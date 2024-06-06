Пьералиси назначает нового генерального директора

Альдино Цеппелли — новый исполнительный директор Pieralisi Group, ведущего производителя оборудования и технологий для производства оливкового масла.

Он сменил бывшего руководителя Алессандро Леопарди, проработав четыре года старшим вице-президентом и исполнительным директором подразделения кранов-манипуляторов компании Cargotec, производителя погрузочно-разгрузочной техники.

Наши клиенты становятся все более искушенными. Поэтому им нужен технический интерфейс, который гораздо более конкретно, оперативно и адекватно реагирует на сложность нашей техники. - Альдино Цеппелли, генеральный директор Pieralisi Group

Я очень горжусь тем, что мне дали эту роль при поддержке нашего главного инвестора, DeA Capital, который твердо верит в бизнес по производству оливкового масла», — сказал Цеппелли. Olive Oil Times. Сегодня мы намерены укрепить наши уже устоявшиеся позиции с точки зрения технологий и охвата рынка».

Альдино Цеппелли

Кроме того, мы стремимся расширяться в новые области, которые, по нашему мнению, имеют большой потенциал роста, который еще не реализован», — добавил он.

Адеодато Пьералиси основал компанию в 1888 году в деревне Монсано в провинции Анкона Марке. С тех пор компания расширилась и имеет производственные и коммерческие площадки в Италии, Испании, Греции, Германии, Нидерландах, США, Бразилии и Тунисе. В 2020 году в пакет акций компании вошла DeA Capital Group.

Еще одна область, на которой мы сосредоточимся, — это поддержка клиентов», — сказал Цеппелли. С этой целью мы стремимся расширить наше местное присутствие на основных рынках и укрепить центральные функции, чтобы обеспечить еще более готовый и компетентный ответ нашим клиентам».

Цеппелли заметил, что все большее число фермеров стремятся производить продукцию премиум-класса. оливковое масло экстра вирджини их работа развивалась с годами. В результате он планирует сосредоточить стратегию компании на дальнейшем развитии ассортимента продукции и повышении качества обслуживания.

Наши клиенты становятся все более искушенными», — сказал он. Поэтому им нужен технический интерфейс, который гораздо более конкретно, оперативно и адекватно реагирует на сложность нашего оборудования и текущие проблемы, такие как устойчивое развитие и ресурсосбережение».

Моя цель — обеспечить точное и своевременное обслуживание с момента первой установки установок и машин на протяжении всего жизненного цикла производственного процесса, но, прежде всего, на этапе послепродажного обслуживания», — добавил Цепелли.

В этом направлении мы стремимся улучшить доступность запасных частей и сроки поставок, в том числе долгосрочных», — продолжил он. В этом отношении, помимо тщательного анализа потребностей наших клиентов, мы гарантируем капиллярное присутствие».

Цепелли подчеркнул, что компания поставляет машины и комплектующие, предназначенные для малых и крупных производств, что он считает одной из ее сильных сторон. Он также отметил, что в последнее время были сделаны значительные инвестиции в устранение узких мест в производственных подразделениях.

Однако на сегодняшний день мы еще не удовлетворены и "качество» — это ключевое слово», — сказал Цеппелли. В технологическом плане у нас устранены проблемы с некоторыми компонентами, и мы укрепляем технологическое и техническое партнерство с нашими основными поставщиками».

Мы также стремимся предложить нашим клиентам этап ввода в эксплуатацию, который будет более линейным и не будет сопровождаться типичными сбоями в периоды высокой сезонности», — добавил он. Я намерен работать по всем направлениям, а именно: производству, качеству и обслуживанию, чтобы предоставить им лучший опыт работы с нашими технологиями».