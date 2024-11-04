Италия выпускает специальные этикетки для своих оливковых масел PDO и PGI

В рамках плана по внедрению решений по обеспечению безопасности и прослеживаемости для агропродовольственного сектора Итальянский полиграфический институт и Государственный монетный двор (IPZS, по итальянским аббревиатурам) запустили этикетку, разработанную специально для оливковое масло первого отжима Защищенное обозначение происхождения (PDO) и Защищенное географическое указание (PGI) сертификаты.

Этикетка с эксклюзивной графикой и передовыми элементами безопасности предназначена для прикрепления к крышке бутылки или канистры. Она имеет уникальный номер и включает QR-код для доступа к платформе с информацией о продукте и производителе.

Консорциум по защите PGI Масло ди Рома был первым, кто принял эту маркировку сразу после своего создания, в этом году за ним последовали консорциумы PDO Olio Sabina, PGI Olio di Calabria и PDO Olio Terre di Siena.

Olive Oil Times посетили Officina Carte Valori, фабрику по производству защищенной печати в Риме, где производятся этикетки. Она расположена на Виа Салария, крупнейшей из четырех фабрик IPZS, с 569 сотрудниками и 15 производственными отделами.

«Здесь Полиграфический институт производит всю продукцию для отслеживания, а продукция для физической и цифровой идентификации граждан изготавливается в соседнем здании», — сказал Маттео Черазоли, менеджер по производству защищенной печати, предваряя визит и проходя первую проверку безопасности.

Завод также производит этикетки для товаров, подпадающих под государственную монополию, включая табачные изделия, фармацевтические этикетки, акцизные марки и неотслеживаемые пронумерованные продукты, такие как лотерейные билеты. Кроме того, отдельный участок посвящен печати марок и Официального журнала.

В соответствии со строгими стандартами безопасности, регулирующими доступ ко всем объектам IPZS, вход в зону высокозащищенной печати охраняется финансовой полицией, и только уполномоченный персонал может войти в различные отделы, пройдя через блокирующиеся двери.

«Как и все другие продукты, обеспечивающие прослеживаемость, этикетка для оливкового масла первого отжима с маркировкой PDO и PGI имеет элементы защиты, аналогичные тем, которые мы находим в документах, удостоверяющих личность, таких как паспорта и удостоверения личности, а также в банкнотах», — сказал Черазоли.

Приближаясь к месту производства этикеток, можно услышать звук работающего на полную мощность оборудования. Olive Oil Times В ходе визита специалисты IPZS настроили машину, которая печатает этикетки, размещенные в рулонах.

Производство этикеток для PGI Olio di Calabria (Фото: Полиграфический институт и Государственный монетный двор)

«Все оборудование разработано эксклюзивно для Полиграфического института», — сказал Черазоли. «Эта машина имеет ядро, состоящее из множества систем управления, которые сертифицируют 100 процентов продукции».

«Мы сертифицируем продукцию, проверяя все видимые и невидимые элементы безопасности», — добавил он. Можно сказать, что физические средства безопасности имеют два мира: видимый и невидимый, который усиливает защиту».

После печати этикетки, предназначенные для агропродовольственного сектора, в том числе для оливкового масла первого отжима с маркировкой PDO и PGI, поступают в отдел переменных данных для нумерации.

«Этот отдел выполняет задачу особой сложности», — сказал Черазоли. Проще говоря, каждая этикетка пронумерована буквенно-цифровым кодом в сочетании со случайным контрольным кодом, сгенерированным с помощью фирменного алгоритма, что позволяет нам получать уникальные этикетки».

Специальные камеры затем проверяют наличие, читаемость и качество обоих кодов на каждой этикетке, чтобы контролирующие органы могли проверить подлинность продукта. Кроме того, они проверяют QR-код, чтобы убедиться, что он полностью соответствует отраслевому стандарту ISO (требования к качеству) и может быть однозначно прочитан устройствами пользователей.

По сути, мы отталкивались от нашего опыта работы с вином», — сказала Анналиса Гриффо, руководитель агропродовольственного подразделения. Мы производим этикетки для вин DOCG и DOC уже более десяти лет. Мы должны учитывать, что этикетка для вин DOCG является обязательной, а для вин DOC — добровольной».

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«Однако с годами мы наблюдаем, как все большее число производителей и консорциумов выбирают последний вариант», — добавила она. Мы производим два миллиарда винных этикеток в год, из которых 1.5 миллиарда — DOC. Это стало сильным аргументом в пользу расширения этого решения на агропродовольственные продукты PDO и PGI».

