Политики и правозащитные организации обсуждают будущее европейской кухни в Брюсселе

Первое заседание Европейского совета по сельскому хозяйству и продовольствию (EBAF) состоялось в начале этого месяца в Брюсселе под председательством Европейского комиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен.

Комиссар Хансен подчеркнул, что предстоящее "«Документ «Видение сельского хозяйства и продовольствия» должен быть сосредоточен на приоритетных областях: обеспечить сильное обновление поколений, сделать сельскохозяйственный сектор снова привлекательным и сократить зависимость от внешних ресурсов, включая зависимость ЕС от России в плане удобрений, учитывая текущую геополитическую ситуацию», - сказала Марта Месса, генеральный секретарь Slow Food, которая является одним из членов EBAF. Olive Oil Times.

EBAF, консультативный орган, в состав которого входят 30 членов, представляющих всю агропродовольственную цепочку и гражданское общество, был создан в декабре 2024 года в рамках Стратегический диалог о будущем сельского хозяйства ЕС. Цель — улучшить доступ к безопасной, доступной и питательной пище для всех и справиться с растущим недовольством фермеров ЕС.

Встреча проходит на фоне низкой приверженности Средиземноморская диетаСторонники этой идеи утверждают, что ее причиной являются преобладающая политика и неустойчивые мировые системы производства продовольствия.

Сторонники средиземноморской диеты рассматривают ее как логичную конечную точку для многих стран, которые принимают так называемую Великая трансформация едыт.е. беспрецедентный спектр мер, принимаемых всеми секторами продовольственной системы на всех уровнях, которые направлены на нормализацию здорового питания на основе устойчивых продовольственных систем».

В 2024 году независимая Комиссия по экономике продовольственной системы опубликовала отчет о политике выражая срочность преобразований.

В докладе подробно описываются возможные пути решения глобальных чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом, природой и здоровьем, посредством укрепляющей здоровье и экологически устойчивой продовольственной системы. В нем подчеркиваются огромные экономические выгоды, которые может предложить этот сдвиг в моделях производства и потребления.

Агропродовольственные системы и их перепроектирование в сторону устойчивых, надежных и инклюзивных продовольственных систем лежат в основе стратегии Европейского союза «От фермы до стола», ключевого элемента Европейская зеленая сделка.

Однако Месса заявил, что европейская политика, такая как Общая сельскохозяйственная политика (CAP), срок действия которой истекает в конце 2027 года, необходимо пересмотреть для содействия созданию более устойчивой продовольственной системы.

«Начинается работа по пересмотру ЕАП, и, надеемся, она будет направлена ​​на поддержку агроэкологического перехода», — сказала она.

В настоящее время «Экосхемы — это способ продвижения позитивных практик, работы над признанием необходимости защиты и развития агробиоразнообразия, которое часто игнорируется в европейской политике», — добавил Месса.

Она сказала, что Хансену было поручено разработать новую Единую сельскохозяйственную политику с учетом возможности вступления Украины в ЕС.

При таком сценарии текущие территориальные выплаты ЕСП станут невозможными», — сказала она. Но прежде всего необходимо пересмотреть Единую сельскохозяйственную политику, чтобы обеспечить устойчивость сельского хозяйства в Европе с течением времени».

Slow Food — это всемирное продовольственное движение, объединяющее фермеров, рыбаков, поваров, ремесленников, педагогов, молодежь, граждан и всех тех, кто верит во вкусную, чистую и честную еду для всех.

«Ключевым моментом является вовлечение всех заинтересованных сторон продовольственной системы в переход к агроэкологии, применяя комплексный подход» и агроэкологический подход как основной элемент "«Видение сельского хозяйства и продовольствия» будет иметь важные последствия на уровне производства, распределения и потребления», — сказал Месса.

Принципы агроэкологии применяются многими производителями и пропагандируются многими организациями и учеными.

Реклама

Реклама

В 2024, A обзоре более 13,000 - публикаций дали ценную информацию о научных данных, связанных с агроэкологическими методами и их социально-экономической эффективностью.

«Агроэкология — это то, что нам нужно для достижения сдвига в продовольственных системах», — сказал Месса. Более того, перебалансировка производства также повлияет на перебалансировку рациона питания, и такой подход обеспечит устойчивость продовольственных систем сейчас и в будущем».

Что касается оливкового масла, «Внимание должно быть уделено агроэкологическому производству оливкового масла в агроэкологических продовольственных системах, которые также являются экологически устойчивыми», — добавила она, также приняв во внимание «Влияние климатического кризиса и его воздействие на производство оливкового масла и многих других культур».

В самом деле, «В ходе стратегического диалога также обсуждались научные данные, лежащие в основе необходимости восстановления баланса между производством (животным и растительным) и потреблением», — отметил Месса.

Она подчеркнула, что агроэкологические методы могут быть реализованы на местном и региональном уровнях для обеспечения устойчивого производства оливкового масла и предотвращения или снижения уязвимости урожая к вредителям и болезням, таким как Ксилелла фастидиоза.

До сих пор, Оливковое масло Slow Food Фермерские проекты были сосредоточены в трех странах: Италии, Испании и Турции.

«Мы запустили инициативу Slow Food Farms, основанную на агроэкологических принципах, чтобы поддержать и поддержать фермеров, которые занимаются агроэкологическим переходом, чтобы у них была возможность продвигать и продавать свою продукцию через существующую сеть Slow Food», — сказал Месса. Развитие сети ферм Slow Food является нашим текущим приоритетом для поддержки всех, кто участвует в агроэкологическом переходе».

Slow Food уже создала успешные коалиции Slow Coffee и Slow Wine — совместные сети для поощрения устойчивых агроэкологических методов ведения сельского хозяйства в международных сетях производителей кофе и вина.

Месса заявил, что создание коалиции по производству оливкового масла станет замечательное» дополнение к делу Slow Food.

«Однако установление партнерских отношений с участниками, разделяющими общее видение, будет обязательным условием», — сказала она, подчеркнув ценность и жизнеспособность творческого коллективного действия.

Исследователи утверждают, что, несмотря на сопротивление изменениям, агропродовольственную систему необходимо реконфигурировать для перехода к устойчивой и стабильной системе после роста.

Поиск общей позиции среди различных субъектов при решении сложных и фундаментальных вопросов в рамках процесса принятия решений, которые определят будущие направления сельскохозяйственной политики ЕС, также будет означать необходимость поощрения доступных и здоровых моделей питания как выражения местной культурной идентичности.

EBAF может предоставить уникальную возможность сделать именно это.