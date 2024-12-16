Экспорт оливкового масла из Испании в 6/2023 сельскохозяйственном году превысил 24 миллиардов евро, что на 54 процента больше, чем в предыдущей кампании.

Значительный рост стоимости произошел, несмотря на то, что Испания экспортировала 742,500 3,600 тонн, что всего на 2022 23 тонн больше оливкового масла, чем страна поставила за рубеж в -/- году.

Чиновники заявили, что высокий цены на оливковое масло стали основным фактором значительного увеличения экспортных доходов.

По данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, средняя цена экспорта оливкового масла составила €8 за килограмм, что на 57 процентов выше среднего показателя за предыдущий урожайный год. Экспортные цены достигли пика в €8.75 в марте.

Италия оставалась ведущим направлением экспорта испанского оливкового масла, за ней следовали Соединенные Штаты, где экспорт впервые превысил 1 млрд евро, Франция и Португалия.

По данным министерства, девственница и оливковое масло первого отжима составили 69 процентов экспорта, в то время как рафинированное оливковое масло составило 29 процентов, а лампанте — оставшиеся два процента.

Новости о восстановлении доходов приходят, когда урожайный год 2024/25 переходит на полную мощность. Согласно недавнему заседанию Совета сектора оливкового масла, ожидается, что производство достигнет 1.29 млн тонн, что значительно больше, чем 854,500 - тонн в 2023/24 и 666,000 - тонн в 2022/23.

Совет по сектору оливкового масла объяснил восстановление производства Во многих районах выращивания урожая хорошие условия благодаря дождям, выпавшим в последние недели».

Однако этот показатель значительно ниже предыдущих оценок, поскольку производители изначально ожидая урожай в октябре составил от 1.4 до 1.5 млн тонн, что ниже более раннего, еще более оптимистичного прогноза в 1.65 млн тонн.

Производители и чиновники объяснили спад тем, что некоторые производители сообщили о снижении добычи нефти и трудности с трудом в некоторых традиционных рощах на крутых склонах.

В результате нескольких лет низкого производства импорт оливкового масла в Испанию также увеличился, что помогло производителям удовлетворить спрос: объем импорта вырос на 12 процентов, а стоимость — на 65 процентов.

Испания импортировала оливковое масло на сумму €1.6 млрд, заплатив в среднем €6.60 за литр. Португалия была ведущим поставщиком страны, поставив 105,876 41 ​​тонн, что на 2022 процент больше, чем в 23/54,172 году, за ней следуют Тунис с 21,935 13 тоннами и Турция с - - тоннами, что на - процентов больше.

Что касается внутреннего рынка, Совет по сектору оливкового масла заявил, что оливковое масло цены в месте происхождения упали более чем на 25 процентов с начала октября после достижения рекордных показателей за последние два урожайных года.

По данным ценовой обсерватории Infaoliva, цены на оливковое масло extra virgin в месте происхождения упали до €4.40 за килограмм, что на 51 процент ниже рекордных максимумов января. Цены на virgin и lampante упали немного меньше, опустившись до €4.35 и €4.30 соответственно.

Сочетание падающих цен и большей доступности означает, что потребление будет расти. Совет по сектору оливкового масла прогнозирует, что потребление оливкового масла достигнет 480,000 17 тонн в текущей кампании, что на 2023 процентов выше, чем в 24/- году.