удобрений.

Регенеративное сельское хозяйство означает восстановление части органического вещества в почве, ее питание и повышение плодородия», — сказал Томас Ватрано, агроном, дегустатор оливкового масла и технический консультант Альберами.

Будь то монокультура или чрезмерное использование и злоупотребление минеральными удобрениями, почва долгое время находилась под угрозой», - добавил он. Хотя регенеративное сельское хозяйство является широкой концепцией, мы можем резюмировать его как восстановление плодородия почвы».

Проект Альберами в настоящее время охватывает более 1,500 гектаров и в нем участвуют 67 фермеров. Благодаря проверке мы сейчас вступаем в по-настоящему оперативную фазу, поэтому более 10,000 - гектаров в списке ожидания могут быть разблокированы», — сказал Мусардо.

В ICR проект Альберами теперь числится как Агроэкология Италии». Мусардо отметил, что они уже изучают возможности расширения за рубежом.

Как только методология будет разработана, ее будет легко распространить на другие регионы, в таких странах, как Греция, Ливан, Тунис или Турция», — сказал он.

По словам Альберами, генерируемые углеродные кредиты сейчас востребованы несколькими организациями.

Мы сотрудничаем с компаниями в Соединенном Королевстве, в том числе с футболистом ассоциации, а также с транспортными компаниями, финансовыми учреждениями и фармацевтическими предприятиями», — сказал он, намекая на заключение соглашений с другими платформами обмена кредитами во Франции, Испании и Швейцарии.

Хотя рынок углеродных кредитов пострадал от значительные злоупотреблениярыночное решение по ограничению выбросов парниковых газов по-прежнему рассматривается как эффективный способ борьбы с причинами изменения климата.

Белый дом объявил о новых руководящих принципах по укреплению рынка компенсации выбросов углерода в Соединенных Штатах. Европейский Союз также считает ключ к углеродным рынкам к развитию более зеленого сельского хозяйства.

По словам Мусардо, компании теперь гораздо внимательнее и разборчивее относятся к качеству покупаемых кредитов.

Они ищут высококачественные проекты, гарантирующие прозрачность и подотчетность», — сказал он. Наличие одного такого проекта в Италии особенно привлекательно для нашего сельского хозяйства, поскольку все инвестиции и прибыль остаются в стране».