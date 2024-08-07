Модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом точно предсказала цены на оливковое масло

Цены на оливковое масло во всем мире достигли исторического максимума из-за неурожаев, вызванных засухой и высокими весенними температурами в ключевых странах-производителях, в первую очередь в Испании.

Хотя цены в странах происхождения упали с рекордно высокого уровня середины января, розничные цены остаются значительно выше среднего, что приводит к изменения в поведении покупателей среди традиционно крупных потребителей оливкового масла.

Ведущие эксперты отрасли прогнозируют снижение цен, основываясь на ожиданиях возвращения мирового производства оливкового масла к примерно трем миллионам тонн в 2024/25 сельскохозяйственном году. Однако будущее направление цен остается далеко не определенным.

С этой целью исследователь из южного испанского автономного сообщества Андалусия, крупнейшего в мире региона по производству оливкового масла, разработал искусственный интеллект (AI) программа для прогнозирования цен на оливковое масло.

Диего Уэльтес, компьютерный инженер и исполнительный директор TADA.ai, консалтинговой компании в области искусственного интеллекта, разработал три модели прогнозирования цен, включая прогноз на одну неделю, прогноз на четыре недели и прогноз того, будут ли цены расти или падать.

Я родом из Алькала-ла-Реаль, города в Хаэне, где выращивание оливок является основным источником существования, и существует глубоко укоренившаяся культура вокруг оливкового масла», — сказал он. Olive Oil Times.

Меня поразило то, что старейшины могли предсказывать движения рынка на основе погоды и цен», — добавил он. Если бы они могли сделать это на основе опыта, я предполагал, что модель ИИ могла бы добиться того же более систематическим образом».

Hueltes использовала алгоритмы автоматического обучения и исследования искусственного интеллекта для анализа исторических цен на оливковое масло, метеорологических данных и данных о производстве, чтобы сделать точные оценки цен в 2017 и 2018 годах.

Диего Уэльтес

Я разработал две модели», — сказал Уэльтес. Первый мог предсказать цену, абсолютное число. В этом случае моя модель имела среднюю ошибку в три процента. Например, если моя модель предсказывает, что на следующей неделе цена составит 10.00 евро, фактическая цена, вероятно, будет между 9.97 и 10.03 евро».

Вторая модель предсказала "на следующей неделе цена вырастет' или "На следующей неделе цена снизится», и это очень просто», — добавил он. Он точно предсказывал направление цены в 76 процентах случаев».

Чтобы оценить эту модель, я использовал финансовый метод, который анализирует доходность, определяя, какой будет совокупная прибыль, если каждый раз, когда модель предсказывала рост цены на следующей неделе, я покупал оливковое масло, и каждый раз, когда она предсказывала падение цены, Я продавал оливковое масло», — продолжил Уэльтес. Если бы я инвестировал 100 евро по этой модели в период с 2017 по 2018 год, через год у меня было бы 140 евро».

Однако с 2018 года произошло много событий, в том числе Тарифы США на испанском оливковом масле, COVID-19 пандемия, российское вторжение в Украину и Европу историческая засуха.

Модель не будет действительна в 2024 году, даже если ее научная основа останется актуальной», — сказал Уэльтес, опубликовавший свою работу. исследование на GitHub, сделав его доступным для широкой публики.

Я большой поклонник открытого исходного кода и считаю, что научные исследования, особенно в области искусственного интеллекта, должны быть общедоступными и бесплатными», — сказал он. Поскольку открытых и доступных работ в области оливкового масла было очень мало, я решил сделать все свои исследования доступными».

Уэльтес надеется, что эта технология окажет положительное влияние на крупнейшую в мире провинцию по производству оливкового масла в будущем.

Модель искусственного интеллекта, использующая данные о ценах, производстве и метеорологические данные, может выявить основные закономерности в данных», — сказал он. Эти закономерности, которые людям очень трудно обнаружить даже для экспертов в этой отрасли, вполне осуществимы для моделей ИИ».

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По мнению Уэльтеса, прогнозирование цен на оливковое масло позволяет оптимизировать торговлю нефтью, особенно для мелких производителей, поскольку они получают индикаторы того, справедливы цены или нет, или лучше подождать или действовать быстро».

Кроме того, исследование может принести пользу субъектам по всему миру. цепочка создания стоимости оливкового масла, включая фермеров, розничных продавцов и дистрибьюторов, потребителей, инвесторов и торговцев.

Фермеры и производители могут более эффективно планировать свои стратегии продаж, чтобы максимизировать прибыль и эффективно управлять ресурсами.

Розничные торговцы и дистрибьюторы также могут использовать точные прогнозы цен для управления запасами и разработки стратегий ценообразования, которые останутся конкурентоспособными и прибыльными.

Между тем, потребители могут принимать обоснованные решения о покупке на основе потенциальных изменений цен, например, покупать оптом, когда ожидается рост цен.

Наконец, инвесторы и трейдеры сырьевыми товарами могут принимать более обоснованные инвестиционные решения и увеличивать свою прибыль. Понимание ценовых тенденций также может помочь сформулировать политику поддержки сельскохозяйственного сектора и стабилизации рынка.

Хотя Уэльтес заявил, что исследование не может напрямую повлиять на изменение климата, симптомы которого многие связывают с недавним спадом производства, это может помочь понять, как климатические факторы влияют на производство оливкового масла».

Открытый характер исследования позволяет разрабатывать новые модели, которые сделают торговлю оливковым маслом более справедливой», — добавил он.