Старейшее тысячелетнее оливковое дерево Умбрии расположено в деревушке Бовара-ди-Треви, древнем городе на знаменитая Оливковая тропа соединяющий Сполето с Ассизи, менее чем в часе езды к югу от столицы региона Перуджи.

L'Olivo di SantEmiliano более 1,800 лет, и он продолжает процветать в нескольких сотнях метров от 12th-века Бенедиктинское аббатство Бовара.

Важно сохранить тысячелетние оливковые деревья, поскольку они являются прямым источником долголетия и устойчивости сельскохозяйственной культуры и местных традиций. - Даниэла Рапастелла, администрация культуры и туризма Треви

Страсть говорит, что епископ Милиано после различных пыток был привязан к молодому оливковому дереву и обезглавлен в 304 году», — рассказала Даниэла Рапастелла, глава управления культуры и туризма Треви. Olive Oil Times.

Милиано приехал в Италию из Армении. Его имя было итальянизировано до Эмилиано, когда папа Марцеллин посвятил его в сан. После казни он стал покровителем Треви.

Для местного сообщества Л'Оливо ди Сант'Эмилиано является символом сильной преданности, поскольку он связан со святым покровителем города», - сказал Рапастелла.

Действительно, тысячелетнее дерево недавно было зарегистрировано как защищенное дерево и огорожен, чтобы туристы могли любоваться им, не повредив его.

Исторические факты и народные поверья утверждают, что оливковое дерево на протяжении веков пережило несколько морозов и всегда приносило обильные плоды», — добавила она. Оно также выдержало самые сильные морозы, которые вместо этого привели к высыханию почти всех других оливковых деревьев, возраст некоторых из которых превышал столетия».

По словам Рапастеллы, местные жители продолжают собирать оливки с дерева и перерабатывать их в уникальное оливковое масло благодаря древней генетике оливкового дерева.

Оливковое дерево Сант-Эмилиано, по мнению ученого Гвидо Бончи, генетически занимает промежуточное положение между сортами Оливастро и Морайоло», — сказала она.

Морайоло — доминирующий сорт оливок в регионе, на долю которого приходится более 60 процентов всех оливковое масло первого отжима производится в соответствии с сертификатом защищенного наименования происхождения Umbria Colli Assisi-Spoleto.

В то время как есть растущие дебаты Что касается точности некоторых методов датировки древних оливковых деревьев, Рапастелла уверен, что власти следовали лучшим научным процессам для получения точного возраста.

Она сказала, что исследователи взяли образцы корневой системы, чтобы определить самую старую часть дерева. Самые старые части грузовика уже давно повреждены паразитами и удалены с помощью слупатура, или зачистная, техника обрезки, удаляющая гниющие части здорового дерева.

Однако я не могу исключить, что в другой части корней может быть найден еще более древний материал», — сказала она.

Ведущие эксперты в этой области радиоуглеродно датировали образцы керна корней и определили, что возраст дерева составляет около 1,830 лет с погрешностью 260 лет. Таким образом, дата его зарождения приходится на период между 96 г. до н.э. и 425 г. н.э.

Этот возраст чрезвычайно интересен, поскольку до сих пор считалось, что максимальный возраст оливковых деревьев на этой широте не может превышать 1,500 лет», — сказал Рапастелла.

Это важно сохранить тысячелетние оливковые деревья, потому что они являются прямым источником долголетия и устойчивости сельскохозяйственной культуры и местных традиций», — добавила она.