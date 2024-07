Италия, Турция и Бразилия лидируют на церемонии вручения наград EVO IOOC

Так, th EVO IOOC Италия завершилась церемонией награждения 15 июня.th в историческом городском театре Пальми, Калабрия.

Антонио Дж. Лауро, президент международного конкурса оливкового масла, объявил победителей в категориях Best in Show и Best in Country, а также лауреатов специальных наград.

В мероприятии, организованном управляющим директором Стефанией Реджио, приняли участие производители, эксперты отрасли и любители оливкового масла, которым понравилось дегустации с гидом продуктов-победителей.

Расположенный на Фиалковом берегу с видом на Тирренское море, Пальми также стал местом проведения сенсорных оценок, проводимых судейской коллегией на курорте CapoSperone Resort в мае.

Двадцать пять опытных дегустаторов из 11 стран оценили 671 заявку, представленную из 28 стран, в том числе 592 оливковое масло экстра вирджин и 79 ароматизированных оливковых масел.

Италия подала наибольшее количество заявок и стала страной, получившей наибольшее количество наград: 185 участвующих брендов и было вручено 139 медалей. Далее следует Турция, представившая 102 бренда и завоевавшая 77 медалей.

Бразильские производители приняли участие с 69 брендами, из которых 63 получили награду. Соревнуясь с 88 брендами, Греция получила 60 медалей, за ней следует Испания, которая участвовала с 56 брендами и забрала домой 38 медалей.

В список победителей вошли Португалия (23 медали), Израиль (20 медалей), Тунис (19 медалей), Аргентина (11 медалей), Хорватия (девять медалей), Иордания (пять медалей), Алжир (четыре медали), США. , ЮАР, Марокко (по три медали), Саудовская Аравия, Китай, Ливан (по две медали), Франция, Мальта и Словения (по одной медали).

В последнее время очевидные и впечатляющие изменения, главным образом, обусловлены последствиями изменение климата произошло глобальное потепление, создающее сложные проблемы для фермеров в странах, традиционно выращивающих оливки», — сказал Лауро. Olive Oil Times.

С другой стороны, мы также наблюдаем увеличение числа стран-производителей и новых конкурентов, которые активно выходят на мировой рынок высококачественной продукции», — добавил он. Все это позволяет нам утверждать, что у оливкового масла первого отжима больше нет границ и хозяев, а есть только отличные герои».

Во время церемонии награждения организаторы раскрыли некоторые данные о конкурирующих продуктах.

Тридцать процентов заявок были органическими и поступили из региона с сертифицированным географическим указанием, включая Защищенное обозначение происхождения (ЗОП) или Защищенное географическое указание (ОПИ).

Более половины (55.3 процента) оливкового масла первого отжима представляли собой смеси двух или более сортов. Моноварианты составляли почти 45 процентов от общего числа, представляя более 180 разновидностей.

Лауро также рассказал о недавней новинке конкурса: сотрудничестве с ведущей исследовательской организацией.

В прошлом году руководство EVO IOOC Италия подписало предварительное соглашение о сотрудничестве с Центром оливковых, фруктовых и цитрусовых культур Совета сельскохозяйственных исследований и экономики (CREA-OFA).

По соглашению в исследовательском направлении могут участвовать продюсеры, зарегистрировавшиеся на конкурс. "Прослеживаемость мирового оливкового масла первого отжима», результаты которого будут опубликованы в международных научных изданиях.

Это обширный проект по определению характеристик оливкового масла первого отжима, основанный на коллективном исследовательском подходе», — сказал Лауро. Мы рады быть одними из ключевых участников этого исследования вместе с Энцо Перри, директором CREA-OFA, и компаниями, производящими оливковое масло».

Список результатов EVO IOOC Италия 2024 доступен на сайте конкурса. Веб-сайт и социальные медиа.