На следующем станке, обрабатывающем отпечатанную бумагу, специалисты IPZS завершают обработку рулона.

Этикетки для PGI Olio di Roma (Фото: Полиграфический институт и Государственный монетный двор)

Рулоны производятся с соблюдением процедур безопасной печати на предприятии IPZS в Фодже, затем учитываются и отправляются в Рим.

«Каждый отдел в этой зоне оборудован хранилищем для хранения рулонов, поступающих из предыдущей зоны обработки», — сказал Черазоли, отметив, что отчет составляется по окончании каждого этапа производственного процесса.

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«На каждом этапе как товар, так и отходы учитываются, подсчитываются поштучно и взвешиваются», — добавил он. По сути, мы ведем учет истории каждой катушки и этикеток, из которых она состоит, на протяжении всего производственного процесса, управление которым имеет решающее значение».

После того, как специалисты IPZS закончили обработку рулона, Olive Oil Times осмотрел его и внимательно изучил физические характеристики этикеток.

«Каждая этикетка характеризуется рядом физических элементов, а именно водяным знаком с определенным дизайном, а также видимыми и невидимыми фибриллами», — сказал Черазоли. Кроме того, имеется защитная печать, поэтому ее невозможно скопировать или подделать».

«Если мы посмотрим с помощью лупы, то увидим микротекст, содержащий различные формулировки с разрешением, которое позволяет обнаружить их только с помощью специальных систем», — добавил он. Это видимая часть продукта, дополненная невидимой частью позади нее, как мы уже говорили ранее. Некоторые фибриллы становятся флуоресцентными, а защитная печать состоит из разных чернил. Кроме того, есть защитный элемент, который нам не разрешено раскрывать».

Другие этикетки IPZS отличаются от них тем, что имеют индивидуальную графику. Консорциумы PDO и PGI extra virgin olive oil могут персонализировать этикетки с помощью своих логотипов и цветов.

Все это проистекает из необходимости защиты высококачественной продукции, ее подлинности и истинности. "«Сделано в Италии», — сказал Гриффо. Итальянский агропродовольственный сектор является одним из самых уважаемых и узнаваемых в мире, и по этой причине также одним из самых подражаемых».

Производство этикеток для PDO Olio Terre di Siena (Фото: Полиграфический институт и Государственный монетный двор)

Она упомянула недавний отчет Итальянского института контроля качества и борьбы с мошенничеством, согласно которому стоимость контрафактной итальянской агропродовольственной продукции в 2023 году составила более 42 миллионов евро, из которых 33 процента составляли контрафактные продукты с маркировкой PDO и PGI.

Мы считаем, что очень важно создать сильную идентификацию продукта, чтобы также противодействовать "«Мошенничество, звучащее по-итальянски, с очень высокими цифрами», — сказал Гриффо. Ежегодно итальянские производители теряют почти 100 миллиардов евро экспортных продаж из-за этой уловки, которая заключается в вызывании "«Итальянскость» через цвета, слова и символы страны».

PDO и PGI — это не только "«Сделано в Италии», но и сертифицированная продукция, проходящая дополнительную процедуру сертификации и контроля», — отметила она. Подделка приводит к репутационному ущербу, потере дохода и, что не менее важно, к риску причинения вреда здоровью. Поэтому важно защитить продукцию, производителя и потребителей».

Защита общественного доверия и здоровья является одной из основных ценностей IPZS. Целью маркировки является дальнейшая гарантия качества для потребителей, а также защита подлинных и здоровых продуктов.

Более того, QR-код, напечатанный на каждой этикетке, дает доступ к платформе IPZS, предназначенной для цифрового паспорта продукции, Передай это. Здесь потребители могут проверить подлинность и прослеживаемость продукции, а также найти витрину.

Помимо отображения всех этапов производственного процесса, платформа предоставляет информацию, предоставленную фермерами, например, события, олеотуризм и винные туристические туры, рецепты и пары, и многое другое», — добавил Гриффо. Он призван стать настоящим каналом коммуникации между производителями и потребителями».

Визит завершился окончательной проверкой безопасности, в то время как производственная деятельность на фабрике по производству ценных бумаг продолжалась полным ходом.

В настоящее время параллельно со сбором урожая оливок ведется производство этикеток для оливкового масла первого отжима с маркировкой PDO и PGI, произведенного в регионах Лацио, Тоскана и Калабрия.