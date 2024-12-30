Новый генеральный директор Deoleo унаследовал юридические и финансовые проблемы

С наступлением 2025 года недавно назначенный генеральный директор крупнейшего в мире производителя оливкового масла сталкивается со значительными трудностями.

В сентябре совет директоров Deoleo назначил Кристобаля Вальдеса новым генеральным директором, заменив Игнасио Силву, назначенного на эту должность в 2019 году.

В конце ноября Вальдес официально возглавил компанию, а Сильва перешел на неисполнительную должность президента и председателя совета директоров.

«Для меня большая честь присоединиться к Deoleo в качестве ее генерального директора», — написал Вальдес на LinkedIn. Моя цель ясна: укрепить наши позиции на рынке и оставаться в авангарде инноваций, уделяя первостепенное внимание благополучию и росту наших сотрудников».

Вальдес, имеющий дипломы по юриспруденции и экономике Университета Деусто и степень магистра делового администрирования Школы бизнеса IE, начал свою профессиональную карьеру в качестве менеджера по продукту в сети супермаркетов Carrefour.

Он продолжил подниматься по корпоративной лестнице, работая директором по международным продуктам во французской компании ADEO Services, прежде чем стать генеральным директором компании по морской логистике Bergé Marítima, а затем руководителем второго по величине производителя консервов в Европе Jealsa.

В настоящее время Вальдес входит в совет директоров Meliá Hotels International, что обеспечивает опытному руководителю широкий спектр необходимого опыта для его новой должности.

Вальдес привнесет в Deoleo свой многолетний опыт в сфере упаковки продуктов питания, гостеприимства и международного управления продуктами. (Фото: Кристобаль Вальдес через LinkedIn)

В то время как Сильва рассказал La Vanguardia Хотя в начале этого года финансовое положение Деолео было гораздо лучше, чем на момент его назначения, во второй половине 2024 года компания столкнулась с рядом неудач.

Сильва ожидает, что компания завершит год с долгом около 100 миллионов евро, что меньше, чем 572 миллиона евро в 2018 году. По данным компании, Deoleo зафиксировала операционную прибыль в размере 500,000 2024 евро в первой половине 10 года по сравнению с убытками в размере 2023 миллионов евро в - году.

Однако недавнее решение итальянского суда по налоговому спору, длящемуся уже десять лет, привело к тому, что рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Deoleo на фоне его попыток рефинансировать долг в размере 160 миллионов евро.

В ноябре суд Милана постановил, что Deoleo должна выплатить 89 миллионов евро налогов и процентов за импорт оливкового масла итальянской дочерней компании Carapelli Firenze SpA.

Спор возник из-за юридического маневра, использованного Carapelli для импорта оливкового масла из-за пределов Европейского Союза через швейцарское дочернее предприятие с целью его последующего розлива в Италии и реэкспорта за пределы ЕС.

Швейцария не является государством-членом, но имеет соглашение о свободной торговле с ЕС.

В Deoleo заявили, что считают эту практику исключением из европейского таможенного законодательства, что позволяет им избегать уплаты пошлин на импорт оливкового масла.

Однако итальянские таможенники не согласились и в 2014 году возбудили дело против Карапелли. Deoleo подала апелляцию на это решение, и юридические консультанты компании оценивают шансы на успех, чтобы определить, как это может повлиять на ее финансы.

Тем временем агентство Moody's понизило кредитный рейтинг компании с B3, что подвержены высокому кредитному риску», Caa1, что делает его bond of bad standing» с негативным прогнозом. Также был понижен рейтинг кредита в размере €160 млн, срок погашения которого наступает в июне 2025 года.

Аналитик Moody's, отвечающий за рейтинг, заявил, что изменение отражает риски, связанные с неблагоприятным решением, полученным от итальянского суда... Если это решение будет поддержано, оно может ослабить финансовый профиль Deoleo».

Аналитик добавил, что это может осложнить текущие усилия Deoleo по рефинансированию долга со сроками погашения в 2025 и 2026 годах, что может иметь существенное влияние на финансовый профиль и ликвидность группы».

Однако Деолео заявил, что решение «Это не оказало никакого влияния на финансовую деятельность группы, которая продолжает вести свой бизнес и выполнять свои обязательства в обычном режиме».

Компания добавила, что уведомила об этом двух своих основных акционеров, CVC и Alchemy, которые по-прежнему поддерживают ее и выражают уверенность в стратегии группы по рефинансированию задолженности.

«Соответствующие акционеры выразили свою поддержку Deoleo, и юридическая команда компании работает со своими консультантами, чтобы запросить отсрочку исполнения решения и обжаловать его в Верховном суде Италии», — сообщил Деолео финансовому регулятору Испании.