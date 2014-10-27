Оливковое масло, продаваемое в розничных магазинах и предлагаемое в ресторанах Италии, должно будет соответствовать новым Законы ЕС о маркировке и характеристики упаковки, такие как изображенная здесь крышка одноразового использования.

Палата депутатов Италии в необычайно быстром порядке одобрила Регламент ЕС 2013 bis (S1533), статья 19 которого содержит важные правила, касающиеся оливкового масла.



После одобрения итальянский парламент наконец ввел в действие новый закон о качество и прозрачность цепочки поставок оливкового масла первого отжима».

Эти правила были частью итальянского законодательства, регулирующего качество и прозрачность производства и распространения оливкового масла первого отжима, подписанного бывшим сенатором Коломбой Монджиелло и одобренного в Италии в январе 2013 года.

Критики жаловались, что новые законы несправедливы по отношению к свободной торговле внутри ЕС. Затем текст закона был изменен в некоторых его частях и окончательно одобрен Европарламентом. Подобные законы уже приняты в других европейских странах, таких как Испания и Португалия. Итальянский парламент должен был одобрить регламент ЕС, чтобы он вступил в силу в этой стране.

Согласно новому закону, который следует за недавно принятым в Европе обновленные правила на этикетках оливкового масла указание происхождения смесей оливковых масел, происходящих из более чем одного государства ЕС или любой страны, не входящей в ЕС, должно быть напечатано более четко на этикетках упаковки и более яркими цветами по сравнению с цветом фона, другие указания и продажа номиналов.

Также категорически запрещено приписывать оливковым маслам органолептические свойства, отличные от масел первого отжима и первого холодного отжима (в последней версии добавлено «девственное»).

Что касается итальянского оливкового масла первого холодного отжима, закон также изменил требования к маркировке в отношении квот на алкиловые и этиловые эфиры, утвердив ограничение только в 30 мг/кг для этиловых эфиров.

Еще одним важным изменением в законодательстве является обязательное использование бутылочных крышек одноразового использования.

Согласно новым правилам, оливковое масло первого отжима, продаваемое в упаковках в торговых точках, должно быть представлено в таре с маркировкой в ​​соответствии с действующими нормами, снабженной соответствующими замками (чтобы их содержимое нельзя было изменить без вскрытия упаковки) и при условии, что с системой безопасности, предотвращающей повторное использование после исчерпания исходного содержимого, указанного на этикетке.

Европейские правила поощряют одноразовую, предварительно запечатанную и одноразовую упаковку масла, поэтому операторы не могут разбавлять оливковое масло некачественными продуктами. Те, кто не соблюдает этот закон, будут наказаны штрафом от 1,000 до 8,000 евро и конфискацией продукции. В Великобритании Агентство по сельским платежам заявило о соблюдении положений ЕС. будет расширяться до наполняйте сами», деятельность которых не соответствует новому закону.

Производители УЭ также должны улучшить маркировку, поскольку Европейская комиссия настаивает на этикетках, которые более четко показывают название продукта и его происхождение. Брюссель надеется, что изменения позволят производители оливкового масла усилить свои бренды на мировом рынке. Прозрачные этикетки также могут предоставить потребителям более точную информацию о свойствах расфасованных пищевых продуктов.

Однако критики не хватает, особенно со стороны операторов ресторанов: они будут вынуждены предлагать своим потребителям более дорогое масло — специально расфасованное и одноразовое — что некоторые считают ненужным бременем для малого бизнеса, который обычно предлагать масло и уксус всем клиентам бесплатно с едой.