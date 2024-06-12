Предложение запретит установку солнечных панелей на сельскохозяйственных угодьях Италии

Предлагаемый закон в Италии запретит установку фотоэлектрических солнечных панелей на сельскохозяйственных землях, сделав исключения для некоторых агроэлектрических систем.

Заявление было сделано через неделю после того, как Италия взяла на себя обязательство утроить мощность возобновляемых источников энергии к концу десятилетия на встрече министров энергетики стран «Большой семерки».

Мы положили конец дикой установке наземных фотоэлектрических [панелей]», — заявил Франческо Лоллобриджида, министр сельского хозяйства Италии, на пресс-конференции после одобрения мер.

Однако он добавил, что агроэлектрические системы, в которых солнечные панели устанавливаются на минимальной высоте 2.1 метра над землей, будут освобождены от запрета.

Существуют очень выгодные налоговые условия для сельскохозяйственных предпринимателей и сельскохозяйственных земель», — сказал Лоллобриджида. Однако если вы хотите разместить фотоэлектрические панели на земле, вы меняете их предполагаемое использование, и поэтому мы не считаем, что такая практика должна продолжаться».

Опубликованное в апреле исследование, соавтором которого выступили итальянские ученые из Римского университета Сапиенца, смоделировало самый эффективный способ установить двусторонние солнечные панели в оливковых рощах с очень высокой плотностью застройки без ущерба для урожайности или качества.

Они определили, что солнечные панели, установленные на высоте от 4.5 до 20 метров под углом от 40 до - градусов, позволят использовать максимально возможное количество солнечной энергии, приводя лишь к незначительному снижению производительности.

Исследование, основанное на предыдущем теоретические исследования в котором ученые из Италии и Румынии смоделировали, насколько эффективными будут различные схемы фотоэлектрических систем оливковых рощ на юге Италии. Они обнаружили, что каждый гектар может производить до 7.13 мегаватт электроэнергии и включает 900 деревьев арбекина.

Несмотря на потенциальную синергию, Coldiretti, самый влиятельный фермерский союз Италии, приветствовал предложенный закон и заявил, что он будет бороться со спекуляциями инвестиционных фондов, которые в последние годы привели к росту стоимости сельскохозяйственных земель.

Мы не можем согласиться на использование фотоэлектрических систем», — заявил Луиджи Пио Скордамалья, директор по международной политике компании Coldiretti. Мы не хотим мириться с инерцией администрации, которая решила не инвестировать и не улучшать ирригацию. Мы хотим снова реализовать весь продуктивный потенциал этой земли».

Тем временем экологические группы выступили против этого закона, назвав его несовместимым с целями страны в области возобновляемой энергетики.

Серьезной ошибкой является замедление развития фотоэлектрической энергетики с наземными модулями, которая представляет собой наиболее экономичный и эффективный тип системы», — написала Итальянская солнечная ассоциация в открытом письме правительству.

По оценкам Italia Solare, установка солнечных панелей всего лишь на одном проценте залежных сельскохозяйственных угодий страны позволит Италии выполнить свои обязательства по солнечной энергии к 2030 году. Из 16 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий Италии около четверти остается под паром из-за экологических и социально-экономических факторов.

Прежде чем он будет принят в качестве закона, предлагаемый закон будет тщательно изучен обеими палатами парламента, которые имеют право вносить изменения.