Использование искусственного интеллекта для повышения качества, эффективности и доверия к оливковому маслу

За последние два года искусственный интеллект (ИИ) в виде крупных языковых моделей, таких как Gemini, ChatGPT и Бард – уловили общественный дух времени.

Однако за последнее десятилетие искусственный интеллект помог фермерам, выращивающим оливки, повысить эффективность и качество принятия решений.

Ранее в этом году городские власти в Хаэне, Испания, собрались, чтобы обсудить многочисленные роли, которые искусственный интеллект может выполнять для фермеров и переработчиков оливок в самой богатой в мире провинции по производству оливкового масла.

Производители оливкового масла постепенно начинают видеть преимущества перехода в эту область. Они видят, как ИИ может не только улучшить брендинг, но и повысить удовлетворенность клиентов. - Хавьер Канего Мартинес, руководитель проекта, Decidata Analytics

Среди участников была Decidata Analytics, фирма, специализирующаяся на искусственном интеллекте, используемом для улучшения анализа данных.

Об этом рассказал руководитель проекта Хавьер Канего Мартинес. Olive Oil Times что искусственный интеллект может улучшить отслеживаемость и помочь укрепить доверие в секторе, страдающем от негативных заголовки о мошенничестве в последние месяцы.

Инструменты искусственного интеллекта могут помочь гарантировать подлинность и высокое качество оливкового масла, проверяя тип используемых оливок», — сказал он. Это можно сделать, проанализировав фотографии оливковых косточек с помощью технологии распознавания изображений. Предоставляя точную информацию о продукте, компании могут завоевать доверие потребителей и сохранить хорошую репутацию бренда».

Действительно, исследователи из итальянских университетов обучили искусственный интеллект определить происхождение оливкового масла первого отжима с использованием его фенольных соединений и стеринов. В исследовании 2022 года они сообщили, что ИИ правильно определил оливковое масло Taggiasca Ligure местного производства.

Канего Мартинес считает, что наряду с проверкой подлинности инструменты на базе искусственного интеллекта могут помочь производителям и розничным торговцам ориентироваться на клиентов с помощью персонализированной рекламы.

Понимая, что нравится потребителям и как они себя ведут, компании могут адаптировать свои сообщения и рекламные акции для более эффективного охвата конкретных групп», — сказал он.

ИИ может дополнительно предсказывать рыночные тенденции в секторе оливкового масла, а также потребительский спрос, помогая компаниям заранее корректировать свои стратегии», — добавил Канего Мартинес. Это позволяет им оптимизировать запасы, цены и маркетинговые усилия, чтобы оставаться конкурентоспособными».

Диего Уэльтес, компьютерный инженер и консультант, продемонстрировал, что модели ИИ могут точно прогнозировать цены. Он разработал три модели прогнозирования цен, используя исторические данные о ценах, климатические данные и данные о предыдущих урожаях, чтобы точно прогнозировать цены на 2017 и 2018 годы.

Большая часть технологий искусственного интеллекта для этих приложений не так хорошо известна, как модели больших языков, ориентированные на потребителя, которые создают нынешнее поколение генеративного искусственного интеллекта.

Однако Канего Мартинес сказал, что генеративный искусственный интеллект может помочь любому, кто занимается производством оливкового масла, заполнять документы и формы и производить высококачественный контент, включая социальные сети, блоги, видео и другие маркетинговые инструменты».

Производители оливкового масла постепенно начинают видеть преимущества перехода в эту область», — сказал он. Они увидят, как ИИ может не только улучшить брендинг компаний, производящих оливковое масло, но и повысить общую удовлетворенность клиентов».

Во время мероприятия в Хаэне официальные лица обсудили использование ИИ для чат-ботов поддержки клиентов и то, как фермеры и мукомольные предприятия могут использовать существующие инструменты ИИ для прогнозирования сроков сбора урожая и рыночных тенденций.

Наряду с искусственным интеллектом обсуждалась тема с использованием технологии блокчейн для улучшения отслеживаемости и борьбы с кражами и мошенничеством.

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В дополнение к маркетингу и работе с клиентами, Канего Мартинес сказал, что фермеры и производители могут использовать ИИ, чтобы сделать свою деятельность более эффективной и устойчивой.

ИИ позволяет оптимизировать производственные процессы, делая их более эффективными и устойчивыми», — сказал Канего Мартинес. Это включает в себя надлежащее использование природных ресурсов, таких как вода и удобрения, снижение воздействия на окружающую среду и продвижение ответственных методов ведения сельского хозяйства».

На июньской конференции в Менгибаре, еще одном городе провинции Хаэн, исследователи представили платформу искусственного интеллекта, которая точно прогнозируемые сроки сбора оливок на сезон вперед с использованием метеорологических и исторических данных об урожае.

ИИ и машинное обучение также играют фундаментальную роль в объективизации принятия решений», — сказал Канего Мартинес. Эти технологии позволяют компаниям анализировать большие объемы данных и извлекать точную, основанную на фактических данных информацию. Это устраняет субъективность и человеческую предвзятость, позволяя принимать более обоснованные и справедливые решения».

Канего Мартинес также указал на борьбу с вредителями как на пример того, как инструменты искусственного интеллекта могут помочь фермерам, выращивающим оливки, в их повседневной работе.

Модели машинного обучения могут помочь предсказать, когда могут появиться вредители, анализируя прошлые данные и факторы окружающей среды, что чрезвычайно полезно для фермеров при принятии решений по управлению сельскохозяйственными культурами», — сказал он.

Они также могут дать представление о будущей урожайности сельскохозяйственных культур, основываясь на том, как они растут сейчас, что облегчает фермерам планирование на будущее», — добавил Канего Мартинес. Оптимизация орошения также возможна, как то, что предлагает Agrow Analytics в Испании… В дальнейшем применение искусственного интеллекта и машинного обучения будет продолжать производить нефть более высокого качества».